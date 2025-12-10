Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a ieșit public miercuri seară pentru a comunica rezultatele raportului preliminar privind neregulile constatate în instituțiile responsabile cu gestionarea Apelor și pentru a anunța măsurile imediate dispuse în urma acestora.

Ea a explicat că raportul Corpului de Control a fost deja transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, subliniind gravitatea deficiențelor identificate.

Buzoianu a afirmat că nu ia în calcul demisia, precizând că intenționează să continue reformele începute în minister. Declarația a venit ca răspuns la întrebările legate de presiunile politice din contextul scandalului apei potabile generate de situația de la barajul Paltinu din județul Prahova.

Ministrul a transmis că nu există scenarii în care coaliția de guvernare să condiționeze activitatea unui ministru prin amenințări cu ieșirea de la guvernare, argumentând că reformele nu pot fi blocate pe considerente politice.

„Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât, voi continua reformele. (…) Nu există niciun scenariu în care coaliţia aceasta poate să şantajeze orice ministru care vrea să facă reforme că, dacă nu ies reformele respective şi dacă nu sunt blocate reformele respective, iese vreun partid din această coaliţie. Nu există acest scenariu”, a declarat Diana Buzoianu în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, 10 decembrie.

În ceea ce privește măsurile administrative, ministrul a precizat că a fost emisă decizia de demitere a directoarei Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița. De asemenea, a fost convocată o ședință a Consiliului de Conducere pentru ziua de joi, în cadrul căreia urmează să fie mandatat Consiliul de Administrație al operatorului ESZ să dispună demiterea directorilor considerați responsabili pentru nerespectarea obligațiilor constatate în raport.

Buzoianu a informat că directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, Florin Ghiță, și-a depus demisia de onoare, iar funcția va fi preluată temporar de Sorin Rândașu, director în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență. Ea a mulțumit fostului director pentru activitatea din ultimele luni, perioadă în care numărul controalelor la nivel local a crescut semnificativ.

Raportul preliminar relevă multiple probleme structurale: Administrația Bazinală nu a informat operatorul ESZ despre operațiunile de scădere a nivelului apei, ceea ce a generat riscul creșterii turbidității; autoritățile locale nu au fost informate la momentul apariției incidentului de la Lacul Paltinu; iar din 2023 nu au mai fost efectuate verificări privind activitatea operatorului. Totodată, documentul indică o lipsă de coordonare între structura centrală și instituțiile din subordine.

Referindu-se la situația actuală din Prahova și Dâmbovița, ministrul a menționat că în toate localitățile există apă menajeră, iar furnizarea de apă potabilă va fi reluată după confirmarea de către direcțiile de sănătate publică a îndeplinirii tuturor condițiilor.

În încheiere, Buzoianu a amintit că în ultimele luni au fost descoperite numeroase ilegalități privind construcțiile de pe falezele și plajele din România, inclusiv în Năvodari și alte stațiuni, ceea ce a confirmat necesitatea intensificării controalelor și a reformelor în domeniu.