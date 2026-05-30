Este banca obligată să execute poprirea dacă ai credit? Explicațiile avocatului Adrian Cuculis: Din nefericire băncile nu procedează așa

Avocatul Adrian Cuculis explică o situație frecvent întâlnită în practică, respectiv aceea în care o persoană are instituită o poprire pe contul bancar și, în același timp, deține un credit în derulare la aceeași bancă. În paralel, poate exista și o poprire instituită la angajator.

Acesta arată că se pune problema modului în care banca trebuie să gestioneze situația în care debitorul are obligații de plată rezultate dintr-un contract de credit, dar în același timp primește o adresă de poprire de la un executor judecătoresc.

Se ridică întrebarea privind gradul de obligativitate al băncii de a da curs popririi, în condițiile în care aceasta are de recuperat propriile sume aferente creditului acordat.

Expertul spune că discuția devine relevantă mai ales în situațiile în care nu există un contract de gaj sau o garanție imobiliară care să ofere băncii un drept de prioritate asupra sumelor din cont. În acest context, se pune problema dacă banca ar trebui să își recupereze cu prioritate propriile creanțe din credit înainte de a executa poprirea transmisă de un terț creditor.

În opinia exprimată, banca ar trebui să refuze executarea adresei de poprire venite de la executorul judecătoresc până la acoperirea creanței proprii rezultate din contractul de credit. Avocatul spune că instituția bancară ar trebui să se îndestuleze mai întâi conform contractului de credit, iar ulterior să transmită eventualele sume rămase către executorul judecătoresc.

Se arată că, în practică, băncile nu procedează în acest mod și nu acordă prioritate creditelor în derulare ale clienților în raport cu popririle instituite de terți.

Această abordare este descrisă ca fiind problematică, întrucât poate conduce la situații în care creditul ajunge în scadență anticipată și se acumulează dobânzi penalizatoare, ceea ce ar genera efecte negative semnificative pentru debitor. Acesta mai spune că banca ar trebui să își asume un rol activ în cadrul procedurii de validare a popririi, formulând apărări împotriva terțului care solicită executarea acesteia.

În acest sens, banca ar trebui să invoce existența creanței proprii și să susțină prioritatea acesteia față de poprirea instituită de executorul judecătoresc.

În final, se arată că, în situațiile în care banca nu acționează în modul descris — ceea ce este frecvent în practică — singurul mijloc de apărare al debitorului rămâne contestația la executare, prin care poate fi contestată legalitatea și modalitatea de aplicare a popririi.