În timpul ședinței tehnice de dinaintea ultimului antrenament înainte de plecarea spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Staff-ul medical al echipei naționale i-a acordat primul ajutor imediat la fața locului, iar, în urma apelului la 112, două echipaje SMURD au intervenit rapid, stabilizându-l pe tehnician.

În prezent, starea lui Mircea Lucescu este stabilă. Totuși, conform protocoalelor medicale, pentru a elimina orice risc, el a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații detaliate și monitorizare de specialitate.

Mesajul FRF: Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României.

Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații.

La începutul acestui an, Mircea Lucescu a necesitat internare în România și investigații suplimentare în Belgia, înainte de a primi avizul medicilor pentru a conduce echipa națională la barajul cu Turcia (0-1). De-a lungul carierei, selecționerul a trecut prin mai multe intervenții medicale majore: în 2009 a fost operat pe cord în Donețk și i s-a montat un stent, în 2023 a suferit o operație pentru coxartroză la șoldul stâng, iar anul trecut a trecut printr-o altă intervenție la șoldul drept, unde i-a fost pusă o proteză.