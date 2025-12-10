Premierul Ilie Bolojan a explicat că România se află într-o situație economică dificilă, generată de mai mulți factori cumulativi. Acesta a arătat că măsurile luate de Guvern, dinamica economică începută încă de anul trecut și perturbările economice globale au contribuit la această evoluție negativă.

În același timp, el a subliniat că efectele economice din anumite state europene, în special din Germania, se resimt direct și asupra economiei românești.

Bolojan a transmis că scăderea economică este o realitate, însă speranța Executivului este ca România să intre într-un trend de stabilizare, în care să nu mai înregistreze noi scăderi. El a precizat că, în acest moment, nu dispune de toate datele relevante, urmând ca Ministerul Finanțelor să prezinte situația exactă la finalul anului.

„Cu siguranță suntem într-o situație în care, din cauza măsurilor care au fost luate de către guvern, pe de o parte, din cauza dinamicii economice pe care am avut-o începând de anul trecut, din cauza perturbațiilor economice globale, din care și noi facem parte, existând niște efecte importante ale situației din anumite țări europene – Germania – asupra României, am avut o scădere economică. Aceasta este realitatea. Eu sper să ne menținem într-un trend în care să nu mai scădem”, a spus premierul.

Premierul a indicat absorbția fondurilor europene drept cel mai important stimul economic disponibil în perioada următoare. Acesta a menționat că România are de atras aproximativ 10 miliarde de euro doar din PNRR până în toamna anului viitor, iar accelerarea plăților este esențială pentru susținerea economiei.

În urma discuțiilor cu miniștrii, șeful Guvernului spune că se fac eforturi concrete pentru semnarea ordinelor de plată și pentru deblocarea fondurilor, astfel încât aceste sume să ajungă cât mai rapid în economie. Potrivit acestuia, absorbția fondurilor europene este cel mai eficient instrument pentru stimularea creșterii economice pe termen scurt.

Ilie Bolojan a mai arătat că menținerea unei discipline fiscale este crucială în actualul context. El a subliniat că economia are nevoie de măsuri predictibile, care să ofere stabilitate investitorilor, atât români, cât și străini.

În acest sens, premierul a vorbit despre intenția Guvernului de a reduce sau chiar de a elimina impozitul pe cifra de afaceri, considerând că acesta frânează investițiile și penalizează companiile cu marje mici de profitabilitate. Potrivit premierului, marile companii au semnalat că acest tip de impozitare le afectează capacitatea de a investi și de a se dezvolta.

Premierul a indicat că impactul negativ al acestor politici fiscale poate fi observat și în dinamica investițiilor străine, care se află pe un trend descendent în ultimii ani.

„Cel mai important stimul pentru economie pe care îl putem aduce în această perioadă este absorția fondurilor europene. Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR până în toamna anului viitor și vorbind chiar în această după-amiază cu miniștrii, îmi spuneau că semnează ordine de plată, fac plăți în așa fel încât să fac această absorbție. Este cel mai important lucru pe care îl putem face pentru a stimula economia. În al doilea rând, cred că trebuie să menținem o anumită disciplină fiscală, e foarte important asta, să venim cu lucruri care sunt predictibile și ceea ce îmi doresc, de exemplu, pentru anul viitor legat de stimularea fiscală este să reducem sau să anulăm impozitul pe cifra de afaceri, care este de natură a frâna investițiile și de a le penaliza. Iar marile companii, investitorii străini, dar și români, cei care au cifre de afaceri mari, dar au marje de profitabilitate scăzute, ne-au reclamat această situație”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan și-a exprimat speranța ca până la Crăciun să fie luată o decizie clară în privința modificărilor fiscale. El a spus că înainte de aprobarea bugetului și de începutul noului an, Guvernul este obligat să adopte un pachet legislativ cunoscut drept „ordonanța trenuleț”.

Acest pachet ar urma să proroge anumite prevederi, dar și să elimine măsuri care au fost amânate de la un an la altul și care, în opinia premierului, nu mai au o logică economică.