Prețuri la pompă 3 iunie 2026. Cât costă benzina și motorina. Unde se găsesc cele mai mici prețuri

Prețuri la pompă 3 iunie 2026. Cât costă benzina și motorina în marile orașe? Unde se găsesc cele mai mici prețuri din țară? Cum au evoluat modificările prețurilor la combustibil în ultima lună?

Prețuri la pompă 3 iunie 2026. Cea mai ieftină benzină din România se găsește la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, unde un litru de benzină este comercializat la prețul de 8,93 lei. Stația este amplasată pe Șoseaua Găești–Târgoviște nr. 11. În ceea ce privește motorina, cel mai redus preț din țară este disponibil la stația Petrolium din Reghin, județul Mureș. Un litru de motorină poate fi achiziționat aici cu 9,49 lei. Stația este situată pe strada Pandurilor nr. 156.

Datele Peco Online privind cele mai mici prețuri practicate în principalele orașe ale țării arată că Bucureștiul înregistrează un preț minim de 9,62 lei/litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină, în timp ce GPL-ul poate fi cumpărat de la 4,40 lei/litru.

La Cluj-Napoca, cele mai mici prețuri identificate sunt de 9,49 lei/litru pentru benzină și 9,49 lei/litru pentru motorină, iar GPL-ul este disponibil la 4,39 lei/litru, cel mai redus nivel dintre marile centre urbane analizate.

În Timișoara și Iași, benzina pornește de la 9,62 lei/litru, iar motorina de la 9,53 lei/litru. În ambele orașe, GPL-ul poate fi achiziționat la prețul minim de 4,44 lei/litru.

La Constanța, șoferii pot alimenta cu benzină de la 9,62 lei/litru și cu motorină de la 9,53 lei/litru, în timp ce prețul minim pentru GPL este de 4,42 lei/litru.

În București, unde funcționează 199 de stații de alimentare, GPL-ul are un preț minim de 4,31 lei pe litru, cel mai redus dintre orașele analizate. Capitala rămâne astfel una dintre cele mai avantajoase piețe pentru șoferii care utilizează acest tip de carburant.

La Cluj-Napoca, în cele 96 de stații monitorizate, benzina și motorina au aceleași prețuri minime ca în București, respectiv 9,62 lei și 9,53 lei pe litru. GPL-ul este disponibil de la 4,43 lei pe litru.

Situația este similară și în Timișoara, unde cele 120 de stații de alimentare afișează un preț minim de 9,62 lei pe litru pentru benzină și 9,53 lei pe litru pentru motorină. GPL-ul poate fi achiziționat la prețul minim de 4,44 lei pe litru.

În Iași, unde au fost analizate 88 de stații, valorile minime pentru benzină și motorină se mențin la aceleași niveluri, în timp ce GPL-ul este comercializat de la 4,44 lei pe litru.

La Constanța, în cele 130 de stații monitorizate, benzina și motorina au prețuri minime identice cu cele din celelalte mari orașe, respectiv 9,62 lei și 9,53 lei pe litru. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț este de 4,42 lei pe litru.

Și în Craiova, unde funcționează 99 de stații de alimentare, benzina poate fi cumpărată de la 9,62 lei pe litru, iar motorina de la 9,53 lei pe litru. GPL-ul este disponibil la un preț minim de 4,43 lei pe litru, conform Hartei Carburant.

Comparativ cu luna precedentă, prețul mediu al benzinei a înregistrat o creștere de 7,2%. În consecință, costul unui plin de 50 de litri este în prezent cu aproximativ 32,5 lei mai mare decât în urmă cu 30 de zile.

Prețul mediu al unui litru de motorină s-a redus cu 2,2% față de luna trecută, ceea ce înseamnă că alimentarea unui rezervor de 50 de litri costă acum cu aproximativ 11 lei mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a lunii precedente.

În această perioadă, România ocupă locul al 11-lea în clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene cu cele mai mici prețuri la benzină. Țara noastră se situează după Malta, Polonia, Bulgaria, Spania, Cipru, Ungaria, Slovenia, Croația, Suedia și Cehia, ceea ce o plasează în continuare în rândul țărilor cu carburanți relativ accesibili la nivel european. În ceea ce privește motorina, România se află pe poziția a 13-a în Uniunea Europeană în topul celor mai mici prețuri la acest tip de combustibil. Înaintea sa se situează Malta, Polonia, Cehia, Spania, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Croația, Estonia, Cipru și Grecia.

Dacă sunt analizate prețurile fără taxe, România urcă în clasament. Astfel, benzina comercializată pe piața internă este a cincea cea mai ieftină din Uniunea Europeană, după Malta, Estonia, Slovenia și Irlanda. În cazul motorinei fără taxe, România ocupă locul al șaselea în rândul statelor membre cu cele mai reduse prețuri, fiind devansată doar de Malta, Slovacia, Slovenia, Ungaria și Estonia.