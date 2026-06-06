Cum poți verifica punctele de penalizare de pe permis în 2026? Totul se face direct online: Șoferii pot afla gratuit istoricul sancțiunilor

Cum poți verifica punctele de penalizare de pe permis în 2026? Șoferii pot verifica câte puncte de penalizare au acumulate direct online, fără să mai fie nevoie să meargă la sediul Poliției Rutiere. Noua funcționalitate este disponibilă prin platforma digitală HUB a Ministerului Afacerilor Interne și permite consultarea istoricului sancțiunilor rutiere, a punctelor de penalizare și a statusului permisului de conducere.

Sistemul punctelor de penalizare este prevăzut de OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Acesta funcționează ca o sancțiune complementară pentru diferite abateri rutiere. În momentul în care un șofer acumulează 15 puncte de penalizare într-un interval de șase luni, permisul de conducere este suspendat pentru 30 de zile.

Începând din 2026, verificarea acestor puncte a devenit mult mai simplă. Șoferii pot afla online dacă permisul este valabil, suspendat sau reținut și pot vedea istoricul sancțiunilor primite în trafic. Serviciul este gratuit și disponibil online prin HUB-ul MAI.

Una dintre cele mai rapide metode este utilizarea platformei oficiale Ghișeul.ro. Utilizatorii trebuie să intre pe platformă și să se autentifice fie cu un cont deja existent, fie prin intermediul cardului bancar. După autentificare, se selectează secțiunea dedicată punctelor de amendă și penalizare, iar sistemul permite vizualizarea istoricului rutier și a sancțiunilor aplicate.

Totodată, verificarea se poate face și direct prin HUB Servicii MAI, platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne. Acolo, utilizatorul trebuie să intre în secțiunea „Șoferi și vehicule”, apoi să acceseze serviciul „Istoric sancțiuni rutiere”. După trimiterea solicitării online, istoricul apare în platformă și poate fi descărcat sau vizualizat imediat.

Potrivit informațiilor publicate de MAI, procedura presupune autentificarea în contul personal, selectarea serviciului privind istoricul sancțiunilor rutiere, alegerea motivului solicitării și exprimarea acordului pentru prelucrarea datelor personale. Ulterior, cererea este transmisă online, iar utilizatorul primește acces la informațiile privind sancțiunile și punctele acumulate.

Până recent, astfel de informații puteau fi obținute doar prin solicitare directă la Poliția Rutieră. Noile funcționalități introduse în 2026 permit însă accesul rapid la datele personale privind permisul de conducere și sancțiunile aplicate.

În practică, verificarea punctelor de penalizare este importantă pentru șoferii care au primit amenzi în ultimele luni și vor să știe dacă se apropie de pragul care duce la suspendarea permisului. De asemenea, platforma poate confirma dacă perioada unei eventuale suspendări a expirat sau dacă există sancțiuni recente care afectează dreptul de a conduce.

Conform legislației rutiere, punctele de penalizare se acordă în funcție de gravitatea abaterii. Unele contravenții pot aduce două sau trei puncte de penalizare, în timp ce abaterile mai grave pot atrage patru sau șase puncte. Exemplele includ depășirea limitei de viteză, folosirea telefonului mobil la volan, nepurtarea centurii de siguranță sau alte încălcări ale regulilor de circulație.

Legea prevede și situațiile în care aceste puncte se șterg automat. În general, punctele de penalizare se anulează după șase luni de la data constatării contravenției, dacă între timp nu intervine suspendarea permisului. În cazul în care permisul este suspendat pentru acumularea a 15 puncte, punctele existente se anulează după executarea sancțiunii.

Șoferii care nu doresc să folosească platformele online au în continuare posibilitatea de a solicita istoricul sancțiunilor prin cerere adresată Poliției Rutiere. Cererea poate fi transmisă și prin e-mail sau poștă, însă varianta digitală prin HUB MAI și Ghișeul.ro este considerată cea mai rapidă și accesibilă.

Noua funcționalitate digitală lansată în 2026 face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și permite șoferilor să își verifice situația permisului în doar câteva minute, direct de pe telefon sau calculator, fără drumuri la ghișeu și fără taxe suplimentare.