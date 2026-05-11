Noi replici de la distanță între liderii PNL și PSD, până de curând parteneri de guvernare. Luni seară, Ilie Bolojan a oferit un răspuns în urma afirmațiilor făcute de Sorin Grindeanu, care îl comparase pe liderul liberal cu Călin Georgescu, sugerând că popularitatea sa ar fi de aceeași natură.

Referitor la comparația făcută de Sorin Grindeanu între simpatia de care se bucură el în spațiul public și cea a lui Călin Georgescu, Ilie Bolojan a precizat că interpretează această observație drept o formă de susținere pentru conceptul de „România modernă”.

În cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24, Bolojan a ținut să mulțumească pentru apreciere, explicând că dorința de a construi un stat modern reprezintă unul dintre motivele principale pentru care a ales să se implice în lupta politică și să susțină un vehicul partinic capabil să implementeze schimbările necesare.

Vă reamintim declarația făcută anterior de Sorin Grindeanu, care compara fenomenul de susținere din prezent pentru Ilie Bolojan cu valul pro-Călin Georgescu dinaintea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Pare că domnului Bolojan, prin diverşi, prin terţi, îi surâde ideea de a rămâne ad vitam prim-ministru. Există viaţă şi fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Sincer, o să mă certe colegii mei de la presă, dar să ştiţi că asemăn acest val pe social media pe care îl vedem cu ceea ce s-a întâmplat în 2024, la alegerile prezidenţiale, sunt cam identice lucrurile”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan spune că un astfel de subiect, respectiv posibilitatea de alegeri anticipate, nu a fost abordat în discuțiile de la Palatul Cotroceni.

„Sistemul nostru parlamentar de a genera alegeri anticipate este de așa manieră încât o astfel de ipoteză nu a fost verificată în anii de după 1989”, a afirmat șeful interimar al Guvernului.

Ilie Bolojan a adăugat că alegerile anticipate vin, de obicei, ca urmare a unui blocaj politic major sau atunci când structura Parlamentului nu mai reflectă realitatea politică.

„Se fac alegeri anticipate într-o anumită logică: ori este o criză care nu se poate rezolva, ori, așa cum arată datele, se schimbă structura Parlamentului substanțial, astfel încât să se reașeze lumea politică pentru a putea fi guvernată țara”, spune el.

Însă în România, în prezent, Bolojan afirmă că nu vede „o astfel de perspectivă”.

Întrebat dacă ia în calcul o revenire în funcția de prim-ministru, Ilie Bolojan a declarat că nu va evita responsabilitatea dacă evenimentele vor conduce spre un astfel de scenariu. Totuși, el a subliniat că miza reală nu este ocuparea unui scaun, ci filosofia care stă la baza guvernării.

„În această ipoteză în care se va ajunge la asta, la fel ca vara trecută, nu voi fugi de răspundere. Dar nu asta este problema, ci filosofia de guvernare”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că există diferențe fundamentale între partide, acestea fiind înrădăcinate în cultura administrativă și în modul în care sunt gestionate instituțiile statului. Ilie Bolojan a descris realitatea politică drept o ciocnire între lumi diferite pe care a încercat să le echilibreze.

El a criticat dur mentalitatea conform căreia o instituție este condusă ca un patrimoniu personal, catalogând această abordare drept o „boală” prezentă în spațiul politic, dar întruchipată în mod special de PSD.

„Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de echilibru. Când boala este pesedismul, când instituția este condusă ca un patrimoniu personal… Nu este doar o boală în PSD. Apucăturile astea se află peste tot. PSD, că ne place sau nu, este întruchiparea acestei boli. Gândirea asta nu livrează performanță”, a adăugat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește relația cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, Bolojan a afirmat că la nivelul Guvernului a existat o colaborare bună, în ciuda zvonurilor.

„În Guvern am avut o colaborare bună. În partid, fiecare și-a spus un punct de vedere în interior, iar PNL a luat decizia să nu mai colaboreze cu PSD și să intre în opoziție”, a spus premierul interimar.

Deși au existat opinii divergente în cadrul partidului după votul moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan a precizat că nu intenționează să își critice public colegii, indiferent dacă aceștia s-au abținut sau au votat împotrivă.

El a subliniat că eventualele reproșuri vor fi discutate exclusiv în cadru privat.

„Unii s-au abținut sau au votat împotrivă. Indiferent de aceste poziții, nu am ce reproșuri să le fac colegilor în spațiul public. Dacă am ceva să le spun, le spun în privat”, a spus clar Ilie Bolojan.

Mai mult, liderul liberal a atras atenția asupra faptului că PNL are nevoie urgentă de modernizare internă pentru a redeveni o forță respectată. El a punctat că un partid aflat la guvernare nu ar trebui să se mulțumească cu un scor de 15%.

În final, Bolojan a reiterat că fără o susținere parlamentară robustă, este aproape imposibil să fie depășite obstacolele din instituțiile publice și companiile de stat pentru a implementa reformele promise.