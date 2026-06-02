De ce plătește România cele mai mari dobânzi din Europa, deși Guvernul a crescut toate taxele. Radu Georgescu: Suntem la Stand-Up Comedy?
SURSA FOTO: Facebook, Radu Georgescu - expertul contabil Radu Georgescu
O nouă analiză publicată marți, 2 iunie 2026, de expertul contabil Radu Georgescu arată că România se confruntă cu un paradox economic major în vara anului 2026. Deși Guvernul a majorat masiv taxele în ultimele 12 luni pentru a evita retrogradarea țării în categoria de risc, statul român plătește în prezent cele mai mari dobânzi și are cea mai ridicată inflație din întreaga Europă.
România se împrumută la cele mai mari costuri din Europa, în ciuda avalanșei de taxe adoptate de Guvern, avertizează Radu Georgescu
România s-a împărțit vizibil în două tabere opuse în ultimul an, în contextul în care unii cetățeni consideră că măsurile economice recente au fost excelente, în timp ce alții le cataloghează drept dezastruoase.
În acest context tensionat, expertul contabil Radu Georgescu a propus o rezolvare simplă a dilemei prin intermediul unei lecții elementare de economie, bazată pe analiza dobânzilor la credite.
Radu Georgescu a explicat că profesorul său de la Academia de Studii Economice le recomanda în facultate studentelor ca, înainte de căsătorie, să solicite viitorului mire un contract de credit bancar.
Logica acestei abordări era simplă: dacă dobânda plătită este mică, băiatul este în regulă din punct de vedere financiar, însă o dobândă mare reprezintă un semnal serios de alarmă.
Specialistul a subliniat pe Facebook că această regulă de aur se aplică în mod similar atât în cazul companiilor private, cât și la nivelul statelor lumii. Astfel, cu cât dobânda plătită la titlurile de stat este mai redusă, cu atât țara respectivă se bucură de o credibilitate financiară mai solidă în fața investitorilor globali.
Analistul a remarcat că piețele de capital reprezintă cel mai onest judecător din lume și a evidențiat situația critică înregistrată la data de 2 iunie 2026. Potrivit acestuia, România plătește de departe cele mai mari dobânzi la titlurile de stat dintre toate țările de pe continentul european.
Radu Georgescu a glumit pe seama faptului că, dacă România ar fi un potențial mire, colegele sale de facultate ar fi fugit demult. Pe lângă aceste dobânzi record, expertul a atras atenția că țara noastră înregistrează și cea mai mare inflație din Europa, valoarea acesteia atingând pragul de 11%.
Taxele majorate nu au redus povara dobânzilor istorice
Totuși, expertul a menționat și existența unei vești bune, explicând că avalanșa de creșteri de taxe din ultimele 12 luni a avut un scop concret, respectiv evitarea riscului ca România să fie retrogradată în categoria de risc „Junk”. Executivul a încercat prin această metodă să prevină plata unor dobânzi și mai mari la credite.
În mod paradoxal, Radu Georgescu a semnalat o ironie economică supremă, arătând că toate țările clasificate în categoria de risc superior plătesc în prezent dobânzi mai mici decât România. Guvernul a majorat aproape toate taxele în ultimul an tocmai pentru a evita scenariul statelor problematice, însă România achită astăzi costuri mai mari decât ele.
În final, Radu Georgescu a concluzionat cu stupoare că dobânzile actuale au rămas la fel de ridicate ca cele de acum un an, întrebându-se dacă nu cumva asistăm la un spectacol absurd.
Postarea integrală: „Suntem la Stand-Up Comedy si nu ne-a spus nimeni?”
„În ultimul an, România s-a împărțit în două tabere.
Unii spun că măsurile economice din ultimele 12 luni au fost excelente.
Alții spun că au fost dezastruoase.
Disputele din online au ajuns să rivalizeze cu cele mai mari dileme existențiale ale neamului românesc:
- Se pune mazăre în salata boeuf?
- Buzoienii sunt moldoveni?
Pe cine să crezi?
Fiecare tabără vorbește pe limba ei și vine cu propriile grafice.
Hai să rezolvăm această dilemă simplu, cu o lecție elementară de economie pe care o înveți în anul 1 la ASE.
Lecția se numește: Dobânzile la credite.
La cursul de Economie, în primul an, profesorul nostru a vrut să explice conceptul de dobândă într-un mod simplu de inteles
Le-a spus colegelor noastre ca inainte sa se casatoreasca, sa ceara posibilului mire un contract de credit curent de la bancă.
Și sa se uite la dobândă
Dacă tipul plătește dobândă mică — băiatul e în regulă financiar.
Dacă plătește dobândă mare — ar fi bine sa se mai gandeasca
Aceasta regula de aur se aplica și la companii și la țări.
Cu cât dobânda plătită la titlurile de stat este mai mică, cu atât acea țară este mai credibilă financiar.
Piețele de capital sunt cel mai onest judecător din lume.
Și ce spun piețele despre România?
Uitați-vă la poza
Datele sunt de azi 2 iunie 2026
România plătește de departe cele mai mari dobânzi la titlurile de stat dintre toate țările de pe Planeta Pamant – continentul Europa.
Dacă România ar fi un potențial mire, colegele mele de la ASE ar fi fugit demult.
Dacă dobânda record nu era suficientă — România are și cea mai mare inflație din Europa, 11%
Și totuși — există și o veste bună
Avalanșa de creșteri de taxe din ultimele 12 luni a existat dintr-un motiv concret:
Riscul ca România să fie trecută la categoria Junk.
In acest fel Romania a evitat sa plateasca dobanzi mari la credite
Și iată ironia economica supremă
In poza am colorat cu rosu țările din categoria Junk.
Toate tarile din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România
Toate
Poftim??
Adică Guvernul a crescut in ultimele 12 luni aproape toate taxele ca sa nu platim dobanzi mari ca tarile din Junk, iar astazi 2 iunie 2026 Romania plateste dobanzi mai mari decat toate tarile din Junk !!!
Iar dobanzile platite azi de Romania sunt la fel de mari ca cele platite acum 12 luni, inainte de avalansa de cresteri de taxe
Poftim??
Ce este asta??
Suntem la Stand-Up Comedy si nu ne-a spus nimeni??”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie! E-mail: bogdan.ungureanu@capital.ro
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