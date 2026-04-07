Călin Georgescu a transmis un mesaj în care a evidențiat recunoștința față de contribuția lui Mircea Lucescu la fotbalul românesc și internațional, subliniind că acesta a scris istorie în sport și exprimând compasiune pentru familie, alături de o rugăciune pentru odihna sa.

„Să-mi permiteți să exprim un gând de recunoștință în memoria lui Mircea Lucescu, care a scris istorie în fotbalul românesc și internațional și, desigur, ne rugăm pentru liniștea familiei și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l primească în lumină pentru toată munca de o viață pusă în slujba fotbalului și a sportului românesc”, a transmis Călin Georgescu.

La rândul său, Sorin Grindeanu a arătat că dispariția lui Mircea Lucescu reprezintă o pierdere importantă pentru lumea sportului, descriindu-l drept un simbol și un model, apreciat pentru caracterul puternic și determinarea sa. Oficialul a transmis sprijin familiei îndoliate și celor apropiați.

„Lumea sportului a pierdut astăzi un simbol, un jucător și un antrenor emblematic, iar noi toți un om valoros care ne-a inspirat prin firea sa puternică și determinarea de care constant a dat dovadă. Mircea Lucescu rămâne un model pentru noi! Suntem alături de familia lui și de cei apropiați. Drum lin, Il Luce!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Un mesaj a venit și din partea lui Marcel Ciolacu, care a subliniat că fostul selecționer a fost unul dintre cele mai mari nume din istoria fotbalului românesc și internațional. Acesta a evidențiat impactul lui Mircea Lucescu asupra mai multor generații, rolul său în performanțele României, inclusiv calificarea la Campionatul European din 1984, precum și contribuțiile sale ca jucător, antrenor și formator de echipe și jucători.

„A plecat astăzi dintre noi Mircea Lucescu, unul dintre cele mai mari nume din istoria fotbalului românesc și internațional. Pentru generații întregi, „Il Luce” a însemnat pasiune, disciplină și performanță la cel mai înalt nivel. Ca jucător, ca antrenor, ca om de fotbal, a lăsat în urmă o carieră impresionantă și un respect câștigat în întreaga lume. A scris istorie pentru România, de la calificarea la Campionatul European din 1984 până la trofeele cucerite pe marile scene ale fotbalului european. A format jucători, a construit echipe și a ridicat standardele acestui sport. Fotbalul românesc pierde astăzi un simbol. Dumnezeu să îl odihnească în pace. Mulțumim, Mister”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Și Mircea Abrudean, președintele Senatului, a transmis un mesaj în care a arătat că fotbalul românesc pierde un simbol al excelenței și un mentor pentru generații întregi. Acesta a evidențiat cariera impresionantă a lui Mircea Lucescu și statutul său de unul dintre cei mai titrați antrenori din lume.

„În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac. Ne-a părăsit Mircea Lucescu, un mentor pentru generații întregi și un simbol al excelenței. Rămânem cu amintirea succeselor colosale și a pasiunii pe care Il Luce a pus-o în fiecare meci. Lasă în urmă o carieră monumentală, fiind unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial. Drum lin printre stele, Maestre! Sincere condoleanțe familiei îndurerate”, a transmis Mircea Abrudean.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a transmis un mesaj amplu în care a descris personalitatea lui Mircea Lucescu dincolo de cariera sportivă. Acesta a subliniat calitățile sale umane, precum modestia, echilibrul și profesionalismul, evidențiind faptul că a fost un lider discret, un patriot și un model care a inspirat generații. De asemenea, a remarcat că moștenirea lăsată depășește performanțele sportive, fiind una de valori și principii.

„Drum lin printre îngeri, Mircea Lucescu

Un om mare.

Un caracter rar.

Nu a fost doar un fotbalist sau un antrenor.

A fost o școală.

O lecție de viață.

Am avut onoarea să îl întâlnesc.

De fiecare dată, aceeași liniște.

Aceeași modestie.

Același echilibru.

Același profesionist.

Același patriot neclintit .

Un lider fără zgomot.

Un profesionist fără compromisuri.

Un om cu suflet.

A iubit România.

Profund.

Demn.

Fără condiții.

Oriunde a fost, a dus cu el numele țării.

Și l-a ridicat.

A construit oameni.

A inspirat generații.

A lăsat în urmă mai mult decât trofee.

A lăsat valori.

Astăzi, fotbalul este mai sărac.

Dar noi suntem mai bogați pentru că l-am avut.

Respect.

Recunoștință.

Memorie vie.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a scris Emil Boc pe Facebook.

Marele antrenor a fost un om care a influențat profund nu doar sportul, ci și societatea românească, prin cariera și exemplul său.