Selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, a fost internat la Spitalul Universitar, la câteva zile după înfrângerea echipei în fața Turciei, scor 0-1, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, ceea ce a dus la ratarea calificării la turneul final. Lucescu a explicat că starea sa de rău a fost declanșată de analiza propriului meci, iar revizuirea greșelilor comise i-a provocat o stare intensă de nervozitate, care a dus la fibrilații. În prezent, selecționerul este supus unor investigații și controale medicale pentru stabilizarea ritmului cardiac.

Lucescu urmează să fie supus unor investigații suplimentare și a spus că speră că echipa va putea continua fără el, deși rămâne nemulțumit de erorile comise și de deciziile FIFA legate de meci.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal. Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații. Unde să mai plec? Cine mă lasă să mă duc după toată tevatura asta care a ieșit azi? Sper să se descurce băieții și fără mine, deși nu pot să pricep rostul unui astfel de meci și de ce FIFA a decis așa. Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… De-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare.”, a spus Mircea Lucescu.

Spitalul Universitar de Urgență din București a informat că selecționerul Mircea Lucescu a fost internat după ce a resimțit o tulburare severă a ritmului cardiac, fiind supus monitorizării și investigațiilor medicale necesare.