Petrolul rămâne la niveluri ridicate după amenințările lui Trump la adresa Iranului. Piața urmărește cu atenție situația din Strâmtoarea Hormuz

Piețele petroliere au rămas în stare de alertă joi, după ce președintele SUA, Donald Trump, a lansat noi avertismente la adresa Iranului, iar Teheranul a anunțat închiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Deși prețurile petrolului au înregistrat doar variații minore, investitorii urmăresc cu atenție evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, care ar putea avea consecințe importante asupra aprovizionării globale cu energie.

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să influențeze piețele internaționale, în special sectorul energetic. Investitorii încearcă să evalueze impactul noilor evoluții dintre Statele Unite și Iran asupra aprovizionării cu petrol și gaze naturale.

Situația s-a tensionat suplimentar după ce președintele american Donald Trump a avertizat că armata SUA va lovi Iranul „foarte dur în această seară”. În același timp, liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite vor prelua în curând controlul asupra infrastructurii și piețelor petroliere și de gaze ale Iranului.

Declarațiile au venit pe fondul unor noi atacuri lansate de Washington asupra unor obiective iraniene și al escaladării conflictului din regiune.

În pofida tensiunilor geopolitice, reacția pieței a fost moderată.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 0,1%, până la 92,98 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a urcat ușor, până la 90,10 dolari pe baril.

Analiștii explică faptul că investitorii încearcă să cântărească atât riscurile generate de conflict, cât și perspectivele cererii globale de energie.

Prețurile se mențin însă la niveluri ridicate comparativ cu cele din urmă cu câteva săptămâni, ceea ce reflectă temerile privind posibile perturbări ale aprovizionării.

Una dintre cele mai mari îngrijorări ale piețelor este situația din Strâmtoarea Hormuz.

Comandamentul militar comun al Iranului a anunțat că această rută maritimă este închisă pentru petroliere și nave comerciale și a avertizat că orice navă care va încerca să tranziteze zona ar putea fi atacată.

Importanța strategică a strâmtorii este uriașă. Aproximativ 20% din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale trec prin acest coridor maritim care leagă Golful Persic de Oceanul Indian.

Orice blocaj prelungit ar putea provoca probleme majore în aprovizionarea globală cu energie și ar putea duce la noi creșteri ale prețurilor la carburanți.

Cu toate acestea, în prezent, navele comerciale continuă să tranziteze zona, ceea ce a contribuit la calmarea temporară a piețelor.

În paralel cu tensiunile militare, există și contacte diplomatice între cele două state.

Potrivit unor surse iraniene și europene, Washingtonul și Teheranul discută în continuare detaliile unui memorandum convenit la nivel politic.

Negocierile vizează inclusiv modalitatea prin care ar putea fi deblocate miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate în străinătate.

Cu toate acestea, mai multe aspecte importante rămân nerezolvate, iar perspectivele unei detensionări rapide a situației sunt încă incerte.

Dacă tensiunile din Orientul Mijlociu exercită presiuni de creștere asupra petrolului, evoluția economiei chineze acționează în sens invers.

Datele recente indică o reducere a consumului de benzină și motorină în China, dar și o diminuare a importurilor de țiței.

Fiind cel mai mare importator de petrol din lume, orice încetinire a cererii chineze are efecte directe asupra pieței globale.

Acesta este unul dintre motivele pentru care prețurile nu au reacționat mai agresiv la ultimele evoluții geopolitice.

Specialiștii din domeniul energetic avertizează că riscurile pentru piața petrolului rămân ridicate.

„Cea mai recentă escaladare adaugă incertitudine unor negocieri de încetare a focului deja fragile și creează riscul unor perturbări prelungite ale aprovizionării, care au afectat exporturile globale de petrol, combustibili și gaze naturale lichefiate încă de la începutul conflictului”, a declarat Soojin Kim, analist al grupului financiar MUFG.

Potrivit experților, dacă tensiunile continuă să se amplifice și dacă fluxurile energetice prin Strâmtoarea Hormuz vor fi afectate, prețurile petrolului ar putea înregistra noi creșteri în perioada următoare.

Evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt urmărite cu atenție și de consumatori, deoarece cotațiile internaționale ale petrolului influențează direct costurile carburanților.

O eventuală creștere semnificativă a prețului petrolului s-ar putea reflecta în scumpirea benzinei și motorinei în numeroase state, inclusiv în Europa.

În prezent, piețele așteaptă clarificări privind situația din Strâmtoarea Hormuz și evoluția relațiilor dintre Washington și Teheran, acestea fiind considerate principalele elemente care vor determina direcția prețurilor la energie în perioada următoare.