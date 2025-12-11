Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a transmis joi că adoptarea de către Comisia Europeană a „Pachetului European pentru Reţele Energetice” reprezintă un moment important pentru modernizarea reţelelor şi integrarea României în piaţa energetică europeană.

Într-un mesaj public, oficialul a scris:

„Un pas înainte pentru România! Mulţumesc comisarului Dan Jørgensen. Discuţia pe care am avut-o la Bucureşti, la CESEC, despre interconexiunile critice ale României se regăseşte astăzi în acest pachet european. Comisia Europeană a adoptat «Pachetul European pentru Reţele Energetice» – cadrul care pune în sfârşit România şi Sud-Estul Europei pe harta investiţiilor urgente în infrastructura energetică”.

Ministrul explică faptul că diferenţele semnificative de preţ dintre Vestul Europei şi zona noastră sunt generate de lipsa unor interconexiuni moderne şi de congestii rămase nerezolvate de ani de zile.

„Dacă reţelele nu pot transporta energie ieftină, oamenii ajung să plătească mai mult”, subliniază Ivan.

Prin includerea României în acest cadru, investiţiile europene se vor concentra pe creşterea capacităţii de transport, pe conectivitate regională şi pe echilibrarea preţurilor.

Bogdan Ivan arată că executivul european introduce modificări care:

-deblochează proiecte critice de interconectare,

-reduc birocraţia şi accelerează autorizările,

-diminuează congestiile existente în reţele,

-modernizează regulile de funcţionare ale pieţei,

-întăresc securitatea fizică şi cibernetică a infrastructurii energetice.

Aceste măsuri au ca obiectiv creşterea investiţiilor transfrontaliere şi crearea unei pieţe mai eficiente, unde energia accesibilă produsă în regiune să poată fi transportată fără limitări.

Ministrul Energiei subliniază impactul direct pentru România: „Ce ne priveşte direct? În lista celor 8 proiecte europene cu urgenţă maximă («Energy Highways») se află şi proiectul dedicat stabilităţii preţurilor în Europa de Sud-Est, pe ruta Austria–Ungaria–Slovacia”.

Acest proiect este considerat esenţial pentru reducerea diferenţelor de preţ şi pentru integrarea mai eficientă a producţiei româneşti în piaţa continentală.