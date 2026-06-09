Prețuri carburanți marți, 9 iunie. Benzina și motorina s-au ieftinit în marile orașe din România. Cât plătesc șoferii la pompă

Prețuri carburanți marți, 9 iunie. Platforma Peco Online a publicat datele actualizate privind prețurile la carburanți înregistrate astăzi, 9 iunie 2026, inclusiv cele mai mici tarife pentru benzină și motorină din țară, precum și valorile minime practicate în principalele orașe din România.

Potrivit informațiilor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din România se vinde la prețul de 8,91 lei pe litru. Acest tarif este practicat la o stație RST din localitatea Lungulețu, județul Dâmbovița, situată pe Strada Principală, nr. 81.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț identificat la nivel național este de 9,25 lei pe litru. Acesta este afișat la o stație Partener Rompetrol din municipiul Arad, pe Strada Zimbrului, nr. 101B.

Carburanți Ziua precedentă 9 iunie Diferență Benzină (cel mai mic preț) 9,05 lei/l 8,91 lei/l -0,14 lei/l Motorină (cel mai mic preț) 9,45 lei/l 9,25 lei/l -0,20 lei/l

Platforma a prezentat și cele mai mici prețuri pentru benzină, motorină și GPL în cele mai populate cinci orașe ale țării.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,33 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată de la 9,34 lei pe litru. GPL-ul are un preț minim de 4,42 lei pe litru.

Benzină: 9,53 → 9,33 lei/l ( -0,20 lei/l );

); Motorină: 9,49 → 9,34 lei/l ( -0,15 lei/l );

); GPL: 4,42 → 4,42 lei/l (fără modificare).

La Cluj-Napoca, benzina este disponibilă de la 9,33 lei pe litru, motorina de la 9,34 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,43 lei pe litru.

Benzină: 9,49 → 9,33 lei/l ( -0,16 lei/l );

); Motorină: 9,49 → 9,34 lei/l ( -0,15 lei/l );

); GPL: 4,43 → 4,43 lei/l (fără modificare).

În Timișoara, prețul minim pentru benzină este de 9,33 lei pe litru, iar pentru motorină de 9,34 lei pe litru. GPL-ul poate fi achiziționat de la 4,46 lei pe litru.

Benzină: 9,53 → 9,33 lei/l ( -0,20 lei/l );

); Motorină: 9,49 → 9,34 lei/l ( -0,15 lei/l );

); GPL: 4,46 → 4,46 lei/l (fără modificare).

Și în Iași, benzina pornește de la 9,33 lei pe litru, motorina de la 9,34 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,46 lei pe litru.

Benzină: 9,53 → 9,33 lei/l ( -0,20 lei/l );

); Motorină: 9,49 → 9,34 lei/l ( -0,15 lei/l );

); GPL: 4,46 → 4,46 lei/l (fără modificare).

La Constanța, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,33 lei pe litru, în timp ce motorina costă minimum 9,34 lei pe litru. GPL-ul este disponibil de la 4,44 lei pe litru.

Benzină: 9,53 → 9,33 lei/l ( -0,20 lei/l );

); Motorină: 9,49 → 9,34 lei/l ( -0,15 lei/l );

); GPL: 4,44 → 4,44 lei/l (fără modificare).

Datele publicate de platformă arată că, în marile orașe ale țării, prețurile minime la benzină și motorină sunt identice, diferențele apărând în cazul GPL-ului, unde valorile variază între 4,42 și 4,46 lei pe litru.

Valorile afișate au caracter informativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate sau momentul actualizării datelor. Șoferilor le este recomandat să verifice prețurile înainte de a alimenta, în special în perioadele în care tarifele la carburanți se modifică frecvent.