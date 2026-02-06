Ministerul Sănătății a publicat vineri, în dezbatere publică, un proiect de Ordonanță de Urgență care prevede excepții de la aplicarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical, după ce autoritățile au constatat că forma actuală a reglementării produce diminuări repetate ale indemnizației pentru mai multe categorii de pacienți.

Inițiativa vizează completarea OUG nr. 91/2025 și urmărește corectarea unor efecte considerate disproporționate asupra persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă.

Potrivit documentului publicat de Ministerul Sănătății, în situația în care un episod de boală presupune eliberarea mai multor certificate de concediu medical succesive, diminuarea indemnizației ar urma să se aplice o singură dată, corespunzător unei singure zile, indiferent de numărul certificatelor emise pentru același episod de incapacitate temporară de muncă.

Vezi aici documentul.

Proiectul de OUG prevede exceptarea de la aplicarea diminuării indemnizaţiei pentru următoarele categorii de concedii medicale:

concediile medicale de risc maternal; concediile medicale pentru maternitate; concediile medicale acordate pacienţilor incluşi în programele naţionale de sănătate; concediile medicale acordate pe durata perioadelor în care persoanele asigurate beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare continuă sau de zi.

Inițiatorii proiectului arată, în Nota de fundamentare, că reglementarea actuală prevede aplicarea diminuării indemnizației pentru fiecare certificat de concediu medical emis, fără a face distincție între certificatele eliberate pentru același episod de boală.

Această abordare, explică Ministerul Sănătății, conduce în practică la penalizări financiare repetate pentru aceeași perioadă de incapacitate temporară de muncă, depășind scopul inițial al măsurii și generând efecte disproporționate asupra asiguraților.

Potrivit documentului, situația afectează toate categoriile de persoane asigurate, însă impactul este mult mai pronunțat în cazul pacienților cu boli cronice, care necesită monitorizare constantă și concedii medicale acordate etapizat.

De asemenea, sunt vizați pacienții cu afecțiuni oncologice sau hematologice, ale căror tratamente sunt structurate în cicluri succesive și impun eliberarea mai multor certificate pentru aceeași afecțiune.

Ministerul mai indică faptul că bolnavii incluși în programele naționale de sănătate se confruntă cu aceleași dificultăți, întrucât tratamentele acestora sunt strict reglementate prin protocoale terapeutice și presupun concedii medicale succesive.

O altă categorie afectată este reprezentată de femeile însărcinate și de cele aflate în concediu de risc maternal, care beneficiază de un regim special de protecție conform legislației naționale și europene.

În Nota de fundamentare se subliniază că aplicarea diminuării indemnizației pentru fiecare certificat medical succesiv generează pierderi financiare repetate pentru categoriile vulnerabile de pacienți, afectând stabilitatea lor financiară într-o perioadă în care costurile asociate tratamentului medical și îngrijirii sunt deja ridicate.

Ministerul Sănătății avertizează că, în cazul pacienților vulnerabili, există un risc real ca aceste pierderi să conducă la renunțarea la tratament, la amânarea prezentării la medic sau la nerespectarea indicațiilor medicale, cu efecte negative atât asupra stării de sănătate a persoanelor în cauză, cât și asupra sănătății publice.

În ceea ce privește femeile însărcinate și pe cele aflate în concediu de risc maternal, inițiatorii proiectului consideră că diminuarea indemnizației contravine principiilor de protecție a maternității și sănătății femeii, consacrate atât în legislația națională, cât și în actele normative europene privind securitatea și sănătatea în muncă și egalitatea de tratament.

Documentul publicat de Ministerul Sănătății tratează separat situația persoanelor asigurate care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare continuă sau de zi. În aceste cazuri, concediul medical este strâns legat de perioada de internare, iar incapacitatea temporară de muncă este determinată exclusiv de necesitatea tratamentului sub supraveghere spitalicească.

Potrivit inițiatorilor, aplicarea diminuării indemnizației pentru fiecare certificat de concediu medical emis în perioada spitalizării produce efecte disproporționate, întrucât pacienții internați nu au posibilitatea de a desfășura activitate profesională și nu pot influența durata sau structura internării, stabilită strict pe criterii medicale.

Ministerul arată că diminuarea indemnizației în aceste situații afectează direct securitatea financiară a pacienților, amplifică vulnerabilitatea socială asociată stării de sănătate și creează dificultăți reale în acoperirea cheltuielilor curente pe durata tratamentului. În lipsa unei reglementări clare, există riscul aplicării neunitare a măsurii și al afectării accesului efectiv la servicii medicale spitalicești.

Proiectul de Ordonanță de Urgență propune modificarea și completarea articolului II din OUG nr. 91/2025, în vederea corectării efectelor neintenționate generate de aplicarea actuală a măsurii de diminuare a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate. Astfel, se instituie regula conform căreia, în cazul unui episod de incapacitate temporară de muncă pentru care sunt eliberate mai multe certificate medicale succesive, diminuarea indemnizației se aplică o singură dată, pentru o singură zi.

Ministerul explică faptul că această clarificare elimină penalizarea repetată a asiguraților pentru aceeași afecțiune, asigură un tratament echitabil între persoanele aflate în situații medicale similare și corelează reglementarea cu realitățile medicale, în care concediile sunt acordate succesiv în funcție de evoluția stării de sănătate.

Totodată, proiectul prevede exceptarea de la aplicarea diminuării indemnizației pentru concediile medicale de risc maternal, cele pentru maternitate, concediile acordate pacienților incluși în programele naționale de sănătate, precum și cele acordate pe durata spitalizării continue sau de zi.

Potrivit Ministerului Sănătății, aceste modificări sunt necesare pentru prevenirea afectării disproporționate a veniturilor pacienților vulnerabili, eliminarea disfuncționalităților administrative apărute în aplicarea OUG nr. 91/2025, asigurarea continuității tratamentelor medicale și creșterea predictibilității și uniformității în calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, stabilirea unui termen de 30 de zile pentru aprobarea normelor metodologice are ca scop asigurarea unei aplicări imediate și coerente a noilor prevederi, în beneficiul pacienților, al angajatorilor și al caselor de asigurări de sănătate.