Ministrul Mediului anunță măsuri urgente după raportul preliminar privind gestionarea crizei apei. Spune însă clar că nu vrea să demisioneze!
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a ieșit public miercuri seară pentru a comunica rezultatele raportului preliminar privind neregulile constatate în instituțiile responsabile cu gestionarea Apelor și pentru a anunța măsurile imediate dispuse în urma acestora.
Ea a explicat că raportul Corpului de Control a fost deja transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, subliniind gravitatea deficiențelor identificate.
Buzoianu a afirmat că nu ia în calcul demisia, precizând că intenționează să continue reformele începute în minister. Declarația a venit ca răspuns la întrebările legate de presiunile politice din contextul scandalului apei potabile generate de situația de la barajul Paltinu din județul Prahova.
Ministrul a transmis că nu există scenarii în care coaliția de guvernare să condiționeze activitatea unui ministru prin amenințări cu ieșirea de la guvernare, argumentând că reformele nu pot fi blocate pe considerente politice.
„Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât, voi continua reformele. (…)
Nu există niciun scenariu în care coaliţia aceasta poate să şantajeze orice ministru care vrea să facă reforme că, dacă nu ies reformele respective şi dacă nu sunt blocate reformele respective, iese vreun partid din această coaliţie. Nu există acest scenariu”, a declarat Diana Buzoianu în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, 10 decembrie.
Primele demisii și demiteri după criza alimentării cu apă potabilă
În ceea ce privește măsurile administrative, ministrul a precizat că a fost emisă decizia de demitere a directoarei Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița. De asemenea, a fost convocată o ședință a Consiliului de Conducere pentru ziua de joi, în cadrul căreia urmează să fie mandatat Consiliul de Administrație al operatorului ESZ să dispună demiterea directorilor considerați responsabili pentru nerespectarea obligațiilor constatate în raport.
Buzoianu a informat că directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, Florin Ghiță, și-a depus demisia de onoare, iar funcția va fi preluată temporar de Sorin Rândașu, director în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență. Ea a mulțumit fostului director pentru activitatea din ultimele luni, perioadă în care numărul controalelor la nivel local a crescut semnificativ.
Raportul preliminar relevă multiple probleme structurale: Administrația Bazinală nu a informat operatorul ESZ despre operațiunile de scădere a nivelului apei, ceea ce a generat riscul creșterii turbidității; autoritățile locale nu au fost informate la momentul apariției incidentului de la Lacul Paltinu; iar din 2023 nu au mai fost efectuate verificări privind activitatea operatorului. Totodată, documentul indică o lipsă de coordonare între structura centrală și instituțiile din subordine.
Referindu-se la situația actuală din Prahova și Dâmbovița, ministrul a menționat că în toate localitățile există apă menajeră, iar furnizarea de apă potabilă va fi reluată după confirmarea de către direcțiile de sănătate publică a îndeplinirii tuturor condițiilor.
În încheiere, Buzoianu a amintit că în ultimele luni au fost descoperite numeroase ilegalități privind construcțiile de pe falezele și plajele din România, inclusiv în Năvodari și alte stațiuni, ceea ce a confirmat necesitatea intensificării controalelor și a reformelor în domeniu.
„O să zic mai întâi ce măsuri au fost luate în baza acestui raport și apoi voi intra în detaliu. Concluziile raportului au fost trimise deja către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Astăzi, acum câteva minute, tocmai a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău-Ialomița.
A fost convocată acum câteva minute ședința Consiliului de Conducere pentru ziua de mâine, cu punctul pe ordinea de zi să fie mandatat Consiliul de Administrație al operatorului ESZ, să fie demiși directorii care au fost vinovați de neîndeplinirea obligațiilor care reies din raport.
Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță. În perioada următoare va fi interimar Sorin Rândașu, directorul de la Departamentul pentru Situații de Urgență.
În ce privește situația de la Prahova și Dâmbovița, avem apă menajeră în toate localitățile. Când DSP va stabili că sunt îndeplinite condițiile legate vom avea și apa potabilă.
Concluziile preliminare ale raportului corpului de control:
Administrația bazinală nu a informat operatorul ESZ cu privire la operațiunile pentru scăderea apei. Nu au fost informate autoritățile cu privire la riscul de a crește turbiditatea.
Nu au fost făcute din 2023 verificări cu privire la operatorul de apă ESZ. Operatorul a luat la cunoștință oficial că va crește turbiditatea apei și nu a dispus niciun fel de măsuri pentru a minimiza acest risc. Nu au fost informate autoritățile când a apărut incidentul de la Lacul Paltinu.
Începând cu 2023 până azi, nu a fost realizat niciun control. Se constată o lipsă de coordonare a administrației naționale cu autoritățile din subordonare.
În ce privește demisia de onoare a directorului general, îi mulțumesc dl Florin Ghiță pentru activitatea desfășurată. În cele câteva luni s-a crescut substanțial numărul de controale realizate la nivel local.
Am reușit să scoatem la iveală ilegalitățile care se făceau pe falezele din România, ilegalitățile din Năvodari și din celelalte stațiuni cu privire la construcțiile ridicate pe plajele închiriate”, a spus ministrul Diana Buzoianu miercuri, 10 decembrie.
