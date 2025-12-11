Radu Georgescu: Bula imobiliară din România este mult mai mare decât în 2008
Expertul contabil Radu Georgescu avertizează că România traversează o bulă imobiliară de proporții mult mai mari decât cea din 2008, iar corecțiile majore sunt doar o chestiune de timp.
El argumentează că piața imobiliară este influențată simultan de economie și psihologie.
Deși factorii economici ar fi trebuit deja să ducă la o scădere a prețurilor, componenta psihologică a susținut artificial piața.
În postarea de pe pagina sa de Facebook, Radu Georgescu arată că dobânzile la creditele imobiliare din România se află la cel mai ridicat nivel din Europa, iar economia dă semne clare de slăbiciune prin inflația ridicată, deficitul bugetar record, deficitul de cont curent și costurile mari ale finanțărilor.
În opinia sa, aceste probleme au început să erodeze comportamentul optimist al cumpărătorilor.
Avertisment privind scăderi de 50% la prețurile locuințelor
Potrivit expertului, consumul scade rapid și, în mod natural, aceeași tendință se va transmite și în piața imobiliară.
Radu Georgescu susține că în următorii ani sunt posibile ajustări de până la 50% la prețurile locuințelor, deoarece populația nu mai dispune de resursele financiare necesare pentru achiziții la valorile actuale și mulți proprietari riscă să nu își mai poată plăti ratele bancare.
Georgescu concluzionează că economia corectează întotdeauna anomaliile psihologice, iar întrebarea este doar „când”, nu „dacă”.
Postarea integrală privind bula imobiliară din România
„Am explicat de mai multe ori ca in Romania este o bula imobiliara imensa
Mult mai mare ca in 2008
Multi ma intreaba cand se sparge bula imobiliara
Explic mai jos
Imobiliarele au 2 componente
Economia si psihologia
Economia este logica
Psihologia nu este logica
Din punct de vedere economic bula imobiliara trebuia sa se sparga de mult
Dobanzile la creditele imobiliare din Romania sunt cele mai mari din Europa
Nu s-a spart din cauza psihologiei oamenilor
Multi oameni nu tin cont de logica economica
Psihologia nu tine cont de logica economica pana intr-o zi
Cand economia incepe sa-si spuna cuvantul
Toate probleme economice din Romania: cea mai mare inflatie din Europa, cel mai mare deficit bugetar, cel mai mare deficit de Cont Curent, cele mai mari dobanzi la credite etc au inceput sa regleze si anomaliile psihologice
Consumul scade accelerat
Vor urma imobiliarele
Am explicat de mai multe ori ca in urmatorii ani vom vedea scaderi cu 50% la preturile locuintelor
Motivul este logic din punct de vedere economic
Oamenii nu mai au bani sa cumpere locuinte la aceste preturi , cu aceste dobanzi si la aceasta inflatie
Multi nu vor mai putea sa plateasca ratele la banci
Economia intotdeauna regleaza anomaliile din psihologia oamenilor
Este doar o problema de timp pana cand se intampla acest lucru”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
