Evenimentul organizat miercuri în Parlamentul României a reunit oficiali români și israelieni, printre care și viceprim-ministrul și ministrul Justiției din Israel, Yariv Levin, aflat în vizită la București.

În deschiderea ședinței solemne, Sorin Grindeanu a declarat că relația dintre cele două state reprezintă una dintre cele mai importante legături diplomatice ale României.

„Este o deosebită plăcere să ne reunim, din nou, în contextul celebrării Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel. Suntem onoraţi să aniversăm această zi cu semnificaţii deosebite împreună cu Excelenţa Sa, domnul Yariv Levin, viceprim-ministru şi ministru al justiţiei din Israel, pe care-l avem oaspete la Bucureşti. Prezenţa dumneavoastră la această celebrare este încă o dovadă a prieteniei solide dintre România şi Israel”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților a subliniat că reuniunea reprezintă și un moment simbolic pentru marcarea celor 78 de ani de relații diplomatice neîntrerupte între România și Israel.

Potrivit acestuia, relația bilaterală s-a construit pe valori comune, cooperare și legături umane puternice create de comunitățile evreiești și de cetățenii israelieni originari din România.

„Aceste relaţii se reflectă într-o prietenie privilegiată, cu rădăcini puternice, construită pe valori şi pe conexiuni umane profunde. Salut, în acest context liantul creat de comunitatea evreiască din România şi comunitatea cetăţenilor israelieni cu rădăcini româneşti din Israel. Cu ocazia vizitei oficiale în Israel din 2017 vorbeam despre potenţialul relaţiilor dintre statele noastre. Constat acum că acel potenţial s-a materializat şi a deschis calea spre noi oportunităţi de cooperare”, a afirmat Sorin Grindeanu.

În discursul său, liderul Camerei Deputaților a afirmat că Israelul continuă să fie principalul partener strategic al României în Orientul Mijlociu.

„Israelul rămâne cel mai apropiat aliat al României în Orientul Mijlociu. Sunt convins că relaţiile noastre – ancorate în conexiuni istorice puternice – reprezintă o valoare strategică pentru ambele ţări”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a vorbit și despre cooperarea bilaterală în domenii considerate esențiale pentru securitatea și dezvoltarea economică a celor două state.

„Solidaritatea noastră a fost demonstrată prin acţiuni concrete în momentele grele traversate de Statul Israel. Vom sprijini în continuare această relaţie în toate domeniile de interes comun. Aş aminti infrastructura de transport, industria de apărare, agricultura, securitatea cibernetică şi tehnologia informaţiei”, a transmis oficialul român.

Sorin Grindeanu a atras atenția asupra creșterii manifestărilor antisemite în Europa, mai ales după evenimentele din octombrie 2023.

„Datele europene arată o creştere a manifestărilor antisemite, mai ales după evenimentele din octombrie 2023. Prin urmare, este oportun să subliniem că relaţiile noastre sunt întărite şi prin angajamentul ferm de a nu permite ca evenimentele întunecate ale istoriei să se mai repete”, a afirmat acesta.

Potrivit liderului social-democrat, relația dintre România și Israel trebuie consolidată prin responsabilitate și consecvență.

„Şaptezeci şi opt de ani de prietenie obligă ambele ţări la responsabilitate, cât şi la acţiune, şi consecvenţă, cât şi la optimism. Avem instrumentele, voinţa politică şi partenerii potriviţi pentru a construi împreună un viitor mai bun pentru cetăţenii noştri. Este important să reafirmăm, cu fermitate, că prietenia şi solidaritatea dintre România şi Israel reprezintă un angajament strategic asumat de ambele state”, a declarat Sorin Grindeanu.

La rândul său, Mircea Abrudean a transmis că Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și Israel reprezintă mai mult decât un moment diplomatic simbolic.

„Astăzi ne reunim în cadrul acestei ceremonii solemne pentru a celebra Ziua Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel. Acesta este mai mult decât un simplu eveniment diplomatic formal; este o recunoaştere importantă a unei legături construite de-a lungul deceniilor printr-o istorie comună, respect reciproc şi un angajament neclintit faţă de valorile democratice”, a declarat președintele Senatului.

Acesta a vorbit despre rolul comunității evreiești și al israelienilor de origine română în consolidarea relațiilor dintre cele două state.

„România şi Israel sunt legate printr-o punte invizibilă, dar indestructibilă, construită de comunitatea evreiască vibrantă, care ne-a îmbogăţit cultura timp de secole, precum şi de sutele de mii de israelieni de origine română, care reprezintă în continuare o legătură vie între naţiunile noastre”, a afirmat Mircea Abrudean.

Avertisment privind extremismul și radicalizarea

În discursul său, liderul Senatului a avertizat asupra creșterii discursurilor extremiste și a radicalizării în Europa.

„Solidaritatea nu este un concept valabil doar în vremuri bune. Ea este pusă la încercare în cele mai dificile momente. Astăzi, ne reafirmăm sprijinul ferm pentru dreptul Israelului la securitate şi pace. România rămâne un partener hotărât în combaterea antisemitismului şi în păstrarea memoriei Holocaustului, asigurându-se că lecţiile trecutului ne ghidează acţiunile prezentului”, a subliniat Mircea Abrudean.

Acesta a mai declarat că democrația și libertatea trebuie apărate „cu curaj și unitate”, într-un context internațional marcat de amenințări hibride și instabilitate.

„Democraţia nu trebuie să capituleze niciodată în faţa extremismului şi nu trebuie să permitem niciodată ca ura să devină un limbaj normal în spaţiul public”, a afirmat președintele Senatului.

În final, Mircea Abrudean a transmis că România și Israel trebuie să continue colaborarea strategică și să rămână parteneri apropiați într-un context internațional tot mai complicat.