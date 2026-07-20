Nicușor Dan, mesaj de Ziua Aviației Române: Forțele Aeriene au un rol esențial în apărarea țării și a Flancului Estic al NATO

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, subliniind importanța strategică a acestei categorii de forțe în actualul context de securitate. Șeful statului a evidențiat contribuția militarilor români la apărarea spațiului aerian național și aliat, precum și necesitatea continuării programelor de modernizare a Forțelor Aeriene, în contextul războiului din Ucraina și al provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre.

În mesajul transmis luni, cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, președintele României a evidențiat misiunea pe care o îndeplinesc aviatorii militari și personalul din cadrul acestei structuri, într-un context regional marcat de instabilitate și amenințări la adresa securității.

Șeful statului a arătat că sărbătoarea coincide cu celebrarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, considerat ocrotitorul spiritual al celor care și-au dedicat viața zborului.

„Celebrăm astăzi Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, odată cu sărbătorirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al celor care şi-au dedicat viaţa zborului. Respectul şi recunoştinţa noastră se îndreaptă către cei care au servit şi servesc Aviaţia Română şi Forţele Aeriene – militari şi personal civil deopotrivă, aflaţi în activitate, în rezervă sau în retragere. Prin profesionalism, curaj şi devotament, cu toţii îndeplinesc misiuni esenţiale pentru apărarea ţării, contribuie la securitatea spaţiului aerian naţional şi Aliat, şi intervin ori de câte ori este nevoie în sprijinul cetăţenilor români.”

Nicușor Dan a afirmat că evoluțiile de securitate din regiune confirmă importanța Forțelor Aeriene în apărarea României și în îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul NATO.

Potrivit președintelui, continuarea războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și tensiunile persistente din zona Mării Negre impun menținerea unei capacități ridicate de reacție și consolidarea cooperării cu aliații.

„În contextul actual de securitate, marcat de continuarea războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi de provocările persistente la adresa stabilităţii regionale, Forţele Aeriene Române au un rol deosebit de important în apărarea spaţiului aerian naţional şi în consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO în regiunea Mării Negre şi pe Flancul Estic al Alianţei. Alături de aliaţii şi partenerii noştri, militarii români aduc o contribuţie importantă la efortul întrunit de întărire a securităţii euroatlantice.”

În mesajul său, șeful statului a subliniat că dezvoltarea și modernizarea Forțelor Aeriene reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale României.

Acesta a arătat că programele de înzestrare și pregătire aflate în derulare contribuie la creșterea capacității operaționale a Armatei României și la integrarea unor echipamente moderne, adaptate actualelor provocări de securitate.

„Programele majore de înzestrare, precum şi activităţile de pregătire, aflate în desfăşurare, sporesc capacitatea operaţională a acestei categorii de forţe şi asigură integrarea celor mai moderne capabilităţi, consolidând astfel capacitatea Armatei României de a răspunde eficient provocărilor de securitate actuale şi viitoare, indiferent dacă sunt militare sau de natură hibridă.”

Președintele României a adus un omagiu marilor personalități care au contribuit la dezvoltarea aviației românești și au făcut cunoscut numele României în domeniul aeronauticii.

El i-a amintit pe Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coandă și Elie Carafoli, dar și pe militarii care și-au pierdut viața în misiuni de luptă, în teatrele de operații, în timpul exercițiilor militare sau în intervențiile desfășurate în situații de urgență.

Potrivit șefului statului, sacrificiul acestora rămâne un reper pentru generațiile actuale și viitoare de aviatori.

La finalul mesajului, Nicușor Dan le-a transmis felicitări tuturor militarilor și angajaților din cadrul Forțelor Aeriene, mulțumindu-le pentru activitatea desfășurată în serviciul României și al Alianței Nord-Atlantice.