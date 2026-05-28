Creditul neplătit la timp poate deveni o problemă. Irina Chițu explică soluțiile pentru românii care nu își mai pot achita ratele

Creșterea ratelor, fluctuațiile cursului valutar și scăderea veniturilor pot transforma rapid un credit într-o dificultate majoră pentru multe familii și companii, avertizează Irina Chițu, vicepreședintă a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România și fondatoare FinZoom.ro. În cadrul podcastului „Cu cifrele pe masă”, specialistul a explicat că băncile încearcă, de regulă, să negocieze înainte de executare și îi încurajează pe clienți să discute imediat cu finanțatorii atunci când apar probleme. Subiectul legat de creditul și de soluțiile de refinanțare, conciliere sau restructurare a ratelor a fost analizat în cadrul emisiunii.

Irina Chițu a explicat că un credit începe să intre într-o zonă de risc în momentul în care apar întârzieri repetate la plata ratelor. Potrivit acesteia, întârzierile de 30 sau 60 de zile reprezintă primele semnale că situația financiară a debitorului s-a deteriorat și că trebuie căutată rapid o soluție împreună cu banca.

„Deci momentul când ne devine un credit neperformant, în momentul în care nu mai poți să-ți plătești rata și începi să ai întârzieri, 30 de zile, 60 de zile”, a declarat Irina Chițu.

Specialistul în finanțe bancare a subliniat că instituțiile de credit preferă, în majoritatea cazurilor, să negocieze cu clienții înainte de a ajunge la măsuri extreme. Ea a transmis că atât persoanele fizice, cât și companiile trebuie să discute cu banca imediat ce apar probleme financiare.

„Acum, din fericire, o altă paranteză, se negociază. Întotdeauna, în momentul în care ai o întârziere, banca vine spre tine: să vedem ce se întâmplă, ce putem face. Că suntem persoane fizice, că suntem persoane juridice, că e companie se negociază”, a afirmat Irina Chițu.

Ea a precizat că, pe durata unui contract de credit care poate ajunge la 20 sau 30 de ani, pot apărea numeroase schimbări care afectează capacitatea de plată a clientului. Aceste situații nu sunt legate doar de pierderi financiare, ci și de schimbări personale sau familiale.

„Și asta e un mesaj pe care vreau să-l transmit tuturor celor care au probleme cu finanțarea. Și nu mai pot să-ți mai mărească rata, pentru că poate să intervină în 10 ani în care ți-ai luat creditul, în 30 de ani poate, la companii, pe 5, pe 10 ani, eu știu, pe ce perioadă ți-ai luat creditul. În acea perioadă poate să intervină o mie de situații, fericite sau nefericite”, a spus Irina Chițu.

În cadrul podcastului, Irina Chițu a explicat că băncile urmăresc în primul rând recuperarea banilor și încearcă să evite procedurile costisitoare de executare silită. Ea a arătat că multe dificultăți apar în urma scăderii veniturilor, a creșterii cursului valutar sau a blocajelor financiare din companii.

Analistul financiar a oferit inclusiv exemple legate de schimbările care pot afecta bugetul unei familii, inclusiv apariția unui copil sau majorarea bruscă a cheltuielilor lunare.

„Pun și fericite, chiar dădeam un exemplu la cei care s-au născut. ai copii în loc de unul și dintr-o dată ai bugetul dat peste cap, s-ar putea să nu plătești rata și atunci du-te și discută cu banca”, a declarat Irina Chițu.

Ea a explicat că băncile sunt interesate să găsească variante prin care contractele de credit să poată continua, în loc să ajungă la valorificarea garanțiilor.

„Da, pentru că vor să-și recupereze banii, nu vor să stea să vândă apartamente sau altceva să-și recupereze acei bani, vor să-și recupereze banii și înțeleg că poate să fie o perioadă dificilă cu scădere de venituri, cu uite, a crescut euro și nu mai mă plătesc furnizorii sau trebuie să plătesc la o companie. Deci, tocmai pentru că este un parteneriat și trebuie să se găsească soluții”, a afirmat Irina Chițu.

Potrivit acesteia, legislația de protecție a consumatorului obligă băncile și instituțiile financiare să analizeze variante de sprijin înainte de declanșarea executării silite în cazul persoanelor fizice.

„Pentru persoanele fizice există chiar legi de protecție a consumatorului care cumva obligă banca și finanțatorii să întâi să vină cu soluții înainte de a face o executare sau și este foarte bine”, a spus Irina Chițu.

Irina Chițu a vorbit și despre rolul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, instituție la care consumatorii pot apela gratuit atunci când apar probleme legate de un credit sau de relația cu banca.

Ea a explicat că un conciliator independent poate propune soluții acceptate ulterior de ambele părți și introduse ca anexă la contract.

„Iar în cazul persoanelor fizice există un centru de soluționare alternativă a litigilor în domeniul bancar, care e gratuit, 100% pentru consumători. Te duci și spui, am problemă cu creditul meu, hai să vedem ce soluție găsim și un conciliator independent vine cu o soluție pentru cele două părți și dacă, după ce se înțeleg, devine anexă la contract”, a declarat Irina Chițu.

Specialistul a precizat că și firmele pot apela la proceduri de conciliere în anumite situații, în special pentru probleme care țin de plăți sau fraude bancare.

„Și companiile se pot duce la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar pentru probleme pe partea de costuri, nu costuri, scuze, plăți, poate fraude pe, nu știu, pe partea de plăți în care ai pierdut bani că n-ai fost atent, că cineva ți-a trimis o factură frauduloasă poate și tu credeai că e furnizorul tău și trebuie să-l plătești și uite cum s-au dus niște bani în altă parte”, a afirmat Irina Chițu.

Ea a adăugat că mecanismele de negociere și conciliere pentru companii sunt încă în dezvoltare în ceea ce privește creditele, însă discuțiile pentru extinderea acestor soluții sunt deja în desfășurare.