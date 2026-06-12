Prețuri carburanți vineri, 12 iunie. Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România. Lista celor mai mici tarife

Prețuri carburanți vineri, 12 iunie. Platforma Peco Online a publicat cele mai recente date privind prețurile carburanților înregistrate vineri, 12 iunie 2026. Potrivit informațiilor disponibile, atât cea mai ieftină benzină, cât și cea mai ieftină motorină din țară se găsesc în județul Dâmbovița.

Cea mai mică valoare pentru benzină este de 8,63 lei pe litru și a fost identificată la o stație RST din Târgoviște, situată pe Șoseaua Găești–Târgoviște nr. 11, conform informațiilor publicate de Peco Online.

În cazul motorinei, cel mai mic preț este tot de 8,63 lei pe litru. Acesta este practicat de o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, aflată pe Strada Principală nr. 81.

Datele publicate de platformă includ și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale țării, clasificate după numărul de locuitori.

În București, cea mai ieftină benzină costă 8,78 lei pe litru, motorina 9,04 lei pe litru, iar GPL-ul 4,42 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 8,78 lei pe litru, motorina poate fi găsită la 8,99 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,43 lei pe litru.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină este 8,78 lei pe litru, motorina 9,04 lei pe litru, iar GPL-ul 4,46 lei pe litru.

La Iași, prețul minim pentru benzină este de 8,78 lei pe litru, pentru motorină de 9,04 lei pe litru, iar pentru GPL de 4,46 lei pe litru.

În Constanța, benzina poate fi cumpărată de la 8,78 lei pe litru, motorina de la 9,04 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,44 lei pe litru, potrivit datelor publicate de platformă.

Oraș Benzină 11 iunie Benzină 12 iunie Diferență Motorină 11 iunie Motorină 12 iunie Diferență GPL 11 iunie GPL 12 iunie Diferență București 8,88 8,78 -0,10 8,99 9,04 +0,05 4,42 4,42 0,00 Cluj-Napoca 8,88 8,78 -0,10 8,99 8,99 0,00 4,43 4,43 0,00 Timișoara 8,88 8,78 -0,10 8,99 9,04 +0,05 4,46 4,46 0,00 Iași 8,88 8,78 -0,10 8,99 9,04 +0,05 4,46 4,46 0,00 Constanța 8,88 8,78 -0,10 8,99 9,04 +0,05 4,44 4,44 0,00

Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, regiunea în care aceasta este amplasată și momentul actualizării datelor. În acest context, șoferilor le este recomandat să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților înregistrează modificări frecvente.