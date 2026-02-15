Anul 2026 marchează un pas important în digitalizarea fiscală din România, iar schimbările privind veniturile din drepturi de autor (DDA) pentru persoanele fizice sunt printre cele mai semnificative. Prin Ordonanța 6/2026, persoanele care obțin venituri din activități independente pe baza CNP-ului trebuie să utilizeze obligatoriu sistemul RO e-Factura începând cu 1 iunie 2026.

Această măsură nu aduce doar o nouă platformă tehnologică, ci modifică radical modul în care ANAF monitorizează veniturile din drepturi de autor, influențând vizibilitatea fiscală și potențialul de înregistrare în scopuri de TVA, spune Horațiu Hagiu pentru startupcafe.ro.

„Introducerea facturării electronice pe CNP și extinderea utilizării sistemului RO e-Factura nu aduc doar un nou instrument tehnic, ci schimbă fundamental vizibilitatea fiscală a acestor venituri și modul în care ele pot fi calificate din perspectiva TVA”, susține Horațiu Hagiu.

Până în prezent, veniturile din drepturi de autor erau raportate fie prin Declarația Unică, fie prin formulare precum 112, oferind o imagine anuală agregată. Acum, cu facturarea electronică pe CNP:

Fiecare factură emisă se transmite automat în sistem;

ANAF poate vedea frecvența, valoarea și regularitatea tranzacțiilor;

Se reduce semnificativ zona de ambiguitate privind caracterul economic al veniturilor.

Astfel, sistemul nu schimbă automat obligațiile fiscale, dar oferă o transparență fără precedent asupra modului în care drepturile de autor sunt exploatate.

Este esențial să înțelegem că nu toate veniturile din DDA sunt considerate activitate economică în sens fiscal. În practică:

Venituri ocazionale fără TVA:

Publicarea unui manual sau a unei cărți de către un profesor universitar, cu remunerație unică;

Articole jurnalistice plătite punctual;

Fotografii cedate integral unei companii, fără alte colaborări;

Poezii sau texte literare cu venituri sporadice.

Venituri cu caracter economic și posibil TVA:

Colaborări recurente ale unui copywriter cu mai mulți clienți;

Ilustratori cu portofoliu online și contracte succesive;

Programatori care licențiază software regulat către clienți multipli.

Prin RO e-Factura, frecvența facturilor, numărul beneficiarilor și regularitatea veniturilor pot fi monitorizate în timp real, ceea ce face diferența dintre venit ocazional și activitate economică mult mai clară.

Anterior, depășirea plafonului de TVA putea fi constatată tardiv, deoarece cumularea veniturilor din surse diverse (PFA, chirii, drepturi de autor) era dificil de urmărit. Cu RO e-Factura:

Cumularea veniturilor este automatizată;

Momentul depășirii plafonului devine vizibil instant;

Riscul de neînregistrare în scopuri de TVA este redus.

Această modificare nu introduce TVA automat pentru toate drepturile de autor, dar crește necesitatea documentării și a monitorizării activității.