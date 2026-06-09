Obligație legală pentru românii care stau la bloc. Nerespectarea regulamentului atrage amenzi de până la 9.000 lei

Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în litigii privind administrarea proprietăților, atrage atenția asupra unei obligații legale pe care mulți proprietari de apartamente o contestă sau o înțeleg greșit: constituirea fondului de rulment în cadrul asociațiilor de proprietari. Potrivit acestuia, lipsa acestui fond poate duce la sancțiuni de până la 9.000 de lei, în funcție de situație.

Potrivit explicațiilor oferite de avocat pe Facebook, fondul de rulment reprezintă una dintre cele mai frecvente surse de dispute în cadrul asociațiilor de proprietari. Întrebările legate de obligativitatea plății, posibilitatea refuzului, solicitarea unor noi contribuții sau restituirea sumelor la vânzarea apartamentului sunt întâlnite frecvent.

Gelu Pușcaș subliniază că fondul de rulment este obligatoriu conform Legii nr. 196/2018. Acesta are rolul de a asigura resursele necesare pentru plata la timp a facturilor către furnizorii de utilități și către prestatorii de servicii cu care colaborează asociația de proprietari.

În lipsa acestui fond, asociația poate ajunge în incapacitate de plată sau poate acumula penalități pentru neplata la termen a obligațiilor curente.

Avocatul precizează că fondul de rulment are o destinație strictă și nu poate fi utilizat pentru reparații, investiții sau alte lucrări realizate la bloc. Sumele colectate trebuie folosite exclusiv pentru plata facturilor curente ale asociației.

„𝐅𝐎𝐍𝐃𝐔𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐔𝐋𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐄𝐒𝐓𝐄 𝐎𝐁𝐋𝐈𝐆𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐔! 𝐋𝐢𝐩𝐬𝐚 𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐳𝐢 𝐝𝐞 𝐩â𝐧ă 𝐥𝐚 𝟗.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢

Una dintre cele mai frecvente dispute din asociațiile de proprietari este legată de fondul de rulment.

„De ce trebuie să îl plătesc?”

„Pot să refuz?”

„Mi se poate cere din nou?”

„Mi se restituie când vând apartamentul?”

Răspunsul scurt este acesta:

Fondul de rulment este OBLIGATORIU potrivit Legii nr. 196/2018.

El există pentru ca asociația să poată plăti la timp facturile către furnizorii de utilități și prestatorii de servicii.

Fără acest fond, asociația poate ajunge în incapacitate de plată sau poate acumula penalități”, a scris avocatul pe Facebook.

De asemenea, banii încasați cu acest titlu trebuie depuși în contul asociației de proprietari și nu pot fi păstrați de administrator sau de președintele asociației.

Un alt aspect important menționat este că, pentru fondul de rulment, administratorul trebuie să emită o chitanță separată. Mulți proprietari nu cunosc această obligație, deși ea are rolul de a asigura evidențierea distinctă a sumelor colectate.

În ceea ce privește recuperarea banilor, Gelu Pușcaș explică faptul că fondul de rulment se restituie, de regulă, la vânzarea apartamentului, dacă între părți nu există o altă înțelegere.

„Foarte important:

Fondul de rulment NU poate fi folosit pentru reparații, investiții sau lucrări la bloc.

Acesta este destinat exclusiv plății facturilor curente ale asociației.

Sumele încasate trebuie depuse în contul asociației, nu păstrate de administrator sau președinte.

Mulți proprietari nu cunosc un alt aspect important:

Pentru fondul de rulment administratorul trebuie să emită CHITANȚĂ SEPARATĂ.

De asemenea:

Fondul se restituie, de regulă, la vânzarea apartamentului, dacă părțile nu au convenit altfel.

Restanțele la fondul de rulment pot fi urmărite în instanță.

În anumite condiții, aceste sume pot fi și penalizate”, a mai scris avocatul.

Totodată, restanțele la plata fondului de rulment pot fi urmărite în instanță, iar în anumite situații aceste sume pot fi penalizate.

Avocatul avertizează și asupra sancțiunilor prevăzute de lege. Neconstituirea fondului de rulment poate atrage amenzi cuprinse între 2.500 și 5.000 de lei. În schimb, utilizarea nelegală a fondului de rulment este sancționată mai sever, cu amenzi care pot varia între 4.000 și 9.000 de lei.

„ATENȚIE!

Neconstituirea fondului de rulment poate atrage amenzi între 2.500 și 5.000 lei.

Utilizarea nelegală a fondului de rulment poate atrage amenzi între 4.000 și 9.000 lei”, a conchis Gelu Pușcaș.

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