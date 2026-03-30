Prohibiția pescuitului instituită pentru speciile scrumbie și rizeafcă intră în vigoare conform unui calendar clar stabilit la nivel național, care urmărește protejarea procesului de reproducere. Interdicția începe marți, pe sectorul cuprins între vărsarea Dunării în Marea Neagră și Ceatal Chilia, unde se menține până în data de 9 aprilie.

Ulterior, restricțiile se extind progresiv pe cursul fluviului, în funcție de migrația naturală a speciilor. Astfel, începând cu data de 5 aprilie, pescuitul celor două specii devine interzis până la Vadul Oii, urmând ca măsura să fie aplicată treptat pe sectoare din ce în ce mai largi.

Extinderea prohibiției continuă până la Chichiu și ajunge inclusiv la barajul Porțile de Fier II, acoperind și brațul Gogoșu. Această abordare etapizată este fundamentată pe ciclul biologic al scrumbiei, specie migratoare care urcă pe Dunăre pentru reproducere.

Reglementările sunt prevăzute în ordinul anual de prohibiție emis la nivel național, document care stabilește perioadele și zonele de interdicție pentru principalele specii de interes comercial, în vederea conservării resurselor piscicole.

În contextul solicitărilor venite din partea pescarilor, conducerea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării a analizat posibilitatea ajustării perioadei de prohibiție, însă perspectivele unei modificări rapide sunt reduse. Asociațiile de pescari, sprijinite de Autoritatea Națională pentru Pescuit, au cerut ca pescuitul scrumbiei să fie permis înainte de Paște, pentru a valorifica cererea ridicată din această perioadă.

Propunerea nu a parcurs însă procedura obligatorie de consultare publică, ceea ce limitează semnificativ șansele de adoptare în timp util. În acest context, conducerea ARBDD exprimă rezerve clare privind o eventuală schimbare legislativă în cursul acestui an.

„Sunt destul de sceptic că va mai putea fi făcută vreo modificare legislativă, având în vedere că există această obligaţie ca propunerea de act normativ să rămână în consultare publică 10 zile. Şansele de modificare a perioadei de prohibiţie din acest an sunt destul de slabe. (…) Cea mai câştigată va fi scrumbia pe care pescarii o vor prinde anul viitor. Să nu uităm scopul pentru care această specie migrează, pentru reproducere”, a menţionat guvernatorul Rezervaţiei, Bogdan Bulete.

Declarația subliniază faptul că prioritatea autorităților rămâne protejarea resursei piscicole, chiar dacă acest lucru afectează temporar activitatea economică a pescarilor comerciali.

Scrumbia, specie apreciată, dar aflată sub presiune, cu capturi în scădere în ultimii ani

Importanța scrumbiei în economia locală și în gastronomia tradițională este bine cunoscută, însă evoluția capturilor indică o presiune constantă asupra acestei resurse. Specia este apreciată pentru calitățile sale gustative, fiind consumată în diverse forme, de la preparate proaspete până la variante sărate, afumate sau marinate.

Carnea scrumbiei se remarcă printr-un gust fin și un conținut ridicat de grăsimi, chiar dacă prezintă oase mici în zona dorsală. Această combinație o face extrem de căutată în perioada sezonului de pescuit.

Datele oficiale arată însă o scădere semnificativă a cantităților capturate în ultimii ani. Potrivit informațiilor furnizate de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, pescarii comerciali au raportat anul trecut capturi de 264,37 tone de scrumbie, în condițiile în care în anul precedent s-au înregistrat 485,15 tone.

Seria datelor oficiale indică fluctuații importante: 215 tone au fost declarate în anul 2023, iar 305,3 tone în 2022. Aceste variații reflectă atât condițiile naturale, cât și impactul reglementărilor și al presiunii de pescuit asupra speciei.

Potrivit lucrării cercetătorului Vasile Oțel, intitulată „Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării”, scrumbia este o specie protejată, inclusă pe Lista roșie a Rezervației. Evoluția pe termen lung arată o diminuare drastică a capturilor, de la un maxim de 2.507 tone raportat în 1975, la doar 23 de tone în 1999, cel mai scăzut nivel consemnat în perioada 1960–2004.