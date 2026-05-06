Noi reguli în maternități. Un proiect legislativ depus recent în Parlament propune modificări semnificative ale cadrului legal privind drepturile pacientelor însărcinate, cu impact direct asupra modului în care sunt organizate maternitățile din România.

Inițiativa vizează completarea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului și introduce garanții explicite pentru protejarea femeilor pe durata sarcinii, travaliului, nașterii și perioadei de internare.

Proiectul a fost inițiat de senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu și se află în prezent în dezbatere parlamentară, Senatul fiind prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților urmând să ia decizia finală.

Una dintre modificările centrale ale proiectului este introducerea explicită a dreptului la demnitate, intimitate și viață privată pentru femeile însărcinate.

Acest drept ar urma să fie garantat pe toată durata:

sarcinii

travaliului

nașterii

internării în spital până la externare

Scopul este standardizarea condițiilor din maternități și eliminarea diferențelor de practică dintre unitățile sanitare publice și private.

Proiectul prevede, de asemenea, recunoașterea explicită a dreptului femeii de a fi însoțită de o persoană aleasă în timpul nașterii.

Conform textului legislativ, pacienta va putea beneficia de prezența unui însoțitor:

pe durata travaliului

în timpul nașterii

la transferul între secții medicale

Aplicarea acestui drept va trebui realizată cu respectarea normelor de siguranță, igienă și a protocoalelor medicale în vigoare.

„Este timpul să eliminăm din maternităţi toate practicile considerate nedemne pentru femei, în secolul în care trăim. Din păcate, România se numără printre ultimele ţări europene care nu garantează explicit drepturile femeilor pe perioada naşterii. Este trist, dar odată cu adoptarea acestui proiect de lege vom pune viaţa şi demnitatea viitoarelor mame pe primul loc”, a afirmat aceasta.

Unitățile sanitare ar urma să aibă obligația legală de a asigura condiții minime pentru protejarea intimității femeilor însărcinate.

Măsurile pot include soluții organizatorice sau tehnice, precum:

separarea adecvată a pacientelor

reducerea expunerii în spații comune

adaptarea infrastructurii existente

„absenţa unui cadru normativ explicit generează, în practică, o situaţie paradoxală: unităţi sanitare cu profil matern pot impune, prin regulamente interne, restricţii absolute privind prezenţa însoţitorului şi pot desfăşura travaliul în saloane comune, fără separare auditivă sau vizuală adecvată, fără ca aceste practici să fie supuse unui test de proporţionalitate faţă de drepturile fundamentale ale pacientei”.

Proiectul subliniază că lipsa resurselor nu poate fi invocată automat pentru limitarea acestor drepturi, cu excepția cazurilor justificate medical sau epidemiologic.

Inițiatoarea proiectului a argumentat că măsurile propuse au rezultat din consultări cu paciente și specialiști din domeniul medical, în cadrul unor dezbateri despre condițiile din maternități și experiențele dificile raportate de unele femei.

În prezent, aplicarea regulilor privind însoțitorii și condițiile de intimitate diferă semnificativ între spitale, în lipsa unei reglementări unitare la nivel național.

„Aceste completări ale Legii drepturilor pacienţilor sunt în măsură să crească încrederea în sistemul medical în rândul femeilor care doresc să devină mame, să contribuie la creşterea natalităţii în România şi să reducă simţitor numărul cazurilor de naşteri care au produs traume semnificative mamelor, uneori cu efecte grave pentru toată viaţa”, a subliniat Ruxandra Cibu Deaconu.

Domeniu de impact Efecte estimate ale inițiativei legislative Încrederea pacientelor în sistemul medical Creșterea nivelului de siguranță perceput și a încrederii în serviciile oferite de maternități Experiența nașterii Reducerea cazurilor de experiențe traumatizante asociate travaliului și nașterii Alinierea la standarde europene Apropierea practicilor medicale din România de cele existente în mai multe state ale Uniunii Europene Calitatea serviciilor medicale Îmbunătățirea condițiilor din maternități și a modului de gestionare a îngrijirii pacientelor Cadrul de reglementare Necesitatea unei legislații clare, unitare, care să elimine interpretările diferite ale regulamentelor interne din spitale

Inițiativa legislativă propune o schimbare structurală în modul în care sunt tratate drepturile femeilor însărcinate în România, cu accent pe protecția demnității, accesul la sprijin emoțional și standardizarea condițiilor din maternități.

Dacă va fi adoptată, legea ar putea deveni un reper important în modernizarea serviciilor de obstetrică și în consolidarea drepturilor pacientelor la nivel național.