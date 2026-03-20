Pescarii vor putea captura cele trei specii abia după încheierea prohibiției generale a pescuitului în România, respectiv după data de 7 iunie. Decizia are la bază particularitățile biologice ale acestor specii.

Conform informațiilor publicate de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) pe Facebook, șalăul și bibanul, la fel ca știuca, intră în perioada de reproducere mai devreme decât alte specii de pești, precum ciprinidele. Din acest motiv, autoritățile au decis interzicerea capturării lor înainte de intrarea în vigoare a ordinului general de prohibiție la nivel național.

Reglementările privind prohibiția pescuitului sunt stabilite printr-un act normativ aprobat de Ministerul Mediului și de Ministerul Agriculturii. Acesta prevede că interdicția generală va începe pe 9 aprilie în habitatele piscicole naturale din România. În cazul apelor care constituie frontieră de stat, prohibiția va intra în vigoare pe 24 aprilie. Reluarea activității de pescuit este programată pentru data de 8 iunie.

„Începând cu ziua de vineri, 𝟐𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞, până la data de 𝟕 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯, 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐳𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐜𝐮𝐢𝐭𝐮𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯 𝐬̦𝐢 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐥 𝐢̂𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐑𝐞𝐳𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐁𝐢𝐨𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐢 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐃𝐮𝐧𝐚̆𝐫𝐢𝐢 (𝐑𝐁𝐃𝐃) 𝐥𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬̦𝐭𝐢 𝐬̦𝐚𝐥𝐚̆𝐮 𝐬̦𝐢 𝐛𝐢𝐛𝐚𝐧, conform Ordinului comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. 23/297/ 2025 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii”, a scris Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării pe Facebook.

În ceea ce privește regulile aplicabile în Delta Dunării în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ este strict reglementat. Pentru speciile precum știuca, șalăul, somnul și crapul, pescarii au obligația de a elibera imediat toate capturile. Există însă o excepție limitată, care permite reținerea unui singur exemplar pe zi, dintr-o singură specie.

„Speciile de pești șalău (𝑆𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎) și biban (𝑃𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠) fac parte din familia Percidae răspândite în apele dulci și salmastre ale emisferei nordice. Șalăul și bibanul își încep reproducerea mai devreme decât multe alte specii, precum ciprinidele, iar acest avans devine și mai evident în perioadele cu temperaturi ridicate apărute timpuriu”, a mai scris administrația.

Aceste măsuri sunt menite să protejeze resursele piscicole și să asigure refacerea populațiilor de pești, în special în perioadele critice de reproducere, când speciile sunt cele mai vulnerabile. Interdicțiile aplicate etapizat, în funcție de specificul fiecărei specii și de tipul de habitat, reflectă necesitatea unei gestionări sustenabile a biodiversității din Delta Dunării.

