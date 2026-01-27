Administrația Națională „Apele Române” solicită populației să evite activitățile desfășurate în apropierea cursurilor de apă, precum pescuitul sau plimbările pe malurile râurilor. De asemenea, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în aceste zone.

Avertizarea vine în contextul unui incident petrecut marți, când doi pescari din județul Dolj au fost luați de viitură în timp ce se aflau pe malul râului Desnățui. Evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Apele Române recomandă cetățenilor din zonele afectate să evite deplasările și traversarea zonelor din imediata vecinătate a cursurilor de apă, precum și să nu încerce să traverseze drumuri sau poduri acoperite de apă. Totodată, populația este îndemnată să respecte indicațiile autorităților locale și ale echipelor de intervenție și să supravegheze permanent copiii.

„Atragem atenția cu privire la faptul că, în perioada de ape mari, semnalate populației prin avertizările hidrologice, mediatizate intens de către mijloacele de informare în masă, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în zona cursurilor de apă, iar activitățile sezoniere precum pescuitul sau plimbările pe malurile râurilor sunt strict interzise”, a transmis Administrația Națională „Apele Române”.

În ultimele 24 de ore, în mai multe bazine hidrografice din județele Dolj și Gorj s-au înregistrat cantități importante de precipitații și scurgeri de pe versanți, motiv pentru care sunt în vigoare avertizări hidrologice. În județul Gorj, echipele ANAR intervin pentru degajarea secțiunilor de scurgere în zona podurilor și podețelor, refacerea accesului și protejarea gospodăriilor prin amplasarea unor bariere din saci de nisip.

Specialiștii monitorizează permanent lucrările hidrotehnice aflate în administrare și exploatează acumulările în condiții de siguranță, conform regulamentelor de exploatare aplicabile în perioadele de ape mari. În situațiile în care este necesar, sunt eliminate și blocajele de gheață care pot provoca inundații cu impact local.

Potrivit informațiilor din teren, până la această oră nu au fost raportate gospodării inundate, fiind afectate doar terenuri agricole.

Cele mai importante cantități de precipitații din județul Gorj au fost înregistrate la stațiile hidrometrice Vaidei, pe râul Șușița, cu 58,7 litri pe metru pătrat, Godinești, pe râul Tismana, cu 58,5 litri pe metru pătrat, Celei, pe pârâul Orlea, cu 51,4 litri pe metru pătrat, Ohaba, pe pârâul Amaradia, cu 48,2 litri pe metru pătrat, și Bălănești, pe pârâul Grui, tot cu 48,2 litri pe metru pătrat.