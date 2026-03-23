Ministrul Mediului anunță schimbări la Apele Române. Aceștia vor fi evaluați în funcție de rapiditatea reacției în situații de urgență, capacitatea de a atrage și derula investiții, precum și modul în care organizează activitatea inspectorilor. La rândul lor, inspectorii vor avea obligația de a efectua un minim de 20 de controale pe lună.

”Readucem criterii de performanţă pentru directorii din Apele Române. În 2023, conducerea de la acea vreme, domnul Lucaci, împreună cu consiliul de conducere, au decis să şteargă toate criteriile de performanţă din fişele de post. În 2026, readucem indicatori de performanţă reali”, a anunţat, luni, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu spune că este vorba, între altele, despre capacitatea de răspuns rapid la diverse situaţii de urgenţă şi capacitate de a avea controle reale în teren.

”Punem un număr de inspecţii pe inspector minim de 20 de controle pe lună. Capacitateа de a atrage investiţiile şi de a folosi banii care ţi-au fost prevăzuţi în buget, să faci chiar lucrările pentru gestionarea barajelor. Acestea sunt doar parte din criteriile de performanţă”, a mai declarat Buzoianu.

Diana Buzoianu a precizat că noile criterii de evaluare sunt semnificativ mai riguroase decât cele existente în 2023 și vor permite evaluarea eficientă a persoanelor aflate în prezent în funcții de conducere la nivel central în cadrul ANAR și al ABA-urilor.

Ministrul a subliniat necesitatea unei schimbări de abordare în gestionarea resurselor publice, afirmând că nu mai poate continua o situație în care utilizarea ineficientă a banului public nu este sancționată, iar persoanele responsabile rămân în funcții fără consecințe. Aceasta a insistat asupra importanței obținerii de performanță și rezultate concrete, în contextul în care apa reprezintă o resursă esențială ce trebuie administrată mai eficient decât până în prezent.

”Nu mai putem să mergem înainte cu o bătaie de joc faţă de banul public şi în acelaşi timp oamenii care şi-au bătut joc să rămână, bine mersi, în funcţii. (…) Performanţă şi rezultate concrete pentru noi toţi, pentru că apa este o resursă principală, esenţială, pe care noi trebuie să o gestionăm mult mai bine decât a fost făcut până acum”, a mai afirmat Diana Buzoianu.

La începutul lunii martie, Diana Buzoianu anunța că toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă, precum și cei din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, vor avea indicatori de performanță bine definiți, care vor fi măsurați corect și evaluați în mod obiectiv.