Ministerul Mediului activează starea de alertă. Urmează caniculă, furtuni violente și risc de inundații

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență și a decis activarea tuturor mecanismelor de monitorizare și coordonare, în contextul avertizărilor emise de meteorologi și hidrologi privind valul de caniculă, furtunile severe și riscul de inundații din următoarele zile.

Autoritățile anunță că toate instituțiile aflate în subordinea ministerului sunt pregătite să intervină rapid în zonele afectate, în timp ce populația este îndemnată să respecte avertizările oficiale și să evite expunerea la riscuri, în special în regiunile unde sunt în vigoare coduri de vreme severă.

Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU), condusă de secretarul de stat Raul Pop.

Potrivit Ministerului Mediului, măsura vine în contextul în care România se confruntă simultan cu temperaturi extreme, episoade de instabilitate atmosferică accentuată și avertizări hidrologice privind producerea de viituri.

Secretarul de stat Raul Pop a precizat că autoritățile monitorizează permanent evoluția fenomenelor și sunt pregătite să intervină acolo unde situația o va impune.

„Avertizările emise pentru următoarele zile indică un cumul de fenomene meteorologice periculoase, de la temperaturi extreme la vijelii puternice şi ploi torenţiale. La nivelul Ministerului Mediului am activat toate mecanismele de monitorizare şi coordonare pentru ca instituţiile din subordine să poată interveni rapid, acolo unde situaţia o va impune.”

Oficialul le recomandă cetățenilor să trateze cu maximă responsabilitate avertizările emise de autorități.

„Le recomandăm cetăţenilor să trateze cu maximă seriozitate avertizările oficiale şi să evite expunerea inutilă la riscuri, mai ales în zonele pentru care sunt emise avertizări.”

Ministerul Mediului atrage atenția că persoanele aflate în concediu în zone apropiate de râuri trebuie să fie deosebit de prudente, deoarece cursurile de apă pot crește foarte rapid în timpul ploilor torențiale.

Raul Pop avertizează:

„Recomandăm atenţie dacă sunteţi cu cortul sau rulota în vacanţă deoarece atunci când sunt alerte de vreme rea sau inundaţii, cursurile de apă pot creşte foarte rapid.”

În același timp, autoritățile locale sunt îndemnate să respecte procedurile prevăzute de legislația privind gestionarea situațiilor de urgență provocate de fenomene hidrometeorologice.

„De asemenea, recomandăm autorităţilor locale să acţioneze conform prevederilor Ordinului nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.”

În cadrul ședinței, directoarea executivă a Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat o analiză a fenomenelor produse în București în cursul zilei de 30 iunie.

Potrivit acesteia, furtunile care au traversat Capitala au avut un caracter deosebit, mai multe celule convective urmând aceeași traiectorie, fenomen cunoscut în meteorologie drept efect de „tren”.

Acest lucru a determinat acumularea unor cantități foarte mari de apă într-un interval foarte scurt.

Conform datelor ANM, la stația meteorologică București-Băneasa s-au înregistrat 88 de litri pe metrul pătrat în doar 24 de ore, reprezentând un nou record pentru perioada analizată în comparație cu valorile înregistrate începând din anul 2020.

Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au anunțat că toate administrațiile bazinale au fost puse în stare de alertă și monitorizează permanent evoluția cursurilor de apă.

Specialiștii avertizează că râurile mici pot reacționa foarte rapid în cazul precipitațiilor abundente.

„Acolo unde precipitaţiile vor atinge 60-70 l/mp în timp foarte scurt este posibil să apară probleme. De asemenea, gradul de umplere a acumulărilor este de 76%, iar manevrele de exploatare vor fi adaptate în funcţie de situaţie.”

Pentru data de 1 iulie, meteorologii au emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu de caniculă pentru Dobrogea, estul Munteniei, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de confort.

Tot începând cu 1 iulie, ora 10:00, și până în dimineața zilei de 2 iulie, cea mai mare parte a țării va fi afectată de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii prognozează:

averse torențiale;

descărcări electrice;

vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat peste 80 km/h;

căderi de grindină.

În paralel, până joi dimineață, la ora 6:00, un Cod portocaliu de vreme severă va afecta Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și zone montane din Carpații Occidentali și Meridionali, unde sunt prognozate rafale de 70-90 km/h, iar local chiar de peste 100 km/h, însoțite de ploi torențiale și grindină de dimensiuni medii și mari.

Pe lângă avertizările meteorologice, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis și un Cod galben de inundații, valabil în intervalul 1 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 12:00.

Avertizarea vizează râuri din numeroase bazine hidrografice, inclusiv Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și Buzău.

Hidrologii avertizează că, pe fondul ploilor abundente prognozate, există riscul producerii de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și al unor viituri rapide pe râurile mici, motiv pentru care autoritățile recomandă populației să urmărească permanent informările oficiale și să respecte indicațiile transmise de instituțiile responsabile.