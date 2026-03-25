Din mai multe motive, printre care faptul că joacă în fața propriilor suporteri și valoarea net superioară a lotului, cu jucători care evoluează la formații precum Man United, AS Roma, Inter Milano, Dortmund, Juventus și Real Madrid, Turcia este mare favorită în barajul cu România, conform cotelor disponibile pe platforma de pariuri sportive TopBet.

Victorie Turcia: 1.51

Egal: 4.25

Victorie România: 5.10

În altă ordine de idei, se anticipează un meci în care se vor marca multe goluri. Cota pentru cel puțin 3 goluri în timp regulamentar în această partidă este 1.71. În schimb, cota pentru a vedea cel mult două goluri este 2.05. Turcia are cota 1.28 la calificare, în vreme ce România este cotată cu 3.75.

De la participarea la Euro 2024, Turcia a mai disputat șapte meciuri pe teren propriu. A obținut 5 victorii, o remiză, suferind o înfrângere. Eșecul a venit împotriva Spaniei. Cât despre România, aceasta a obținut un singur punct în ultimele trei deplasări. S-a întâmplat împotriva celor din Cipru. Înfrângerile din acest interval au fost suferite pe terenul Austriei și Bosniei.

În Liga Națiunilor, în schimb, România a câștigat toate cele 5 meciuri încheiate pe teren. Cel împotriva lui Kosovo de pe teren propriu s-a încheiat cu victoria “tricolorilor” la “masa verde”. În cele 3 deplasări de Nations League, România a trecut cu 3-0 de Kosovo și Cipru, respectiv cu 2-1 de Lituania.

În vederea acestui play-off, Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători la națională. Dintre aceștia, 14 provin din Superliga României. Sunt câteva convocări destul de surprinzătoare la națională, cum ar fi cele ale lui Kevin Ciubotariu (Hermannstadt), Marius Coman (UTA Arad) sau David Miculescu (FCSB). Aflată în play-out-ul Superligii, FCSB dă 3 jucători la națională, dintre care doi atacanți. În schimb, Dinamo, echipă aflată în play-off, nu are niciun jucător convocat la națională.

Este adevărat, Mircea Lucescu s-a confruntat și cu probleme de lot, cauzate de accidentări sau suspendări. Astfel, Denis Drăguș este suspendat în vederea acestei partide. Acesta a intrat pe teren în minutul 65 al meciului cu Bosnia din penultima etapă a grupei preliminare. După doar două minute, a văzut cartonaș roșu direct. Accidentați sunt Louis Munteanu, Marius Marin, Denis Alibec și Alex Chipciu, jucători care, foarte probabil, urmau să fie convocați dacă nu interveneau accidentările.

Problemele de lot nu au fost singurele cu care s-a confruntat Mircea Lucescu în ultimul timp. Selecționerul României a avut câteva probleme de sănătate, pe care le-a depășit însă cu brio.

Deocamdată, se cunosc 42 din cele 48 de națiuni care vor lua parte la Campionatul Mondial. Patru dintre acestea debutează la turneul final. Este vorba de Iordania, Uzbekistan, Capul Verde și Curacao. În cazul în care se va califica, România se va afla la a opta prezență la Campionatul Mondial. Ultima a avut loc în 1998, când „tricolorii” au câștigat o grupă din care au mai făcut parte Anglia, Columbia și Tunisia. Au fost eliminați în optimi de Croația, care a marcat singurul ei gol din penalty.