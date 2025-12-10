Deputatul Mihai Fifor a transmis critici dure la adresa Dianei Buzoianu, ministrul USR al Mediului, considerând că deciziile acesteia au generat probleme serioase pentru comunitățile din Prahova. Potrivit parlamentarului, reforma promisă de minister a fost implementată într-un mod ineficient și lipsit de pregătire, iar consecințele au fost resimțite direct de cetățeni.

„Dacă pentru sinistra ministră Buzoianu (USR) reforma înseamnă să își planteze în continuare oamenii fără pregătire în funcții-cheie, să evite responsabilitatea cu un tupeu siderant și să transforme România într-un teren de experiment pentru amatori, atunci da – vom mai vedea încă multe Paltinu și Praid. Pentru că din incompetență și tupeu nu poate ieși nimic altceva decât dezastru”, a scris deputatul.

Fifor a subliniat că demisia ministrului ar fi fost primul gest așteptat, în contextul eșecurilor repetate ale instituției.

„Demisia ei ar fi trebuit să fie primul gest firesc. Dar onoarea nu o definește – după cum nu definește pe nimeni care privește un eșec galactic și totuși spune senin: voi continua,” a adăugat el.

Deputatul PSD a mai atras atenția că problemele nu se limitează doar la sectorul apei, ci implică și aspecte legate de incompetența administrativă și lipsa de responsabilitate față de cetățeni.

Fifor a explicat că efectele deciziilor ministrului au afectat peste 120.000 de oameni, care au fost nevoiți să facă față frigului și dificultăților pentru a obține apă potabilă. Parlamentarul a caracterizat situația drept:

„Și, atenție: aici nu e vorba doar despre apă.

E vorba despre lipsă crasă de omenie, despre minciună grosolană, despre incompetență administrativă – un mix letal pentru cei peste 120.000 de oameni lăsați să îndure zile la rând frigul și umilința cozii la bidon pentru un minim de supraviețuire”, a punctat Fifor.

El a precizat că, în ciuda eforturilor ministrului de a menține poziția în Guvern, situația necesită intervenția premierului sau a Parlamentului.

„Chiar dacă se agață disperat de scaun, Diana Buzoianu tot trebuie să plece. Dacă premierul Bolojan nu o demite, se va pronunța Parlamentul – iar PSD va vota cu două mâini”, a declarat deputatul PSD.

De asemenea, demisia directorului general al Apele Române a fost citată de parlamentar ca un semnal al deficiențelor din minister. Acesta a fost numit interimar de ministrul Buzoianu și a executat decizii care au dus la golirea lacului Paltinu fără pregătire corespunzătoare.

„Iar demisia de onoare a directorului general de la Apele Române spune, de fapt, totul despre cât de ‘capabilă de reformă’ este ministra USR. Ea l-a propulsat interimar la conducerea instituției, iar el s-a supus orbește ordinelor ‘binefăcătoarei’ sale politice și a dispus golirea intempestivă și nepregătită a lacului de la Paltinu, în pofida avertismentelor profesioniștilor autentici din domeniu”, a afirmat Fifor.

Deputatul PSD a extins criticile și asupra premierului Bolojan, pe care îl acuză de lipsă de empatie și implicare în gestionarea crizei. Fifor consideră că premierul nu a reacționat în mod adecvat la situația dificilă cu care s-au confruntat cetățenii din Prahova.

„Problema însă nu mai este doar a păpușii Chuckie de la Mediu. Problema este a premierului. O, da, cu vârf și îndesat! Premier la fel de lipsit de empatie față de drama oamenilor din Prahova. La fel de insensibil la zilele cumplite ale celor care stau la cozi cu bidoane în mâini. Nu știu cum pot pune capul pe pernă el și doamna ministru știind că oameni reali – nu numere, îngheață în timp ce caută apă ca să poată trăi,” a transmis deputatul.

Fifor a mai punctat experiența sa politică de aproape 25 de ani și modul în care crizele ar trebui gestionate, subliniind lipsa de reacție umană a celor aflați la conducere.

„Sunt în politică de aproape 25 de ani. Am văzut și am gestionat crize. Știu că uneori cel mai mare ajutor pe care îl poți da este să fii acolo – să spui o vorbă bună. Nici Buzoianu, nici Bolojan n-au fost capabili de asta”.

Deputatul a concluzionat că lipsa de omenie și de responsabilitate lasă o amprentă durabilă asupra imaginii celor aflați la guvernare.

Mihai Fifor a reiterat solicitările pentru demisia ministrului și criticile la adresa conducerii Guvernului, insistând că responsabilitatea trebuie asumată pentru deciziile care afectează viața oamenilor.

„Nu mă mai obosesc să cer demisia cuiva care nu înțelege nimic din drama pe care a provocat-o. Dar continui să cer apostolului reformei să facă ce trebuie: să o trimită pe Diana Buzoianu la lada de gunoi a politicii. Locul celor care guvernează împotriva oamenilor, cu improvizație și cu dispreț. Ajunge!” a subliniat Fifor.

Parlamentarul subliniază că eforturile politice și administrative trebuie să fie orientate spre cetățean, iar lipsa de coordonare și de empatie poate genera efecte sociale și economice semnificative, cu impact direct asupra vieții populației afectate.