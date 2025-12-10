Miercuri seară, premierul Ilie Bolojan a declarat la B1 TV că, în cadrul ședinței Consiliului Tripartit de marți, au fost discutate două scenarii pentru salariul minim: majorarea acestuia sau menținerea la nivelul actual.

Premierul a precizat că fiecare dintre opțiuni implică atât avantaje, cât și dezavantaje.

„Niciuna dintre soluţii nu are doar avantaje şi dezavantaje, fiecare are anumite efecte pozitive, dar şi unele negative. În situaţia în care un om are o salarizare la nivelul minim, este evident că orice scumpire îl impactează, îl afectează în mod direct şi creşterea salariului e o formă de a îi asigura o protecţie faţă de creşterei inflaţiei, de exemplu. În acelaşi timp, ca să poţi să ai un salariu, e nevoie ca o societate comercială să funcţioneze în bună regulă şi reprezentanţii patronatelor au argumentat că sunt sectoare întregi care sunt la limita de rentabilitate”, a explicat Ilie Bolojan.

El a subliniat că o creștere a salariului minim într-un context economic dificil poate avea consecințe asupra companiilor.

„În contextul unei contracţii economice (…) pur şi simplu a creşte salariul minim înseamnă a duce aceste societăţi comerciale într-o zonă de funcţionare care nu mai menţine nişte echilibre financiare, ceea ce ar duce la reduceri de posturi, deci o creştere a salariului minim ar putea să afecteze alte salarii”, a afirmat premierul.

În urma discuțiilor din Consiliul Tripartit, premierul a menționat că trebuie luată o decizie care să echilibreze punctele de vedere divergente ale sindicatelor și patronatelor.

„Concluzia pe care am tras-o în urma acestei discuţii e că între cele două poziţii divergente, una susţinută de sindicate, cealaltă de patronate, unii să crească, ceilalţi să rămână la fel, vom lua o decizie săptămâna viitoare, în aşa fel încât înainte de sărbători să avem o ordonanţă care să clarifice ce regulă se va aplica de anul viitor (…) Opţiunea mea personală este să susţinem o menţinere a salariului minim la nivelul acestui an, pentru că în felul acesta evităm nişte complicaţii care sunt date atât de plafonările salariilor din sectorul public, dar şi de realităţile economice din anumite sectoare”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că decizia Guvernului va fi comunicată înainte de Crăciun, astfel încât angajații și angajatorii să aibă claritate asupra nivelului salariului minim pentru anul viitor.

Premierul a explicat că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaților cu venituri mici, însă ar genera și efecte economice negative. Creșterea salariului minim poate alimenta inflația și poate pune presiune suplimentară asupra micilor afaceri, cu efecte directe în sectoare precum HORECA, industria mobilei și industria ușoară.

Ilie Bolojan a mai adăugat că majorarea salariului minim ar determina creșterea cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, ceea ce ar putea avea consecințe asupra bugetului public și asupra echilibrului financiar al unor instituții.

Prin urmare, menținerea salariului minim la nivelul actual este percepută ca o măsură care limitează riscurile economice pentru firme, în timp ce oferă în continuare protecție angajaților prin stabilitate și predictibilitate.