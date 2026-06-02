De ce plătește România cele mai mari dobânzi din Europa, deși Guvernul a crescut toate taxele. Radu Georgescu: Suntem la Stand-Up Comedy?

O nouă analiză publicată marți, 2 iunie 2026, de expertul contabil Radu Georgescu arată că România se confruntă cu un paradox economic major în vara anului 2026. Deși Guvernul a majorat masiv taxele în ultimele 12 luni pentru a evita retrogradarea țării în categoria de risc, statul român plătește în prezent cele mai mari dobânzi și are cea mai ridicată inflație din întreaga Europă.

România s-a împărțit vizibil în două tabere opuse în ultimul an, în contextul în care unii cetățeni consideră că măsurile economice recente au fost excelente, în timp ce alții le cataloghează drept dezastruoase.

În acest context tensionat, expertul contabil Radu Georgescu a propus o rezolvare simplă a dilemei prin intermediul unei lecții elementare de economie, bazată pe analiza dobânzilor la credite.

Radu Georgescu a explicat că profesorul său de la Academia de Studii Economice le recomanda în facultate studentelor ca, înainte de căsătorie, să solicite viitorului mire un contract de credit bancar.

Logica acestei abordări era simplă: dacă dobânda plătită este mică, băiatul este în regulă din punct de vedere financiar, însă o dobândă mare reprezintă un semnal serios de alarmă.

Specialistul a subliniat pe Facebook că această regulă de aur se aplică în mod similar atât în cazul companiilor private, cât și la nivelul statelor lumii. Astfel, cu cât dobânda plătită la titlurile de stat este mai redusă, cu atât țara respectivă se bucură de o credibilitate financiară mai solidă în fața investitorilor globali.

Analistul a remarcat că piețele de capital reprezintă cel mai onest judecător din lume și a evidențiat situația critică înregistrată la data de 2 iunie 2026. Potrivit acestuia, România plătește de departe cele mai mari dobânzi la titlurile de stat dintre toate țările de pe continentul european.

Radu Georgescu a glumit pe seama faptului că, dacă România ar fi un potențial mire, colegele sale de facultate ar fi fugit demult. Pe lângă aceste dobânzi record, expertul a atras atenția că țara noastră înregistrează și cea mai mare inflație din Europa, valoarea acesteia atingând pragul de 11%.

Totuși, expertul a menționat și existența unei vești bune, explicând că avalanșa de creșteri de taxe din ultimele 12 luni a avut un scop concret, respectiv evitarea riscului ca România să fie retrogradată în categoria de risc „Junk”. Executivul a încercat prin această metodă să prevină plata unor dobânzi și mai mari la credite.

În mod paradoxal, Radu Georgescu a semnalat o ironie economică supremă, arătând că toate țările clasificate în categoria de risc superior plătesc în prezent dobânzi mai mici decât România. Guvernul a majorat aproape toate taxele în ultimul an tocmai pentru a evita scenariul statelor problematice, însă România achită astăzi costuri mai mari decât ele.

În final, Radu Georgescu a concluzionat cu stupoare că dobânzile actuale au rămas la fel de ridicate ca cele de acum un an, întrebându-se dacă nu cumva asistăm la un spectacol absurd.