În 2025, pescarii din Delta Dunării aveau dreptul să captureze peste 3 milioane de kilograme de pește, însă cantitatea efectiv raportată a fost de aproximativ 2,76 milioane de kilograme. Aceasta reprezintă prima situație din ultimii 11 ani în care un număr atât de mare de pescari nu și-a îndeplinit cotele alocate.

În multe cazuri, pescarii nu au raportat capturi pentru anumite specii, în special pentru scrumbie, ceea ce ridică suspiciuni privind pescuitul neraportat. O parte dintre capturi ar putea fi realizate fără a fi declarate oficial, ceea ce înseamnă că o cantitate de pește ar putea fi pescuită „la negru”. În paralel, o raportare corectă a capturilor ar putea conduce chiar la majorarea cotelor de pescuit în unele cazuri.

„Este pentru prima dată când avem un număr atât de mare de pescari ce nu şi-au îndeplinit cota. (…) Nu pot manifesta clemenţă faţă de un pescar despre care ştiu că a pescuit şi are zero în dreptul speciei scrumbie”, a declarat Bogdan Bulete, guvernatorul Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, pentru Agerpres.

Autoritățile au decis la finalul anului trecut ca valabilitatea actelor necesare pescuitului comercial să fie prelungită până la finalul perioadei de prohibiție, respectiv 7 iunie. După această dată, pescarii care nu și-au îndeplinit obligațiile ar putea pierde dreptul de a desfășura activitatea.

„Un număr mare de pescari care nu vor primi permis înseamnă o cantitate mai mică prinsă. În teorie, va rămâne mai mult peşte în Deltă, dar sunt sceptic că această cantitate nu va fi pescuită la negru”, a mai spus guvernatorul ARBDD.

Cotele de pescuit sunt stabilite anual de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), pe baza unui ordin al Ministerului Agriculturii. Acestea se calculează în baza studiilor științifice și a raportărilor făcute de pescari și operatorii din Deltă, pentru a proteja ecosistemul și a preveni supraexploatarea resurselor piscicole.

