Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după publicarea datelor Institutului Național de Statistică și a acuzat Guvernul Bolojan că a adus economia într-o situație gravă.

Acesta a transmis că România se confruntă cu trei trimestre consecutive de scădere economică și cu o inflație care a urcat de la 5% la aproape 11%, iar acest lucru nu poate fi prezentat drept reformă.

Grindeanu a afirmat că aceasta este adevărata imagine a guvernării și a ironizat rezultatele economice, spunând că situația înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort din punct de vedere economic. Liderul PSD a anunțat că va prezenta mai multe detalii despre ceea ce a numit falimentul produs de Ilie Bolojan într-o conferință de presă la sediul partidului.

Declarația sa vine după ce INS a anunțat că produsul intern brut al României a scăzut în trimestrul I din 2026 cu 0,2% față de trimestrul IV din 2025, pe seria ajustată sezonier.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, economia s-a contractat cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier.

Datele arată că și finalul anului 2025 a fost dificil. Trimestrul IV din 2025 a fost revizuit la o scădere de 2% față de trimestrul anterior, iar noua scădere din primul trimestru din 2026 confirmă intrarea României în zona de recesiune tehnică.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a susținut că demiterea lui Ilie Bolojan era inevitabilă și că nu PSD a provocat această situație, ci cifrele economice.

Acesta a arătat că Banca Națională a României, Institutul Național de Statistică și Eurostat au confirmat problemele economice, iar românii le simt zilnic la supermarket, la pompă și la plata ratelor.

Marius Budăi a declarat că, în perioada guvernării Bolojan, România a înregistrat cea mai mare prăbușire a consumului din 2009 până în prezent. El a spus că salariile reale au scăzut, inflația a afectat puterea de cumpărare, iar economia s-a contractat.

În opinia sa, acest bilanț seamănă mai degrabă cu un dosar de daune decât cu o guvernare de succes.

Social-democratul a transmis că factura acestor decizii va fi plătită tot de cetățeni, în special de pensionari, familii tinere și antreprenori.

Marius Budăi a explicat că PSD susține păstrarea unei coaliții pro-occidentale, însă cu un alt prim-ministru.

El a spus că România are nevoie de un lider capabil să guverneze eficient, să colaboreze și să transmită încredere, nu doar de măsuri de austeritate și tăieri bugetare.

Budăi a afirmat că nu este vorba doar despre schimbarea direcției politice, ci și despre schimbarea celui care a condus această direcție. El a comparat situația cu un avion intrat în turbulențe, unde nu este suficient să schimbi traseul, ci trebuie schimbat și pilotul.

Acesta a transmis că responsabilitatea este acum la PNL și USR, care trebuie să decidă dacă vor continua blocajul politic sau dacă vor participa la formarea rapidă a unui nou guvern.

În opinia PSD, fiecare zi fără un Executiv stabil costă România zeci de milioane de euro și adâncește problemele economice deja existente.

Social-democrații susțin că sunt pregătiți pentru această etapă și cer partenerilor politici să aleagă rapid între continuarea blocajului și formarea unui guvern funcțional.