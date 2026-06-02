Prețuri la pompă 2 iunie 2026. Cât costă benzina și motorina în marile orașe? Unde se găsesc cele mai mici prețuri din țară? Cum au evoluat modificările prețurilor la combustibil în ultima lună?

Prețuri la pompă 2 iunie 2026. Cea mai ieftină benzină din România este comercializată în Târgoviște, județul Dâmbovița. Șoferii pot alimenta cu benzină la prețul de 8,93 lei pe litru la stația RST, situată pe Șoseaua Găești–Târgoviște nr. 11. Nivelul prețului este semnificativ sub valorile practicate în marile centre urbane ale țării.

În ceea ce privește motorina, cel mai redus preț a fost identificat în municipiul Reghin, județul Mureș. La stația Petrolium de pe strada Pandurilor nr. 156, un litru de motorină costă 9,49 lei, acesta fiind cel mai mic tarif înregistrat la nivel național în această zi, potrivit Peco Online.

În București, benzina se vinde de la 9,62 lei pe litru, iar motorina de la 9,53 lei. Aceleași prețuri minime sunt întâlnite și în Timișoara, Iași și Constanța.

Cluj-Napoca se remarcă prin cele mai mici prețuri dintre marile orașe analizate, atât la benzină, cât și la motorină. Aici, benzina poate fi achiziționată de la 9,49 lei pe litru, în timp ce motorina are un preț minim de 9,49 lei pe litru.

În cazul GPL-ului, cele mai avantajoase tarife dintre marile centre urbane sunt înregistrate la Cluj-Napoca, unde prețul minim este de 4,39 lei pe litru. Bucureștiul urmează cu 4,40 lei pe litru, în timp ce Constanța afișează un minim de 4,42 lei. La Timișoara și Iași, GPL-ul poate fi cumpărat de la 4,44 lei pe litru.

În București, unde au fost analizate 199 de stații de alimentare, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,62 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi achiziționată de la 9,24 lei pe litru. GPL-ul are un preț minim de 4,31 lei pe litru, acesta fiind cel mai redus nivel dintre marile orașe analizate.

În Timișoara, pe baza datelor colectate din 120 de stații de carburanți, benzina este disponibilă de la 9,62 lei pe litru, iar motorina de la 9,24 lei pe litru. Pentru șoferii care utilizează GPL, prețul minim este de 4,42 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, unde au fost monitorizate 96 de stații, benzina și motorina au aceleași prețuri minime ca în Timișoara, respectiv 9,62 lei și 9,24 lei pe litru. GPL-ul poate fi cumpărat de la 4,42 lei pe litru.

În Iași, în urma analizei a 88 de stații de alimentare, benzina este comercializată de la 9,62 lei pe litru, iar motorina de la 9,24 lei pe litru. Prețul minim pentru GPL este de 4,42 lei pe litru.

Constanța dispune de 130 de stații incluse în monitorizare. Aici, benzina poate fi achiziționată de la 9,62 lei pe litru, motorina de la 9,24 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,40 lei pe litru.

În Craiova, unde au fost analizate 99 de stații de carburanți, prețurile minime la benzină și motorină sunt identice cu cele din celelalte mari orașe, respectiv 9,62 lei și 9,24 lei pe litru. GPL-ul este disponibil de la 4,41 lei pe litru, conform Hartei Carburant.

Comparativ cu luna precedentă, prețul mediu al benzinei a înregistrat o creștere de 7,9%. În consecință, costul unui plin de 50 de litri este în prezent cu aproximativ 35,5 lei mai mare decât în urmă cu 30 de zile.

În schimb, prețul mediu al motorinei a scăzut cu 2,1% față de luna trecută. Astfel, pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc acum cu circa 10 lei mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a lunii precedente.

În această perioadă, România ocupă locul al 11-lea în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la benzină. Înaintea țării noastre se situează Malta, Polonia, Bulgaria, Spania, Cipru, Ungaria, Slovenia, Croația, Suedia și Cehia. În ceea ce privește motorina, România se află pe poziția a 13-a în topul statelor membre ale Uniunii Europene cu cele mai reduse prețuri la acest tip de carburant. Clasamentul este condus de Malta, urmată de Polonia, Cehia, Spania, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Croația, Estonia, Cipru și Grecia.

Dacă sunt eliminate taxele din prețul carburanților, România urcă în clasament. Astfel, benzina fără taxe comercializată în țara noastră este a cincea cea mai ieftină din Uniunea Europeană, după Malta, Estonia, Slovenia și Irlanda. În cazul motorinei fără taxe, România ocupă locul al șaselea în rândul statelor membre cu cele mai mici prețuri, fiind devansată doar de Malta, Slovacia, Slovenia, Ungaria și Estonia.