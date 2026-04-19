Cătălin Predoiu a confirmat oficial că viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București va fi denumit „Mircea Lucescu”, subliniind caracterul simbolic și instituțional al acestei decizii. Inițiativa vine într-un moment în care autoritățile încearcă să redefinească reperele de identitate în sportul românesc.

„Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele „Mircea Lucescu””, a declarat Cătălin Predoiu.

Ministrul a explicat că această alegere nu se limitează la o simplă denumire, ci reprezintă un gest de recunoaștere pentru o personalitate care a influențat profund fotbalul, atât la nivel național, cât și internațional. Potrivit acestuia, stadionul devine astfel un reper de inspirație pentru generațiile viitoare.

În același context, Predoiu a evidențiat faptul că proiectul stadionului Dinamo nu este doar unul de infrastructură, ci și unul de memorie colectivă, menit să consolideze valorile sportului românesc.

În argumentarea deciziei, ministrul a detaliat parcursul profesional al lui Mircea Lucescu, evidențiind contribuțiile sale majore în domeniul sportului. Accentul a fost pus pe longevitatea carierei și pe impactul său asupra modului în care este înțeles și practicat fotbalul.

„Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial – pe Mircea Lucescu”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Oficialul a subliniat că, într-un context dominat de rezultate pe termen scurt, Mircea Lucescu a demonstrat că performanța durabilă se bazează pe disciplină, studiu și muncă susținută. Cariera sa, întinsă pe mai mult de cinci decenii, este prezentată ca un model de consistență profesională.

De asemenea, Predoiu a evidențiat faptul că Lucescu a reușit să redefinească nu doar jocul în sine, ci și gândirea strategică din spatele acestuia, contribuind la modernizarea fotbalului.

Ministrul Afacerilor Interne a insistat asupra dimensiunii pedagogice a activității lui Mircea Lucescu, descriindu-l drept un formator de caractere și un mentor pentru numeroși sportivi.

„Dincolo de rezultate, Mircea Lucescu este și un mare pedagog al fotbalului. Un om bun care a înțeles că, înainte de a apărea pe tabela de joc, victoria se naște și crește mai întâi în mintea și sufletul celor pe care îi formezi, hrănită de valori morale și caractere puternice”, a precizat Cătălin Predoiu.

În același registru, oficialul a punctat capacitatea antrenorului de a construi echipe competitive în contexte dificile și de a descoperi jucători de valoare internațională. Această contribuție este considerată esențială pentru dezvoltarea unei culturi a performanței în sport.

Predoiu a adăugat că Mircea Lucescu a fost, de-a lungul timpului, mai mult decât un antrenor, devenind un reper moral și profesional pentru generații întregi.

În finalul declarației, ministrul a explicat că alegerea numelui pentru stadion reflectă recunoașterea unei cariere validate nu doar în România, ci și pe plan internațional.

„Astăzi, prin denumirea Arenei C.S. Dinamo București cu numele său, îi aducem nu doar un omagiu, ci și recunoștința pentru o viață dedicată excelenței”, a declarat Cătălin Predoiu.

Acesta a subliniat că Mircea Lucescu reprezintă un model de evoluție profesională construită prin efort constant, adaptare și reziliență. Parcursul său este descris ca un exemplu relevant pentru orice domeniu, nu doar pentru sport.

Totodată, oficialul a menționat că numele viitorului stadion va avea rolul de a inspira sportivii care vor evolua acolo, consolidând legătura dintre performanță și valori.

