Într-un comunicat oficial, forul fotbalistic român a explicat contextul în care a fost stabilită cota inițială de bilete pentru fanii tricolori și modul în care s-a ajuns la cifra finală.

„Regretăm sincer faptul că nu au fost disponibile mai multe bilete pentru fanii români la partida Turcia – România, programată la Istanbul, pe 26 martie. Iniţial, Federaţia Turcă de Fotbal a alocat un număr de 1.900 de bilete pentru suporterii români, reţinând diferenţa până la 2.130 din considerente de siguranţă.”

FRF precizează că a insistat pentru aplicarea regulamentelor UEFA, iar în urma discuțiilor purtate a obținut cota completă, echivalentă cu 5% din capacitatea stadionului, respectiv 2.130 de bilete.

Toate cele 2.130 de bilete au fost puse în vânzare în același timp și s-au epuizat în aproximativ 20 de secunde. Potrivit datelor furnizate de FRF, în momentul lansării vânzării se aflau pe platformă aproximativ 3.700 de utilizatori, număr care a depășit rapid 5.000 imediat după start.

Fiecare comandă a fost limitată la maximum patru bilete. Raportat la o medie de trei bilete per comandă, rezultă că doar aproximativ o cincime dintre utilizatorii conectați inițial au reușit să finalizeze achiziția.

Federația subliniază că biletele apar ca fiind vândute din momentul în care sunt adăugate în coș, acestea nemaifiind disponibile ulterior, în etapa de personalizare cu datele cumpărătorului.

FRF atrage atenția că nu există niciun parteneriat cu agenții de turism și că niciunul dintre biletele disponibile nu a fost distribuit acestora.

„Dorim să subliniem foarte clar că nu există parteneriat cu nicio agenţie de turism, iar niciunul dintre cele 2.130 de bilete nu a fost distribuit cătrea acestea.”

Suporterii sunt sfătuiți să evite platformele de re-sale și alte site-uri neoficiale, întrucât biletele sunt securizate, personalizate și emise pe numele persoanei care le-a comandat. În caz de speculă, există posibilitatea anulării tichetelor.

FRF anunță că încearcă, în continuare, să obțină o suplimentare a numărului de bilete pentru fanii români. În același timp, Federația Turcă de Fotbal ar urma să pună în vânzare alte tichete cu aproximativ o săptămână înainte de partidă, însă condițiile nu au fost comunicate oficial până în acest moment.

„Echipa Naţională de Fotbal a României mulţumeşte suporterilor pentru susţinerea extraordinară şi pentru interesul uriaş arătat, un interes care mai adaugă o cărămidă la zidul de încredere pe care dorim să îl construim împreună”, se mai arată în comunicatul FRF.

Joi, 26 martie, de la ora 19:00 (ora României), Echipa Naţională de Fotbal a României va întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, în semifinala play-off-ului pentru Campionatul Mondial.

Pentru suporterii români, prețul unui bilet a fost de 145 de lei (27 de euro), locurile fiind repartizate în Peluza Nord.

Pentru calificarea la turneul final, România trebuie să învingă Turcia în deplasare, pe 26 martie, și ulterior câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie. În cazul accederii la Campionatul Mondial, tricolorii ar urma să evolueze în grupa cu SUA, Paraguay și Australia.