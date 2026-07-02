ANM a emis Cod galben de furtuni pentru toată țara. Canicula persistă în mai multe regiuni, iar vremea se schimbă în weekend

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică valabilă la nivelul întregii țări până vineri dimineață. În același timp, mai multe județe se află și sub Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pe parcursul zilei de joi.

Potrivit ANM, în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, întreaga țară se află sub atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică.

Meteorologii anunță perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50 până la 70 km/h și, izolat, de peste 80 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1 până la 2 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15 – 25 de litri pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30 – 40 de litri pe metrul pătrat.

Joi, în intervalul 10:00 – 21:00, este în vigoare și un Cod galben de caniculă pentru Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei.

În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate pentru începutul lunii iulie, cu maxime cuprinse între 31 și 34 de grade Celsius. Totodată, după-amiaza se va resimți un disconfort termic accentuat.

Ziua de joi aduce vreme instabilă în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate ploi torențiale, căderi de grindină și vijelii, iar în intervale scurte de timp cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metrul pătrat.

Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în Dealurile Olteniei și 34 de grade în zona Moldovei.

În Dobrogea și Bărăgan, valorile termice vor ajunge la aproximativ 29 de grade. Sunt prognozate ploi abundente însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, maximele vor fi de aproximativ 29 de grade, cu alternanțe între perioade însorite și episoade de averse însoțite de fenomene specifice instabilității atmosferice.

În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile vor urca până la 34 de grade. După-amiaza va crește disconfortul termic, iar ploile vor aduce cantități importante de apă într-un timp scurt.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se vor înregistra aproximativ 32 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Sunt prognozate averse însoțite de tunete, fulgere, grindină și vijelii.

În vestul țării temperaturile vor deveni mai plăcute, însă în nordul Crișanei căldura se va resimți mai puternic. Ploile vor apărea în mai multe reprize, alternând cu intervale însorite.

Și în Transilvania sunt așteptate averse însoțite de fenomene meteo severe. Deși temperaturile vor fi mai scăzute decât în zilele precedente, disconfortul termic va rămâne ridicat.

În Oltenia se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi din țară, cu aproximativ 25 de grade la Târgu Jiu. Cu toate acestea, meteorologii anunță ploi însemnate și posibilitatea producerii unor vijelii puternice. În sudul țării maximele nu vor depăși 30 de grade, însă sunt prognozate averse, intensificări ale vântului și grindină.

În București sunt prognozate ploi torențiale în mai multe reprize, în special în a doua parte a zilei și în cursul nopții. Sunt așteptate descărcări electrice și intensificări ale vântului în timpul ploilor, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 30 de grade.

Vineri, instabilitatea atmosferică va continua, în special după-amiaza. Vor fi noi perioade cu averse, iar temperatura maximă se va menține în jurul valorii de 30 de grade.

Sâmbătă vremea se va răci, iar maxima va fi de aproximativ 23 de grade. Ploile vor continua, însă atmosfera se va stabiliza după lăsarea nopții.

Duminică temperaturile vor crește din nou până la aproximativ 27 de grade. După orele prânzului sunt posibile averse slabe și de scurtă durată.

La munte vor continua ploile însoțite de descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metrul pătrat.

Vineri sunt prognozate noi averse abundente, cu acumulări de până la 60 de litri pe metrul pătrat. Vântul se va intensifica, iar pe creste rafalele vor atinge viteze de până la 80 km/h.

Sâmbătă vremea va deveni mai răcoroasă. Ploile vor continua în Carpații Orientali și Meridionali, în timp ce în masivele vestice vremea va fi mai bună.

Duminică sunt posibile ploi slabe în special în masivele sudice și estice, iar vântul va sufla cu viteze de până la 55 km/h.

Pe litoral, vremea va rămâne instabilă, cu perioade de ploaie și intensificări ale vântului, alternate cu intervale însorite. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 29 de grade, iar apa mării va avea în jur de 26 de grade.

Vineri vor continua episoadele de instabilitate atmosferică, mai ales după-amiaza, cu maxime de până la 30 de grade.

Sâmbătă temperaturile vor scădea până la aproximativ 26 de grade, atât în aer, cât și în apă, iar ploile și vântul se vor menține.

Duminică vremea se va îmbunătăți, fără precipitații, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 28 de grade, în timp ce temperatura apei va rămâne în jurul valorii de 26 de grade.