Sorin Grindeanu spune că România are trei trimestre de scădere economică
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după publicarea datelor Institutului Național de Statistică și a acuzat Guvernul Bolojan că a adus economia într-o situație gravă.
Acesta a transmis că România se confruntă cu trei trimestre consecutive de scădere economică și cu o inflație care a urcat de la 5% la aproape 11%, iar acest lucru nu poate fi prezentat drept reformă.
Grindeanu a afirmat că aceasta este adevărata imagine a guvernării și a ironizat rezultatele economice, spunând că situația înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort din punct de vedere economic. Liderul PSD a anunțat că va prezenta mai multe detalii despre ceea ce a numit falimentul produs de Ilie Bolojan într-o conferință de presă la sediul partidului.
„Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan! Ca să explic: înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort … din punct de vedere economic. Mai multe detalii despre falimentul produs de Bolojan voi prezenta astăzi, într-o conferință de presă, la sediul PSD”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.
Declarația sa vine după ce INS a anunțat că produsul intern brut al României a scăzut în trimestrul I din 2026 cu 0,2% față de trimestrul IV din 2025, pe seria ajustată sezonier.
Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, economia s-a contractat cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier.
Datele arată că și finalul anului 2025 a fost dificil. Trimestrul IV din 2025 a fost revizuit la o scădere de 2% față de trimestrul anterior, iar noua scădere din primul trimestru din 2026 confirmă intrarea României în zona de recesiune tehnică.
Marius Budăi spune că plecarea lui Ilie Bolojan era inevitabilă
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a susținut că demiterea lui Ilie Bolojan era inevitabilă și că nu PSD a provocat această situație, ci cifrele economice.
Acesta a arătat că Banca Națională a României, Institutul Național de Statistică și Eurostat au confirmat problemele economice, iar românii le simt zilnic la supermarket, la pompă și la plata ratelor.
Marius Budăi a declarat că, în perioada guvernării Bolojan, România a înregistrat cea mai mare prăbușire a consumului din 2009 până în prezent. El a spus că salariile reale au scăzut, inflația a afectat puterea de cumpărare, iar economia s-a contractat.
În opinia sa, acest bilanț seamănă mai degrabă cu un dosar de daune decât cu o guvernare de succes.
Social-democratul a transmis că factura acestor decizii va fi plătită tot de cetățeni, în special de pensionari, familii tinere și antreprenori.
PSD vrea aceeași coaliție, dar cu un alt premier
Marius Budăi a explicat că PSD susține păstrarea unei coaliții pro-occidentale, însă cu un alt prim-ministru.
El a spus că România are nevoie de un lider capabil să guverneze eficient, să colaboreze și să transmită încredere, nu doar de măsuri de austeritate și tăieri bugetare.
Budăi a afirmat că nu este vorba doar despre schimbarea direcției politice, ci și despre schimbarea celui care a condus această direcție. El a comparat situația cu un avion intrat în turbulențe, unde nu este suficient să schimbi traseul, ci trebuie schimbat și pilotul.
Acesta a transmis că responsabilitatea este acum la PNL și USR, care trebuie să decidă dacă vor continua blocajul politic sau dacă vor participa la formarea rapidă a unui nou guvern.
În opinia PSD, fiecare zi fără un Executiv stabil costă România zeci de milioane de euro și adâncește problemele economice deja existente.
Social-democrații susțin că sunt pregătiți pentru această etapă și cer partenerilor politici să aleagă rapid între continuarea blocajului și formarea unui guvern funcțional.
„Domnul Bolojan va pleca, factura va veni, tot cetățenii români o vor plăti.
Ilie Bolojan a fost demis. Și bine că s-a întâmplat așa. Nu pentru că a spus-o PSD. Ci pentru că au spus-o cifrele. BNR a spus-o. INS a spus-o (și o va spune iar când ne va comunica rezultatele pentru trimestrul I, anul 2026), Eurostat a spus-o. Și mai ales au spus-o românii – la coadă la supermarket, la pompa de benzină, la sfârșitul lunii când nu mai ajung banii.
Sub guvernarea domnului Bolojan, România a înregistrat cea mai mare prăbușire a consumului din 2009 încoace. Economia s-a contractat. Salariile reale au scăzut. Inflația a mâncat din ce în ce mai mult din buzunarul oamenilor obișnuiți. Și tot în această perioadă, România a intrat în recesiune tehnică – două trimestre consecutive de scădere economică. Și așteptăm cu emoție datele pentru trimestrul I. Acesta nu este un bilanț de guvernare, arată mai degrabă ca un dosar de daune.
PSD a propus o soluție clară și responsabilă: aceeași coaliție pro-occidentală, cu un prim-ministru capabil să guverneze cu adevărat, să colaboreze, să transmită speranță, să fie empatic, să construiască – nu să taie și să distrugă. Nu doar schimbarea direcției, ci și schimbarea pilotului care a dus avionul în turbulențe. Dar acum mingea este la partenerii de coaliție. PNL și USR au o alegere de făcut. Pot continua să blocheze, să se victimizeze, să dea vina pe alții, sau pot să se așeze la masă și să formeze un guvern funcțional cât mai repede, pentru că fiecare zi fără guvern stabil costă România zeci de milioane de euro și costă românii din ce în ce mai mult. Nu cred că în PNL nu mai este altcineva capabil să fie prim-ministru și doar domnul Bolojan poate îndeplini această funcție. Sau dacă dumnealor cred așa…
Poate că domnul Bolojan și cu domnul Fritz își permit să mai aștepte, dar senioriul din România care nu-și mai permite medicamentele, tânăra familie care nu mai face față ratei, întreprinzătorul care își vede munca de o viață pierdută – ei nu au timp de jocuri politice. Ironia amară a momentului? Cei care au strigat cel mai tare „reformă și austeritate” au produs exact dezastrul pe care pretindeau că îl evită. Domnul Bolojan a tăiat. A tăiat în carne vie. Și acum va pleca, lăsând în urmă o economie șchioapă și cetățeni epuizați. Austeritatea domnului Bolojan se dovedește a fi mai scumpă decât deficitul pe care voia să-l reducă. Cui îi pasă de factura socială?
România are nevoie de stabilitate. De un guvern care să guverneze. De lideri care să răspundă în fața cetățenilor, nu în fața ego-urilor proprii.
PSD este pregătit. Partenerilor le revine responsabilitatea istorică de a alege: fie continuă să blocheze, fie construiesc împreună ceva mai bun pentru români.
Alegerea le aparține. Din păcate, consecințele aparțin tuturor”, a transmis social-democratul Marius Budăi într-o postare pe Facebook.
