Invitat la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România, fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a oferit o perspectivă critică asupra acțiunilor și poziționării politice ale președintelui. Analiza a pornit de la o stare de spirit mixtă pe care Nicușor Dan o provoacă observatorului politic.

Adrian Severin a mărturisit că figura publică a lui Nicușor Dan îi trezește reacții contradictorii, făcând apel la repere spirituale pentru a descrie profilul edilului.

Dincolo de imaginea de persoană care pare uneori deconectată de realitatea administrativă, Severin consideră că Nicușor Dan posedă un instinct de supraviețuire activ, care îl ajută să navigheze printre taberele politice care îl înconjoară.

„E posibil să aibă și niște expresii ale instinctului de conservare. Și să-i vadă pe cei care îl mușcă, care îl împing, care îl înghiontesc, care l-au trădat, care l-au vândut, care l-au cumpărat și așa mai departe. Să vadă și să se ferească măcar din instinct de ei, dacă nu din calcul. Sigur că atunci când discută cu cineva și acel cineva îi dă niște argumente, ar putea dintr-o dată să aibă așa o tresărire, o revelație și să spună: stai, uite că există și varianta cealaltă. După aceea se duce la altul, îi dă acela o explicație, își mai dă seama că există o variantă”, a punctat invitatul lui Robert Turcescu.

Un alt punct a fost legat de deplasările externe ale lui Nicușor Dan și posibilele contacte pe care acesta le-ar fi stabilit în Statele Unite. Țară care este în relații tot mai reci cu UE, în administrația lui Donald Trump.

„E posibil să se fi întâlnit cu cine s-a întâlnit acolo, cu bodyguarzii domnului Trump la Washington sau la Mar-a Lago, unde a fost în Miami, și să fi apărut vreo revelație în care a zis: stai puțin, mai degrabă cu ăsta decât cu celălalt”, a speculat Adrian Severin.

În viziunea fostului ministru de Externe, Nicușor Dan ar încerca să aplice o strategie de tip „joc la mai multe capete”, fiind conștient de presiunile exercitate de axele de putere Washington-Paris-Berlin.

„Eu cred că mai e și altceva. Și o pun într-o zonă din nou rațională. Încerc să evit foarte multe speculații. Și anume. Lupta între Statele Unite, Franța, Germania și eventual alții, pentru controlul României în anumite grade, în anumite direcții, în anumite componente, e deschisă. Și atunci asigur că este posibil ca domnul Nicușor Dan, tot din acest instinct de conservare, să zică, domnule, dacă pariez pe un singur cal, s-ar putea la sfârșit să aflu că ăla e cal de lemn. Sau că este cal mort și trebuia să plătesc din greu această chestie. Drept pentru care, hai să jucăm și noi pe mai multe table.”

Referitor la discursurile recente, inclusiv cele de Ziua Europei, Adrian Severin avertizează că declarațiile politice nu trebuie confundate cu o strategie coerentă, ci mai degrabă cu o adaptare forțată la un context internațional haotic.