Premierul Ilie Bolojan a oferit detalii importante despre discuțiile purtate recent la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, subliniind gravitatea actualului context politic.

Într-o intervenție televizată luni seară, la Digi24, acesta a explicat că i-a prezentat șefului statului o analiză proprie asupra crizei, pe care o consideră a fi rezultatul direct al unor acțiuni iresponsabile venite din partea Partidului Social Democrat.

Ilie Bolojan a menționat că dialogul s-a concentrat pe identificarea unor perspective viabile pentru ieșirea din acest impas, căutându-se soluții care să restabilească stabilitatea guvernamentală într-un timp cât mai scurt.

Șeful Executivului a insistat asupra necesității stringente de a avea un guvern cu puteri depline, avertizând că România nu își permite un vid de autoritate.

Ilie Bolojan a explicat că funcționalitatea guvernului este esențială pentru îndeplinirea jaloanelor prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fără de care accesarea finanțărilor europene ar putea fi compromisă.

Totodată, premierul a punctat importanța modificării fluxului de plăți pentru a finaliza lucrările de infrastructură până în luna august, astfel încât țara să nu piardă sume uriașe. De asemenea, acesta a invocat necesitatea controlării deficitelor bugetare și securizarea creditelor pentru apărare planificate pentru perioada următoare.

„Avem nevoie de guverne funcționale pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, pentru a putea accesa finanțările, să modificăm fluxul de plăți pentru a termina lucrările până în august și a ne încadra în zone unde nu pierdem bani. Să închidem accesarea creditului pentru apărare, destinat următorilor ani, să controlăm și deficitele”, a punctat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește viitoarea structură a Executivului, Ilie Bolojan a evitat să divulge detaliile confidențiale discutate cu președintele, precizând că Nicușor Dan este cel care va anunța concluziile oficiale după consultările cu partidele parlamentare.

„Nicușor Dan urmează să aibă consultări cu conducerile partidelor și, în funcție de asta, va veni cu o propunere. Perspectiva o va face publică la momentul potrivit. Domnul președinte mi-a spus anumite aspecte, dar mi se pare corect să le prezinte el”, a afirmat Bolojan.

Premierul a subliniat că desemnarea unui nou prim-ministru depinde strict de capacitatea acestuia de a coagula o majoritate parlamentară solidă.

În final, Ilie Bolojan a atras atenția că PSD, prin colaborarea cu AUR la moțiunea de cenzură, a demonstrat că poate forma o majoritate, motiv pentru care este de datoria social-democraților să își asume responsabilitatea guvernării și să prezinte soluții concrete pentru cetățeni.

„Numele ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern și, pe de altă parte, de o realitate politică. Constatăm că PSD, prin moțiunea declanșată cu AUR, a dovedit că este în stare să formeze o majoritate parlamentară. Este responsabilitatea PSD să își asume răspunderea pentru o majoritate și să prezinte soluțiile, pe care nu le-a prezentat”, a încheiat Ilie Bolojan.