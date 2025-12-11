Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeană privind deficitul de încasare a TVA, aferent perioadei 2019–2024, indică pentru anul 2023 un gap de conformare de 30%, nivel similar celui înregistrat în 2019. Pentru anul 2024, documentul estimează o reducere ușoară, de 0,5 puncte procentuale, până la 29,5%, potrivit unui comunicat transmis de ANAF.

Deși procentul se menține printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană pentru cele două exerciții analizate, raportul subliniază că România a reușit să păstreze stabilitatea veniturilor colectate din TVA și să prevină o adâncire a deficitului, fenomen observat în alte state membre pe fondul inflației ridicate.

Ministerul Finanțelor subliniază că analiza CE arată o diferență notabilă față de evoluția altor state din regiune, unde indicatorii s-au deteriorat vizibil în timpul crizei inflaționiste. În timp ce țări precum Polonia, Ungaria sau Estonia au marcat creșteri accentuate ale gap-ului de TVA, România ar fi reușit să-și mențină direcția datorită continuării reformei fiscale și consolidării instrumentelor administrative de monitorizare.

Estimările privind gap-ul pornesc de la datele statistice privind consumul, pe baza cărora se calculează volumul teoretic de TVA ce ar trebui să ajungă la bugetul de stat. Diferența dintre această sumă teoretică și TVA efectiv încasată reprezintă decalajul fiscal.

Indicatorul publicat de CE reflectă contextul economic al anului 2023 – marcat de inflație ridicată, creșteri ample ale prețurilor la energie și intervenții guvernamentale, precum mecanismele de plafonare. Toate acestea au influențat consumul, comportamentele economice și, implicit, nivelul colectării TVA.

În ciuda presiunilor, raportul notează că România a evitat creșteri semnificative ale gap-lui de TVA, reușind chiar să stabilizeze veniturile colectate. Ministerul Finanțelor apreciază că această evoluție se datorează reformelor structurale din administrația fiscală, în special extinderii instrumentelor digitale de raportare și control.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat într-o declarație că raportul Comisiei evidențiază necesitatea unor eforturi continue pentru reducerea deficitului de colectare.

El a transmis că strategia instituției se concentrează pe mutarea combaterii evaziunii fiscale în zona digitală și că rezultatele recente privind colectarea ar confirma eficiența măsurilor adoptate.

Nica a subliniat că obiectivul administrației fiscale este acela de a asigura o piață corectă, fără concurență neloială, și de a proteja mediul de afaceri onest.

„Raportul Comisiei Europene indică nevoia unor eforturi susţinute pentru a reduce deficitul de încasare din TVA. Strategia noastrǎ este de a muta lupta cu evaziunea în zona digitală. Faptul că am reuşit să creştem veniturile din TVA în trimestrul al treilea şi în luna octombrie şi să menţinem stabilitatea colectării, într-un context dificil inclusiv la nivel european, arată că măsurile implementate încep să producă efecte. Obiectivul nostru nu este doar să echilibrăm balanţa colectării, ci să asigurăm o piaţă corectă. Digitalizarea elimină concurenţa neloială şi protejează mediul de afaceri onest, asigurând totodată finanţarea necesară pentru investiţiile publice majore”, afirmă Adrian Nica.

Datele ANAF arată că, în primele zece luni din 2025, încasările din TVA s-au ridicat la 94,31 miliarde lei, cu 9,20 miliarde lei mai mult decât în intervalul similar al anului 2024. TVA restituită în aceeași perioadă a anului 2025 a totalizat 27,18 miliarde lei, în creștere cu aproape 2 miliarde lei față de anul precedent.

Un avans semnificativ se înregistrează și în perioada iulie–octombrie 2025, când veniturile nete din TVA au ajuns la 42,85 miliarde lei, depășind cu 6,55 miliarde lei încasările din intervalul corespunzător al anului 2024. ANAF consideră că aceste evoluții sunt corelate direct cu intensificarea digitalizării proceselor fiscale.

Instrumente precum e-Factura, RO e-Transport și raportarea SAF-T au modificat fundamental modul în care sunt monitorizate tranzacțiile comerciale, reducând posibilitatea ca acestea să fie ascunse în zona gri a economiei.

Totodată, creșterea cu aproximativ 15% a plăților digitale a contribuit la transparentizarea circuitelor financiare și la reducerea evaziunii, printr-o mai mare trasabilitate a fluxurilor.

Potrivit instituției, aceste rezultate pot conduce la diminuarea gap-ului de TVA, deoarece raportarea în timp real a tranzacțiilor și corelarea automată a datelor între furnizori și beneficiari facilitează depistarea rapidă a inconsecvențelor și a posibilelor tentative de fraudă în lanțurile de TVA. Prin urmare, colectarea se poate realiza mai eficient și cu o acuratețe mai ridicată.

Raportul Comisiei Europene arată că România se numără printre statele care contribuie activ la eforturile comune de reducere a decalajului fiscal la nivel european. Progresele sunt vizibile în special în zona digitalizării și a modernizării administrative, domenii în care România a accelerat reformele în ultimii ani.

Ministerul Finanțelor amintește că în noiembrie 2025 a reușit renegocierea jalonului din PNRR privind reducerea gap-ului de TVA, evitând astfel riscul de a pierde până la 1 miliard de euro din fondurile de grant aferente anului 2026.

Prin înlocuirea indicatorului strict cantitativ cu unul bazat pe măsuri structurale, România a obținut o abordare pe termen lung, axată pe consolidarea instituțională, nu doar pe atingerea unui prag numeric dificil într-un interval scurt de timp.