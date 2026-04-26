Permisul de pescuit emis online de ANPA este singura formă de document care poate fi obținută gratuit în 2026, însă utilizarea acestuia este limitată la habitatele piscicole naturale necontractate.

Documentul este nominal, netransmisibil și se eliberează anual, fiind valabil până la 31 decembrie. Acesta poate fi descărcat în format electronic și prezentat la control împreună cu actul de identitate.

Permisul oferă dreptul de pescuit pe Dunăre, inclusiv pe brațele acesteia, în habitatele piscicole naturale necontractate, în apele de munte administrate de Romsilva, precum și în Marea Neagră, în funcție de tipul selectat.

Obținerea permisului de pescuit online se realizează prin platforma oficială ANPA, unde solicitantul completează datele personale, inclusiv județul de domiciliu, codul numeric personal și adresa. După introducerea numelui și prenumelui și selectarea tipului de permis – pentru Dunăre și habitate necontractate sau pentru Marea Neagră – documentul este emis automat și poate fi descărcat în format PDF sau tipărit.

Permisul poate fi solicitat de persoanele cu vârsta de minimum 14 ani pe baza cărții de identitate, iar minorii sub această vârstă îl pot obține folosind CNP-ul din certificatul de naștere.

În practică, însă, o mare parte a apelor din România sunt gestionate de asociații de pescari, iar accesul în aceste zone nu este permis doar pe baza permisului gratuit.

Permisul de pescuit obținut prin intermediul asociațiilor implică costuri reale, iar nivelul acestora diferă în funcție de organizație și zonă.

În România nu există un tarif standard pentru permisul de pescuit eliberat prin asociații, fiecare organizație stabilindu-și propriile taxe anuale. În acest context, valorile pot varia semnificativ de la un județ la altul, iar tarifele publicate de AJVPS Sibiu pentru 2026 reprezintă un nivel de referință, nu o regulă generală aplicabilă la nivel național.

Conform datelor oficiale anunțate pentru 2026 de AJVPS Sibiu, costurile sunt următoarele:

tarif întreg: 390 lei/an

tarif redus: 290 lei/an

tarif special: 100 lei/an

tarif pentru seniori peste 80 de ani: 50 lei/an

Tariful redus se aplică persoanelor peste 70 de ani și femeilor peste 65 de ani, dacă au o vechime de minimum 10 ani în cadrul unei asociații. Tariful special vizează copii, elevi, studenți și alte categorii eligibile.

Tarife permis pescuit Bihor 2026 (oficial):

300 lei/an – tarif integral (adult)

200 lei/an – elevi peste 14 ani și studenți

240 lei/an – categorie specială (ex: membri IPA)

150 lei/an – permis pe bază de reciprocitate

50 lei/an – copii sub 14 ani și persoane cu handicap

Aceste valori reflectă nivelul superior al tarifelor practicate în 2026, însă în alte județe costurile pot fi mai mici.

Pe lângă costul anual al permisului de pescuit prin asociații, pescarii trebuie să achite și alte taxe obligatorii sau opționale.

În 2026, în cazul AJVPS Sibiu, acestea includ:

taxă de înscriere: 100 lei, pentru persoanele care devin membri sau nu au cotizat în anul anterior

carnet de membru: 20 lei

De asemenea, sunt disponibile tarife separate pentru acces limitat la pescuit:

acces pescuit luni–joi: 150 lei

acces pescuit vineri–duminică: 100 lei

Aceste taxe sunt aplicabile doar deținătorilor de permis ANPA și sunt condiționate de respectarea perioadelor legale de pescuit.

În funcție de frecvența ieșirilor, costul total anual poate depăși semnificativ valoarea permisului de bază.

Permisul de pescuit trebuie reînnoit anual, indiferent de tipul acestuia. Pentru varianta ANPA, procesul presupune emiterea unui nou document online la începutul fiecărui an.

În cazul permiselor prin asociații, reînnoirea implică plata unei noi taxe și menținerea statutului de membru.

Documentul trebuie prezentat la control, în format fizic sau electronic, împreună cu actul de identitate.

Pescuitul fără permis constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 și 600 de lei. Pentru încălcări mai grave, precum pescuitul în perioada de prohibiție sau utilizarea metodelor ilegale, amenzile pot ajunge până la 1.000 de lei.

Tabel sinteză: costurile permisului de pescuit în 2026