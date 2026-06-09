Prețurile locuințelor din Europa ating niveluri record în marile orașe. Sunt printre cele mai scumpe din lume. Cine conduce clasamentul

Europa are unele dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume, iar un nou clasament realizat de Global Property Guide arată că prețurile locuințelor sunt concentrate într-o zonă surprinzător de restrânsă a continentului. Elveția și Luxemburg domină topul, iar Zurich este de departe cel mai scump oraș european pentru proprietăți rezidențiale, cu prețuri care depășesc chiar și de două ori nivelul din Paris.

În clasament, patru dintre cele mai scumpe cinci piețe imobiliare din Europa se află în Elveția și Luxemburg, ceea ce confirmă presiunea extrem de ridicată pe sectorul rezidențial din aceste state, conform Euronews.

Pe locul 10 se află Stockholm, cu un preț mediu de 8.380 euro/mp. Capitala Suediei, construită pe 14 insule unde lacul Mälaren se întâlnește cu Marea Baltică, înregistrează o creștere de 7,2% într-un an și 17% în doi ani, după corecția puternică provocată de majorarea dobânzilor din 2022. În Suedia, însă, alte orașe rămân mult mai ieftine, cu Gothenburg la 4.428 euro/mp și Malmö la 3.369 euro/mp.

Pe locul 9 este Copenhaga, cu 8.405 euro/mp, una dintre cele mai rapide piețe în creștere din Europa. Prețurile au urcat cu 14,3% într-un an și 24% în doi ani, cea mai puternică evoluție din clasament. În schimb, alte orașe daneze rămân mult mai accesibile, cu Aarhus la 4.128 euro/mp după o scădere de 16,7%, iar Odense și Aalborg sub 2.800 euro/mp.

Oslo ocupă locul 8, cu 9.332 euro/mp, susținut de venituri ridicate și un nivel de trai ridicat. Prețurile au crescut cu 6,3% într-un an și 14% în doi ani, însă creșteri mai puternice se înregistrează în Bergen și Trondheim, unde valorile imobiliare au avansat semnificativ.

Pe locul 7 se află Amsterdam, cu 9.437 euro/mp. Orașul este afectat de lipsa cronică de locuințe, reglementări stricte și cerere internațională ridicată, ceea ce transformă piața imobiliară într-un activ de lux mai degrabă decât într-o piață obișnuită.

Paris ocupă locul 6, cu 9.490 euro/mp, însă este singurul oraș din top 10 unde prețurile sunt în scădere. Valoarea a coborât cu 0,3% într-un an și 7,3% în doi ani, pe fondul costurilor mai mari de finanțare și al lipsei unui reviriment post-Olimpiadă. În Franța, alte orașe sunt mult mai ieftine, precum Lyon, Bordeaux și Nantes.

Pe locul 5 se află Berna, cu 9.952 euro/mp, o piață stabilă susținută de averi ridicate și ofertă limitată. Deși a scăzut ușor în ultimul an, pe termen de doi ani rămâne în creștere.

Luxemburg ocupă locul 4, cu 10.941 euro/mp. Deși piața a scăzut ușor recent, rămâne una dintre cele mai scumpe din Europa, unde un apartament cu o cameră poate depăși cu ușurință un milion de euro.

Pe locul 3 se află Luzern, cu 12.066 euro/mp, surpriza clasamentului. Poziționat spectaculos la poalele Alpilor, orașul beneficiază de ofertă redusă și cerere ridicată atât din partea cumpărătorilor locali, cât și internaționali.

Geneva ocupă locul 2, cu 16.819 euro/mp. Orașul găzduiește instituții internaționale importante precum ONU, OMS și Crucea Roșie, ceea ce atrage profesioniști cu venituri foarte mari și menține presiunea pe piața imobiliară.

Pe primul loc se află Zurich, cu 18.229 euro/mp, cel mai ridicat nivel din Europa. Prețurile au continuat să crească în ciuda nivelului deja foarte ridicat, susținute de sectorul financiar puternic, stabilitatea politică și lipsa acută de locuințe.

Datele arată că piața imobiliară europeană de top este dominată de orașe din Elveția și Luxemburg, în timp ce diferențele față de restul continentului rămân semnificative, iar în unele cazuri extreme, prețurile din Zurich depășesc de două ori nivelul celor din Paris.

Amintim că piața imobiliară din România s-a confruntat în prima parte a anului 2026 cu prețuri în creștere accelerată și un număr tot mai mic de tranzacții, în timp ce cumpărătorii devin mai reticenți și amână deciziile de achiziție. Datele recente arată scumpiri importante atât pe segmentul locuințelor noi, cât și pe cel al locuințelor vechi, în special în București, unde avansul prețurilor depășește cu mult media națională.

În Capitală, locuințele din blocuri noi s-au scumpit cu 26% în ultimul an, ajungând la un preț mediu de 2.632 de euro pe metru pătrat util. În cazul apartamentelor din blocurile vechi, creșterea a fost de 12%, până la 2.232 de euro pe metru pătrat util.

La nivel național, prețurile locuințelor au crescut cu 12% în ultimul an, ajungând la o medie de 2.025 de euro pe metru pătrat util, conform Indicelui Imobiliare.ro, care monitorizează evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane.

În paralel cu scumpirile, piața a înregistrat o scădere a activității. În primele patru luni ale anului, numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut cu 15%, ceea ce indică o temperare a cererii efective.

Pe segmentul chiriilor, dinamica este de asemenea accelerată. În luna aprilie, chiriile au crescut cu 33,5% față de luna martie, marcând o evoluție abruptă pe termen scurt.

Aproximativ 90% dintre respondenții unui sondaj realizat de Imobiliare consideră că prețurile locuințelor sunt în prezent foarte mari. Doar 6% le consideră echitabile, iar 4% le percep ca fiind încă accesibile.

De asemenea, majoritatea celor interesați de achiziții imobiliare se așteaptă la noi scumpiri până la finalul anului 2026. 33% dintre respondenți cred că prețurile vor continua să crească, 27% anticipează doar corecții ușoare, iar 24% nu pot estima direcția pieței, ceea ce îi determină să amâne deciziile.

În același timp, 41% dintre potențialii cumpărători spun că știrile negative despre economie influențează puternic decizia de achiziție, în timp ce alții preferă fie să negocieze mai agresiv, fie să ignore complet astfel de informații și să se bazeze pe propriile analize.

Principalele motive de îngrijorare sunt legate de prețuri. Aproximativ 76% dintre respondenți se tem că prețul cerut nu reflectă valoarea reală a proprietății. Alte temeri includ riscul de a nu mai putea cumpăra locuința dorită dacă amână prea mult (13%) sau posibilitatea ca prețurile să scadă imediat după achiziție (7%). Doar 4% nu au îngrijorări legate de piață.

Structura cererii arată că 44% dintre cumpărători caută un upgrade imobiliar, 32% vor să devină proprietari pentru prima dată, 14% văd locuințele ca formă de protecție a economiilor, iar 10% urmăresc venituri din chirii.

Pentru 44% dintre respondenți, o ofertă foarte bună ar declanșa achiziția, iar 42% ar cumpăra dacă prețurile ar scădea peste noapte cu cel puțin 15%. Alți 9% ar lua decizia în funcție de clarificarea contextului economic și geopolitic, iar 5% ar fi influențați de condiții de creditare mai avantajoase.

În ceea ce privește comportamentul de piață, bucureștenii continuă să se numere printre cei mai rapizi cumpărători, cu o durată medie de vânzare de 54 de zile pentru un apartament, comparativ cu 52 de zile anul trecut. În alte orașe, precum Brașov și Constanța, timpul de vânzare a crescut semnificativ, ajungând la 72, respectiv 78 de zile.

Pe segmentul închirierilor, cererea a crescut cu 20% în Capitală, însă oferta a scăzut cu 27%, ceea ce pune presiune suplimentară pe piață.

Interesul este ridicat în mai multe cartiere din București. În Timpuri Noi, Drumul Taberei, Dristor și Bucureștii Noi, cererea a crescut între 10% și 31%, cu un număr ridicat de potențiali cumpărători pentru fiecare locuință listată.

Pe segmentul chiriilor, Militari, Dristor, Piața Iancului și Constantin Brâncoveanu se numără printre zonele cu cerere ridicată, cu creșteri între 13% și 35%.