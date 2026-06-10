Prețuri carburanți miercuri, 10 iunie. Benzina și motorina s-au ieftinit. Unde este cel mai mic preț la pompă

Prețuri carburanți miercuri, 10 iunie. Platforma Peco Online a publicat date actualizate privind prețurile carburanților înregistrate astăzi, 10 iunie 2026, inclusiv cele mai mici tarife la nivel național pentru benzină și motorină, precum și cele mai reduse prețuri din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Potrivit datelor centralizate de platforma Peco Online, cea mai ieftină benzină din România se vinde la prețul de 8,90 lei pe litru. Acest tarif este practicat de stația CellyRo din Pitești, județul Argeș, situată pe DN 65 B, la kilometrul 3+800.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară este de 8,61 lei pe litru. Acesta este afișat de stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, aflată pe Strada Principală, nr. 81.

Datele publicate de platformă arată și care sunt cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în cele mai populate cinci orașe din România.

În București, benzina poate fi găsită la un preț minim de 9,08 lei pe litru, motorina la 9,09 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,42 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,08 lei pe litru, pentru motorină de 9,09 lei pe litru, iar pentru GPL de 4,43 lei pe litru.

La Timișoara, benzina și motorina au aceleași valori minime ca în București și Cluj-Napoca, respectiv 9,08 lei și 9,09 lei pe litru, în timp ce GPL-ul poate fi cumpărat la prețul de 4,46 lei pe litru.

În Iași, benzina are un preț minim de 9,08 lei pe litru, motorina de 9,09 lei pe litru, iar GPL-ul de 4,46 lei pe litru.

La Constanța, benzina este disponibilă de la 9,08 lei pe litru, motorina de la 9,09 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,44 lei pe litru.

Indicator 9 iunie 10 iunie Diferență Cea mai ieftină benzină din țară 8,91 lei/l 8,90 lei/l -0,01 lei/l Cea mai ieftină motorină din țară 9,25 lei/l 8,61 lei/l -0,64 lei/l Benzină București 9,33 lei/l 9,08 lei/l -0,25 lei/l Motorină București 9,34 lei/l 9,09 lei/l -0,25 lei/l GPL București 4,42 lei/l 4,42 lei/l Fără schimbare Benzină Cluj-Napoca 9,33 lei/l 9,08 lei/l -0,25 lei/l Motorină Cluj-Napoca 9,34 lei/l 9,09 lei/l -0,25 lei/l GPL Cluj-Napoca 4,43 lei/l 4,43 lei/l Fără schimbare Benzină Timișoara 9,33 lei/l 9,08 lei/l -0,25 lei/l Motorină Timișoara 9,34 lei/l 9,09 lei/l -0,25 lei/l GPL Timișoara 4,46 lei/l 4,46 lei/l Fără schimbare Benzină Iași 9,33 lei/l 9,08 lei/l -0,25 lei/l Motorină Iași 9,34 lei/l 9,09 lei/l -0,25 lei/l GPL Iași 4,46 lei/l 4,46 lei/l Fără schimbare Benzină Constanța 9,33 lei/l 9,08 lei/l -0,25 lei/l Motorină Constanța 9,34 lei/l 9,09 lei/l -0,25 lei/l GPL Constanța 4,44 lei/l 4,44 lei/l Fără schimbare

Prețurile prezentate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării datelor. De aceea, șoferilor le este recomandat să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților înregistrează modificări frecvente.