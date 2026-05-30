Este banca obligată să execute poprirea dacă ai credit? Explicațiile avocatului Adrian Cuculis: Din nefericire băncile nu procedează așa
Avocatul Adrian Cuculis explică o situație frecvent întâlnită în practică, respectiv aceea în care o persoană are instituită o poprire pe contul bancar și, în același timp, deține un credit în derulare la aceeași bancă. În paralel, poate exista și o poprire instituită la angajator.
Acesta arată că se pune problema modului în care banca trebuie să gestioneze situația în care debitorul are obligații de plată rezultate dintr-un contract de credit, dar în același timp primește o adresă de poprire de la un executor judecătoresc.
Poprirea pe cont și creditul bancar: cine ar trebui să aibă prioritate
Se ridică întrebarea privind gradul de obligativitate al băncii de a da curs popririi, în condițiile în care aceasta are de recuperat propriile sume aferente creditului acordat.
Expertul spune că discuția devine relevantă mai ales în situațiile în care nu există un contract de gaj sau o garanție imobiliară care să ofere băncii un drept de prioritate asupra sumelor din cont. În acest context, se pune problema dacă banca ar trebui să își recupereze cu prioritate propriile creanțe din credit înainte de a executa poprirea transmisă de un terț creditor.
În opinia exprimată, banca ar trebui să refuze executarea adresei de poprire venite de la executorul judecătoresc până la acoperirea creanței proprii rezultate din contractul de credit. Avocatul spune că instituția bancară ar trebui să se îndestuleze mai întâi conform contractului de credit, iar ulterior să transmită eventualele sume rămase către executorul judecătoresc.
Problema priorității plăților
Se arată că, în practică, băncile nu procedează în acest mod și nu acordă prioritate creditelor în derulare ale clienților în raport cu popririle instituite de terți.
Această abordare este descrisă ca fiind problematică, întrucât poate conduce la situații în care creditul ajunge în scadență anticipată și se acumulează dobânzi penalizatoare, ceea ce ar genera efecte negative semnificative pentru debitor. Acesta mai spune că banca ar trebui să își asume un rol activ în cadrul procedurii de validare a popririi, formulând apărări împotriva terțului care solicită executarea acesteia.
În acest sens, banca ar trebui să invoce existența creanței proprii și să susțină prioritatea acesteia față de poprirea instituită de executorul judecătoresc.
În final, se arată că, în situațiile în care banca nu acționează în modul descris — ceea ce este frecvent în practică — singurul mijloc de apărare al debitorului rămâne contestația la executare, prin care poate fi contestată legalitatea și modalitatea de aplicare a popririi.
”Ai primit o poprire pe contul de la bancă. Ai primit o poprire și la angajator. Acum se pune problema în felul următor. Cât de obligată este instituția bancară să-ți pună poprire deși tu ai un credit la banca respectivă și bineînțeles că trebuie să-l plătești.
Asta presupune că apare poprirea acolo. Să spunem, ipotetic, că nu există un contract de gaj imobiliar, adică pe contul tău în așa fel încât banca să ia banii cu prioritate și apare poprirea respectivă. Cât de obligată este banca să-ți curs popririi sau cât de neobligată este?
O să vă spun imediat în contextul în care băncile rezolvă problema asta mult mai simplu; nu le interesează că voi aveți un credit, un credit în desfășurare, un credit punte, un credit ipotecar, dacă acel credit va ajunge în scadență anticipată, adică să plăteșți cu întârziere și, bineînțeles, să plătești dobânzi penalizatoare la suma respectivă, nu-ți sunt retrași banii cu prioritate, lucru care este extrem de greșit și ilegal pe de altă parte.
Banca, în momentul în care o întâietate sau o sumă de bani pe care trebuie să o recupereze de la tine cu privire la rata bancară pe care trebuie să o plătești, banca ar trebui să refuze plata către executorul judecătoresc de la un terț care vine și-ți pune poprire; prima dată să se îndestuleze conform contractului respectiv și apoi să predea banii mai departe, dacă mai rămân ceva bani.
Asta presupune, de fapt, ca banca să respecte legislația, să nu dea curs adresei de poprire și, bineînțeles, să facă și să producă, să discute și să ridice problematica și toate apărările pe care le-ar putea ridica împotriva celui care dispune validarea popririi sau care solicită validarea popririi.
Practic, validarea popririi nu face nimic altceva decât ca banca să vină și să se apere în fața unui terț care vine și pune poprire pe contul tău și să nu dea banii tăi din cont înainte ca ei să îi retragă pentru că altfel se ajunge în situația în care creditele bancare ajung în scadență anticipate și se produce un întreg dezastru.
Nu uitați că, atunci când banca nu procedează așa, și din nefericire băncile nu procedează așa, singurul apanaj este contestația la executare”, spune avocatul Adrian Cuculis pe pagina sa de Facebook.
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion" din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
