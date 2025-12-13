La jumătatea lunii octombrie, președintele ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală), Adrian Nica, a stârnit discuții fără sfârșit în România după ce a vorbit despre gemul făcut de bunici și calculul gap-ului de TVA.

“Modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”, a spus atunci șeful ANAF. „Asta contează la gap-ul de TVA în România?”, a întrebat moderatorul emisiunii la care se afla. „Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, a fost replica lui Adrian Nica.

Ulterior, Adrian Nica a explicat că nu se are în vedere impozitarea autoconsumului.

„ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației. Prin autoconsum se înțelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu”, a dat asigurări președintele ANAF.

Fiscul a venit ulterior cu explicații (întârziate) pentru Profit.ro. ANAF a transmis o serie de clarificări legate de tratamentul fiscal al autoconsumului și de modul de interpretare a decalajului de colectare a TVA, subliniind că autoconsumul nu este fiscalizabil și nu face obiectul inspecțiilor fiscale.

Potrivit ANAF, tratamentele fiscale nu pot fi aplicate în cazul autoconsumului, întrucât acest tip de consum nu intră sub incidența Codului Fiscal. Autoconsumul este definit ca folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consum propriu, fără a exista o tranzacție economică supusă impozitării.

În acest context, instituția a precizat că includerea unor astfel de elemente în analizele teoretice privind baza impozabilă are un impact nesemnificativ asupra estimărilor și nu reflectă realități relevante pentru România.

ANAF a arătat că declarațiile din luna octombrie ale președintelui ANAF nu contestă existența unui decalaj semnificativ de colectare a TVA, acesta rămânând una dintre prioritățile majore ale mandatului actual. Precizarea vizează exclusiv un aspect metodologic, respectiv modul în care este determinată baza impozabilă potențială în cadrul calculelor statistice, realizate pe baza conturilor naționale conform standardului ESA 2010.

La ce ajută analiza detaliată privind evoluția decalajului de TVA pe întreg lanțul de producție și distribuție?

Decalajul fiscal de TVA, explică instituția, reprezintă diferența dintre TVA potențială, estimată teoretic, și TVA efectiv colectată la bugetul de stat. În acest sens, ANAF a anunțat că urmărește realizarea unei analize aprofundate privind impactul metodologic al acestor estimări, subliniind totodată că factorii reali care stau la baza gap-ului de TVA reflectă în principal realități economice și sociale concrete.

Conform surselor interne și internaționale, principalele cauze ale decalajului de colectare sunt evaziunea fiscală, neraportarea veniturilor, insolvențele, procedurile neconforme de lichidare și restructurare, precum și practicile abuzive de prețuri de transfer.

Pentru o interpretare coerentă a fenomenului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și ANAF se află în etapa finală a unei analize detaliate privind evoluția decalajului de TVA pe întreg lanțul de producție și distribuție.

Această analiză urmărește consolidarea capacității tehnice și analitice a ANAF, precum și identificarea eventualelor ajustări legislative necesare, inclusiv în domeniul insolvenței, acolo unde se constată pierderi sistemice de venituri.

Instituția a subliniat că doar pe baza unor date exacte și corelate cu economia reală pot fi formulate măsuri fiscale eficiente, capabile să reducă treptat decalajul de colectare și să susțină creșterea veniturilor bugetare.