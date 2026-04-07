Federația Română de Fotbal a transmis că procesul de numire a unui nou selecționer al echipei naționale va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată.

Federația a arătat că decizia a fost luată în contextul momentului dificil pentru fotbalul românesc, subliniind că întreaga comunitate traversează o perioadă de doliu după dispariția lui Mircea Lucescu.

Potrivit comunicatului, numirea unui nou selecționer urma să aibă loc după ședința Comitetului Executiv din această săptămână, însă procedura este acum amânată fără un termen clar.

„În acest context plin de suferinţă pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunţă că procesul de numire a unui nou selecţioner va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, se arată într-un comunicat transmis de FRF.

Mircea Lucescu își încheiase mandatul de selecționer joia trecută, iar desemnarea unui nou antrenor era iminentă.

În acest context, suspendarea procesului de numire modifică planurile federației privind conducerea echipei naționale, într-un moment în care schimbarea selecționerului era deja pregătită.

În mesajul oficial, Federația Română de Fotbal a arătat că dispariția lui Mircea Lucescu reprezintă o pierdere majoră pentru sportul românesc, subliniind că acesta a fost nu doar un antrenor de succes, ci și un mentor și un simbol al fotbalului.

Reprezentanții FRF au transmis că moștenirea lăsată de acesta este una importantă și dificil de egalat în istoria fotbalului românesc.

„Federația Română de Fotbal își exprimă regretul nemărginit în urma decesului celui care a fost, este și va rămâne o legendă absolută: Mircea Lucescu. Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial. Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege”, mai transmite federația.

Mircea Lucescu s-a stins marți seara, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde era internat de mai bine de o săptămână.

Potrivit informațiilor oficiale, acesta a fost internat în data de 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale.

Ulterior, a suferit un infarct, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat progresiv, fără a mai răspunde la tratament.

Spitalul Universitar de Urgență București a transmis că decesul a fost declarat marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30.

„Astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători din istoria României. El a fost primul antrenor care a calificat echipa națională la un Campionat European, în anul 1984, un moment important pentru fotbalul românesc.

Potrivit informațiilor prezentate de FRF, cariera sa a influențat generații întregi, iar imaginea sa a rămas asociată cu performanțele echipei naționale și cu dezvoltarea fotbalului românesc.

În același timp, presa internațională a relatat despre decesul său, amintind rezultatele obținute de-a lungul carierei și impactul pe care l-a avut în fotbalul european.

Într-un interviu acordat acum câțiva ani, Lucescu mărturisea că și-ar dori să moară pe terenul de fotbal.