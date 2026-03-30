Jurnalistul și prezentatorul TV Grant McOmie a fost cunoscut pentru activitatea sa în zona programelor dedicate naturii și călătoriilor, fiind asociat în mod special cu producțiile „Grant’s Getaways”, realizate pentru posturile KATU și KGW, două dintre principalele televiziuni din Portland.

Reprezentanții KGW au transmis că McOmie a fost nu doar un jurnalist talentat și un povestitor apreciat, ci și o figură de încredere care a contribuit la apropierea publicului de peisajele din Oregon, inclusiv râuri, păduri și zone rurale, prezentate ca spații comune ale comunității. De asemenea, acesta a inspirat numeroase familii să exploreze natura și să dezvolte o legătură mai profundă cu statul în care trăiesc, fiind considerat un coleg apropiat și o prezență importantă în cadrul redacției.

„A inspirat nenumărate familii să iasă în natură, să exploreze locuri noi și să țină mai mult la acest stat pe care îl numim acasă. A fost un coleg drag pentru noi toți de la KGW. Spiritul și poveștile lui ne vor lipsi foarte mult”, a transmis Greg Retsinas, președinte și director general al KGW.

Grant McOmie a absolvit studiile la Pacific University și Linfield University, unde și-a format abilitățile care aveau să fie utilizate ulterior în producția de conținut educativ și jurnalistic. El și-a început cariera la KGW în 1981, după care a lucrat o perioadă în Seattle, revenind ulterior la Portland în 1986 pentru a se alătura postului KATU. După 22 de ani în cadrul acestei televiziuni, a fost concediat în 2008, însă reacțiile publice au determinat reangajarea sa rapidă la KGW, unde și-a continuat activitatea până la finalul vieții, conform informațiilor publicate de Express.

De-a lungul carierei, McOmie a fost pasionat de activități precum pescuitul și vânătoarea și a scris despre numeroase locuri din regiunea Pacific Northwest. Activitatea sa a fost descrisă de colegi ca fiind caracterizată de talent narativ și pasiune pentru prezentarea frumuseților naturale ale regiunii, precum și de o atitudine constant pozitivă și curioasă față de lume.

În plan profesional, McOmie a colaborat îndeaproape cu videograful Jeff Kastner, alături de care a câștigat numeroase premii regionale Emmy, precum și distincții acordate de Outdoor Writers Association of America. În 2021, el a fost recunoscut pentru întreaga sa activitate printr-un premiu de tip Lifetime Achievement oferit de National Academy of Television Arts and Sciences, fiind inclus și în Silver Circle, o distincție acordată profesioniștilor cu contribuții semnificative în domeniul televiziunii.

Reacțiile publice nu au întârziat să apară, numeroase mesaje de condoleanțe fiind postate pe platforme sociale precum Facebook. Foști telespectatori și persoane care l-au cunoscut au transmis mesaje de apreciere pentru modul în care McOmie a interacționat cu publicul și pentru impactul pe care l-a avut prin reportajele sale. Mulți au evidențiat profesionalismul, modestia și apropierea față de oameni, dar și faptul că materialele sale au fost utilizate inclusiv în mediul educațional.

Printre omagii s-au regăsit și amintiri personale ale unor persoane care au participat la interviuri sau care i-au urmărit emisiunile de-a lungul timpului, subliniind că experiențele trăite în contact cu acesta au rămas memorabile. Alte mesaje au evidențiat continuitatea emisiunilor sale și faptul că materialele realizate vor continua să fie vizionate prin reluări, păstrând vie memoria activității sale. Grant McOmie o lasă în urmă pe soția sa, Christine, și cei trei fii ai săi, Grant III, Eric și Kevin.