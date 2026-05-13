Salariile românilor au crescut în martie 2026. Conform statisticilor oficiale, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.902 lei în martie 2026, în creștere cu 630 de lei față de luna februarie. În același timp, salariul mediu net a urcat la 5.938 de lei, ceea ce reprezintă un avans de 6,9% comparativ cu luna precedentă.

Datele INS arată că românii au câștigat, în medie, cu 381 de lei mai mult decât în februarie 2026. Creșterea salarială vine într-o perioadă în care multe companii au acordat stimulente financiare suplimentare angajaților, inclusiv:

prime de sărbători;

bonusuri de performanță;

tichete de valoare;

premii anuale și trimestriale.

Comparativ cu martie 2025, salariul mediu net din România a fost mai mare cu 4,3%. Totuși, specialiștii INS atrag atenția că inflația continuă să afecteze puterea reală de cumpărare. Astfel, indicele câștigului salarial real a fost de 94,9% raportat la aceeași perioadă a anului trecut.

Luna martie a adus majorări salariale consistente în numeroase sectoare economice, în special în mediul privat. Cele mai spectaculoase creșteri au fost înregistrate în:

intermedieri financiare;

producția cinematografică și activitățile video;

industria produselor din tutun.

În aceste domenii, salariile au crescut cu procente cuprinse între 34,5% și 45,5% într-o singură lună, potrivit INS.

De asemenea, creșteri importante, între 12,5% și 25,5%, au fost raportate în următoarele sectoare:

IT și consultanță în tehnologia informației;

administrarea portalurilor web;

industria farmaceutică;

publicitate și relații publice;

leasing și management;

fabricarea băuturilor;

producția și furnizarea de energie;

asigurări și fonduri de pensii.

Topul celor mai bine plătite domenii din România continuă să fie dominat de industriile tehnologice și de producția de tutun.

Angajații din fabricarea produselor din tutun au înregistrat cel mai mare salariu mediu net din țară, de 16.039 de lei. Aproape la același nivel s-au situat și specialiștii din IT, în special cei din activitățile de programare și consultanță software, unde salariul mediu net a ajuns la 15.633 de lei.

Aceste sectoare rămân printre cele mai atractive pentru forța de muncă specializată, pe fondul cererii ridicate și al profitabilității ridicate din industrie.

La polul opus, cele mai reduse venituri salariale au fost raportate în:

pescuit și acvacultură — 2.901 lei net;

alte activități de servicii — 2.933 lei net.

Diferențele salariale dintre industrii rămân ridicate în România, iar decalajele sunt influențate atât de productivitatea economică, cât și de nivelul investițiilor și cererea de personal calificat.

Deși martie 2026 a fost o lună predominant pozitivă pentru veniturile angajaților, INS a raportat și domenii unde salariile au înregistrat scăderi față de februarie.

Reducerile salariale, estimate între 1% și 4%, au fost consemnate în:

fabricarea calculatoarelor și produselor electronice;

extracția cărbunelui;

transporturile aeriene.

Potrivit INS, aceste scăderi sunt explicate în principal prin eliminarea bonusurilor și premiilor acordate în lunile anterioare.

În sectorul public, majorările salariale au fost mai moderate. Datele oficiale arată următoarele creșteri:

învățământ: +1,4%;

sănătate și asistență socială: +1,3%;

administrație publică: +0,8%.

Chiar dacă ritmul de creștere a fost mai redus decât în mediul privat, veniturile din sistemul bugetar au continuat să avanseze la începutul primăverii.

Statisticile publicate de Institutul Național de Statistică confirmă că martie 2026 a fost una dintre cele mai bune luni pentru evoluția salariilor din România în acest an. Primele de Paște, bonusurile și rezultatele financiare solide ale companiilor au contribuit direct la creșterea veniturilor în numeroase domenii economice.

În același timp, diferențele dintre sectoarele bine plătite și cele cu salarii reduse continuă să fie semnificative, iar impactul inflației rămâne un factor important pentru puterea reală de cumpărare a românilor.