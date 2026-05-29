Gala Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10: „Nu a depăşit doar limitele, le-a rescris” 

Nadia Comăneci a fost sărbătorită vineri seară, la Palatul Parlamentului, în cadrul galei „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Evenimentul, organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, a reunit legende ale sportului din țară și din străinătate pentru a celebra performanțele și moștenirea fostei campioane olimpice.

Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10” a avut loc vineri seară, 29 mai 2026, la Palatul Parlamentului, reprezentând evenimentul central al Anului Nadia, inițiativă dedicată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român celei mai cunoscute gimnaste din istorie și moștenirii sale remarcabile în sportul mondial. Unul dintre cele mai emoționante și inedite momente ale serii a fost apariția Nadiei Comăneci pe scenă alături de Loredana, cele două interpretând împreună un moment artistic apreciat de public.

„Sper ca acest an să aducă multă încredere în generaţia tânără şi o continuitate a acestei moşteniri extraordinare”, a spus ea pe scenă, emoţionată.

Printre invitații prezenți în sală s-au numărat selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, și fostul lider mondial WTA, Simona Halep. De pe scenă, Nadia Comăneci le-a mulțumit personal pentru participarea la acest eveniment aniversar.

La gală au fost prezenți, alături de Nadia Comăneci și soțul său, Bart Conner, reprezentanți de marcă ai Mișcării Olimpice internaționale și ai sportului românesc. Au participat Mihai Covaliu, președintele COSR, George Boroi, secretarul general al COSR, membrii Comitetului Executiv al COSR și numeroase personalități ale sportului românesc. Din partea forurilor sportive internaționale au fost prezenți Thomas Bach, președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic, Spyros Capralos, președintele Comitetelor Olimpice Europene, și Morinari Watanabe, președintele Federației Internaționale de Gimnastică.

Evenimentul a reunit și nume legendare ale gimnasticii mondiale. Printre invitați s-au aflat Marta Károlyi, una dintre antrenoarele care au contribuit la performanțele istorice ale Nadiei, precum și Nellie Kim, marea sa rivală de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, unde a câștigat trei medalii de aur și una de argint. De asemenea, au fost prezente fostele colege de echipă ale Nadiei Comăneci – Teodora Ungureanu, Emilia Eberle, Dumitrița Turner și Marilena Vlădărău.

La sărbătoarea dedicată Nadiei au participat și numeroase generații de campioane ale gimnasticii românești: Ecaterina Szabo, Lavinia Agache și Mihaela Stănuleț, campioane olimpice la Los Angeles 1984, Daniela Silivaș, triplă campioană olimpică la Seul 1988, precum și Aurelia Dobre, prima campioană mondială absolută a României. Lor li s-au alăturat Cristina Bontaș, Gina Gogean, Mirela Pașca, Maria Neculiță, Simona Amânar, Andreea Răducan, Maria Olaru, Claudia Presecan, Loredana Boboc, Cătălina Ponor, Monica Roșu, Silvia Stroescu, Daniela Sofronie, Sandra Izbașa, Larisa Iordache și Diana Bulimar, transformând gala într-o impresionantă reuniune a marilor nume care au scris istoria gimnasticii românești.

„Montreal 1976 reprezintă pentru societatea noastră un reper al excelenţei. Ceea ce rămâne după o asemenea reuşită este puterea exemplului. Rămâne imaginea unei sportive care a arătat că excelenţa nu este întâmplătoare. Nadia Comăneci a devenit un simbol şi pentru că a continuat să inspire generaţii. Gala de astăzi este un omagiu dedicat unei mari campioane, dar şi unei tradiţii sportive. Nadia a ridicat cu totul standardele. Astăzi onorăm un nume care va rămâne penntru România un simbol al performanţei la cel mai înalt nivel”, a transmis președintele României, Nicușor Dan.

„Toată viaţa noastră profesională a fost în căutarea perfecţiunii şi acest lucru s-a realizat la Montreal în ‘76. Foarte puţină lume ştie că în spatele perfecţiunii este o muncă enormă şi nişte sacrificii. Numai noi ştim prin ce lucruri am trecut. Mulţumesc fetelor, gimnastelor, care au depus eforturi extraordinare şi câteodată au făcut sacrificii personale ca să putem să realizăm aceste rezultate. Mesaj pentru tinerii sportivi în devenire: You can do it. Poţi să realizezi visurile dacă ai dedicaţie, încredere în tine, pasiune şi foarte mltă muncă”, a adăugat antrenoarea Marta Karolyi.

„Nadia este un sportiv planetar. Acum 50 de ani, o fetiţă din România a făcut ceva incredibil. A demonstrat că imposibilul e posibil. A redefinit perfecţiunea. Nu a depăşit doar limitele, le-a rescris”, a spus preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

„Când ai de-a face cu Nadia ai face bine să înveţi două cuvinte: Da, Nadia. Te iubim ca pe o prietenă minunată, îţi mulţumim pentru tot ce ai realizat”, a precizat preşedintele de onoare al CIO, Thomas Bach.