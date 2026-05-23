Ruxandra Cibu Deaconu propune modificarea legislației astfel încât moașele să fie recunoscute explicit ca furnizori de servicii de sănătate și să poată intra mai ușor în sistemul public de asigurări medicale.

Potrivit unui comunicat al Uniunea Salvați România, inițiativa vizează introducerea posibilității de contractare directă a serviciilor cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dezvoltarea cabinetelor de practică independentă și integrarea mai clară a serviciilor oferite de moașe în asistența medicală primară, ambulatorie și comunitară.

Scopul propunerii este ca aceste servicii să devină mai accesibile pentru femeile din România și să fie mai bine integrate în sistemul de sănătate.

Inițiativa a fost formulată în urma unor dezbateri organizate la Palatul Parlamentului de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, împreună cu Asociația Moașelor din România, având ca temă „Recunoașterea și reglementarea rolului autonom al moașelor în România”.

„După dezbaterea privind violenţa obstetrică, a devenit foarte clar că nu putem vorbi despre experienţe sigure şi demne pentru femei fără să discutăm şi despre accesul la îngrijire, prevenţie şi rolul profesiilor care susţin sănătatea maternă. Discuţia despre moaşe este o continuare firească a acestui demers şi a muncii legislative pe care o construim pas cu pas”, a declarat senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu.

Deși rolul autonom al moașelor este recunoscut prin lege, în conformitate cu standardele europene și recomandările internaționale privind sănătatea maternă și reproductivă, accesul la serviciile acestora rămâne redus în România.

Potrivit USR, servicii esențiale precum prevenția, consilierea, monitorizarea sarcinii și sprijinul oferit de moașe nu sunt suficient de accesibile, în special pentru femeile care au cea mai mare nevoie de ele.

Formațiunea politică atrage atenția că dificultățile sunt resimțite mai ales în comunitățile vulnerabile, în mediul rural și în zonele cu acces limitat la servicii medicale, unde lipsa acestor servicii poate accentua inegalitățile din sistemul de sănătate.

„Discuţia despre rolul autonom al moaşelor nu este despre competiţie între profesii, ci despre colaborare şi despre accesul femeilor la servicii de sănătate. Moaşa vine în sprijinul femeilor, al medicilor şi al sistemului de sănătate, însă fără un cadru legislativ clar, fără posibilitatea exercitării autonome şi fără mecanisme funcţionale de decontare, această profesie rămâne subutilizată într-un domeniu în care România are nevoie de mai multă prevenţie şi mai multă continuitate a îngrijirii”, a declarat Irina Mateescu, preşedinta Asociaţiei Moaşelor din România.

Dezbaterea se înscrie în cadrul proiectului „8 Martie tot anul | Sănătate”, o platformă a Uniunea Salvați România dedicată promovării inițiativelor și politicilor publice privind sănătatea, siguranța și drepturile femeilor.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice, ai sistemului medical, ai mediului universitar, ai organizațiilor profesionale, ai societății civile, precum și experți internaționali, contribuind la o dezbatere extinsă asupra temei.