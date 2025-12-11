Expertul contabil Radu Georgescu avertizează că România traversează o bulă imobiliară de proporții mult mai mari decât cea din 2008, iar corecțiile majore sunt doar o chestiune de timp.

El argumentează că piața imobiliară este influențată simultan de economie și psihologie.

Deși factorii economici ar fi trebuit deja să ducă la o scădere a prețurilor, componenta psihologică a susținut artificial piața.

În postarea de pe pagina sa de Facebook, Radu Georgescu arată că dobânzile la creditele imobiliare din România se află la cel mai ridicat nivel din Europa, iar economia dă semne clare de slăbiciune prin inflația ridicată, deficitul bugetar record, deficitul de cont curent și costurile mari ale finanțărilor.

În opinia sa, aceste probleme au început să erodeze comportamentul optimist al cumpărătorilor.

Potrivit expertului, consumul scade rapid și, în mod natural, aceeași tendință se va transmite și în piața imobiliară.

Radu Georgescu susține că în următorii ani sunt posibile ajustări de până la 50% la prețurile locuințelor, deoarece populația nu mai dispune de resursele financiare necesare pentru achiziții la valorile actuale și mulți proprietari riscă să nu își mai poată plăti ratele bancare.

Georgescu concluzionează că economia corectează întotdeauna anomaliile psihologice, iar întrebarea este doar „când”, nu „dacă”.