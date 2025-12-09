În luna aprilie a anului 2026, schema de plafonare a prețului gazelor naturale va ajunge la final. Măsura a fost introdusă de Guvern pentru a proteja consumatorii casnici și noncasnici într-o perioadă de instabilitate pe piețele energetice.

După expirarea acesteia, prețurile vor fi influențate exclusiv de evoluțiile din piață, ceea ce ridică temeri legate de posibile majorări, mai ales în sezonul rece următor.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, are programate discuții cu principalii actori din sectorul gazelor naturale. Printre aceștia se află Romgaz, cel mai mare producător intern, dar și furnizori importanți precum E.ON Energie și Engie.

Scopul întâlnirilor este găsirea unor mecanisme care să permită o tranziție controlată de la prețul plafonat la piața liberă, fără șocuri pentru consumatori.

Pentru iarna actuală și începutul anului viitor, consumatorii nu vor fi afectați de schimbări. Conform Ordonanței de Urgență nr. 6 din 27 februarie 2025, prețul gazelor naturale rămâne plafonat până la 31 martie 2026.

Astfel, clienții casnici plătesc un preț maxim de 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, iar clienții noncasnici cu un consum anual de până la 50.000 MWh beneficiază de un plafon de 0,37 lei/kWh.

Reprezentanții furnizorilor susțin eliminarea plafonării de la 1 aprilie 2026, invocând beneficiile pieței libere. Totuși, aceștia atrag atenția că ieșirea de sub plafon trebuie planificată cu grijă.

Dana Dărăban, director executiv al ACUE, a explicat că liberalizarea va avea loc în sezonul cald, când consumul este redus, însă evoluțiile din piața angro pot influența ulterior facturile din sezonul rece.

„Pentru consumatorii finali, din punctul nostru de vedere, plafonul de preț la gaze trebuie eliminat. Credem în efectele benefice ale pieței libere. Dar trebuie planificată foarte bine ieșirea de sub plafon. Spre deosebire de energie electrică, ieșirea de sub plafon se va face în sezonul cald, când facturile – cel puțin la clienții casnici – sunt cele mai mici pe partea de gaze naturale. Dar asta nu înseamnă că niște evoluții nedorite pe piața angro, în ceea ce privește prețul, nu ar influența ulterior prețul gazului final, deci prețul facturii în sezonul rece. Deci credem că trebuie gândită ieșirea de sub plafon”, a declarat Dana Dărăban, într-o întâlnire cu jurnaliștii.

Furnizorii și ACUE propun implementarea unui așa-numit „gas release program”. Acesta nu presupune impunerea unui preț, ci oferirea de vizibilitate asupra cantităților de gaze disponibile și a ofertelor din piața angro.

Potrivit reprezentanților din sector, lipsa acestei vizibilități poate duce la achiziții de gaze la prețuri mai mari, costuri care ajung ulterior în facturile consumatorilor.

Un program de tip „gas release” ar putea reduce riscul apariției unor creșteri bruște de preț, așa-numitele „spike-uri”. Dana Dărăban a explicat că un astfel de mecanism ar ajuta la o mai bună planificare și ar oferi un control mai mare asupra costurilor.

Reprezentanții furnizorilor afirmă că programul ar putea fi aplicat pe o perioadă limitată, începând chiar din ianuarie 2026, pentru gazele livrate după expirarea plafonării.

Potrivit ACUE, în acest moment nu există un plan clar asumat la nivel guvernamental privind evoluția pieței gazelor după aprilie 2026. Furnizorii spun că sunt deschiși și la alte soluții care să asigure o tranziție lină, fără impact major asupra consumatorilor finali, în special în contextul unei piețe energetice încă volatile.