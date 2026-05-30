Nadia Comăneci va fi decorată de președintele Nicușor Dan. Distincția marchează 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal

Fosta mare campioană olimpică Nadia Comăneci va primi sâmbătă una dintre cele mai importante distincții ale statului român. Ceremonia va avea loc la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan îi va conferi Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, la jumătate de secol de la momentul care a intrat în istoria sportului mondial: primul 10 perfect obținut la Jocurile Olimpice.

Distincția reprezintă o recunoaștere a contribuției excepționale pe care fosta gimnastă a avut-o la promovarea imaginii României în lume și la consolidarea prestigiului sportului românesc.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ordinul este acordat în semn de apreciere pentru performanțele care au schimbat istoria gimnasticii mondiale și au transformat-o pe Nadia Comăneci într-un simbol al excelenței sportive.

În cadrul aceleiași ceremonii, șeful statului va acorda Ordinul Meritul Sportiv Clasa I Clubului Sportiv Municipal Onești, locul unde Nadia Comăneci și-a început cariera și unde au fost formate generații de sportivi de performanță.

Potrivit decretului prezidențial, distincția este acordată ”cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 – performanţă unică a gimnasticii româneşti, în semn de înaltă apreciere pentru excelenţa şi profesionalismul cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al ţării noastre, pentru dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generaţii de campioni, precum şi pentru influenţa exercitată asupra evoluţiei sportului la nivel mondial”.

Recunoașterea performanțelor fostei campioane olimpice nu se limitează la ceremonia de la Cotroceni.

În luna iulie a anului trecut, președintele României a semnat decretul prin care anul 2026 a fost desemnat oficial „Anul Nadia Comăneci”, marcând astfel cinci decenii de la performanța care a rămas un reper în istoria sportului mondial.

La Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, un rezultat considerat imposibil la acea vreme și care a schimbat pentru totdeauna percepția asupra acestui sport.

În cadrul manifestărilor dedicate aniversării celor 50 de ani de la momentul Montreal 1976, Banca Națională a României a introdus în circuitul numismatic o emisiune specială de monede.

Colecția cuprinde o monedă din aur, una din argint și una din tombac cuprat, toate dedicate aniversării a cinci decenii de la prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice la gimnastică feminină.

Pe aversul monedelor este reprezentată Nadia Comăneci la finalul exercițiului de la paralele, alături de inscripția „ROMANIA”, stema țării, anul de emisiune 2026 și valorile nominale de 100 de lei, 10 lei și 1 leu.

Monedele sunt disponibile pentru colecționari și pasionați prin intermediul Băncii Naționale a României, la prețuri de 7.800 de lei, 1.000 de lei și, respectiv, 280 de lei.

La evenimentul de lansare a emisiunii numismatice au participat Nadia Comăneci, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, secretarul general al COSR, George Boroi, precum și Bart Conner, soțul fostei campioane olimpice.

De asemenea, la ceremonie au fost prezente și foste colege ale Nadiei din echipa care a scris istorie la Montreal.

Vizibil emoționată de omagiul primit, Nadia Comăneci a transmis un mesaj scurt în cadrul evenimentului:

„Este o onoare pentru mine, o să pun aceste monede lângă medaliile de la Montreal”, a transmis fosta mare campioană.

La 50 de ani de la performanța care a uimit lumea sportului, Nadia Comăneci continuă să fie una dintre cele mai respectate și admirate personalități ale României, iar numele său rămâne asociat cu excelența, disciplina și depășirea limitelor umane.